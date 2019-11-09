Сто строк о наболевшем - в Молдове топчут память тех, кто ответить не может

Во всем мире 9 ноября отмечается день против фашизма, расизма и антисемитизма, однако на молдавских мемориалах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны, вандалам закон не писан.

Очередной шокирующий случай произошел на уходящей неделе на мемориале воинской славы "Eternitate-Вечность".

В Кишиневе на мемориале разрушили памятник Герою Советского Союза. Об этом сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

"На мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе произошел очередной акт вандализма в отношении памятника Герою Советского Союза, уроженца Молдавии, майора Георгия Черниенко. Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза", - отметил Петрович.

По словам Петровича, это уже второй случай вандализма за последние полгода после того, как министерство внутренних дел ликвидировало пост карабинеров на мемориальном комплексе. Руководитель Русского историко-патриотического клуба задался вопросом, кто же занимается охраной правопорядка в стране.

"К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача - разрушить память руками маргиналов и вандалов?", - добавил Петрович. Он подчеркнул, что о необходимости капитальной реконструкции мемориального комплекса "Вечность" уже неоднократно поднимался вопрос на различных уровнях.

"Но так, как дела обстоят сегодня, чинить скоро будет нечего, и нам останется лишь установить на этом месте камень собственному беспамятству", - с сожалением отметил Петрович.

Полиция остается безучастной

В комментарии Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила, что в правоохранительные органы по поводу это случая не обращались.

"Но Инспекторат столичного сектора Центр принял к сведению этот инцидент и зарегистрировал его. Полицейским предстоит предпринять все необходимые меры для поиска и установления личности тех, кто это сделал. Предстоит определить обстоятельства произошедшего, в зависимости от этого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказала Стати. По ее словам, этот инцидент попадает под статью "Злостное хулиганство".

Резонанс получился громким

Москва возмущена осквернением монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко в Кишиневе и ожидает, что власти Молдовы адекватно отреагируют на это происшествие. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года и ратифицированным молдавской стороной соглашением "Об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне", - сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "вопиющие действия вандалов вызывают особое возмущение в связи с мировой подготовкой к празднованию 75-летия Победы".

"В нашем случае - в Великой Отечественной войне, в мире - во Второй мировой", - отметила Захарова.

По ее словам, произошедшее в Кишиневе - это "настоящий исторический вандализм".

Это - не первый случай

Случаи грубого обращения с исторической памятью, с чувством признательности большинства граждан Молдовы к тем, кто пал на полях Великой Отечественной войны, в Кишиневе приобретают угрожающие масштабы.

Летом этого года неизвестные украли два бронзовых венка, которые были установлены на мраморных стелах у входа в комплекс "Вечность". Их судьба остается неизвестной.

Бронзовые венки – творение известного молдавского скульптора Сергея Ганенко, их установили на стелы из черного мрамора в ходе реконструкции комплекса, завершившейся в 2007 году.

В комментарии радиостудии Sputnik Молдова скульптор сообщал, что был очень расстроен известием о краже. Восстановить эти венки в первоначальном виде будет проблематично – форм, по которым они отливались, уже нет.

Случаи грубого обращения с исторической памятью, с чувством признательности большинства граждан Молдовы к тем, кто пал на полях Великой Отечественной войны, в Кишиневе приобретают угрожающие масштабы.

Летом этого года неизвестные украли два бронзовых венка, которые были установлены на мраморных стелах у входа в комплекс "Вечность". Их судьба остается неизвестной.

Главное - помнить

Сегодня во всем мире отмечается именно Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название "Хрустальной ночи". Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Эти события в 1938 году положили начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.

Несмотря на пережитые трагедии Второй мировой войны, затронувшие большинство стран мира, когда, казалось бы, вся фашистская идеология была уничтожена "на корню", однако, как показывает ситуация в мире последних лет, это не так. Даже в тех государствах, на чью долю выпало больше всего испытаний, официально зарегистрированы и легально действуют организации националистической, ультраправой либеральной идеологии.

Потому сегодня, как никогда, большое значение приобретают пропагандистские меры, направленные на разъяснение тем, кто по глупости или незнанию, вступает в такие организации. И в первую очередь это касается молодежи, ведь они — будущее нашей планеты. Главное, чтобы в Молдове молодые люди понимали это, а не покушались на память тех, кто ценой своей жизни отстаивал право на свободу и мир. Должны понимать это и политики, и руководство МВД республики, которому, похоже, в свете последних политических событий - не до памяти, тем более подлинно-исторической...

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