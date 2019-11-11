Мертвая тишина молдавских стариков: как они доживают в грусти и нищете

Уровень пенсий многих наших пожилых сограждан далеко на покрывает официального прожиточного минимума, многие из них ежедневно борются с отчаянием, безысходностью и просто стараются "удержаться на плаву".

Для них счет за отопление - как приговор, для них очередное подорожание продуктов, буханки хлеба - словно контрольный выстрел, для них отсутствие нормальных компенсаций на коммунальные услуги - чуть ли не последний фатальный аргумент, ввергающих в беспросветное отчаяние, за которым нет будущего.

Они явно находятся в неравном положении перед своими западными сверстниками, которые могут ездить по европейским курортам, жить всласть, поскольку пенсия им это позволяет.

Молдавские же старики, несмотря на то, что вышли на заслуженный отдых 20-25 лет назад, мечтают о том, чтобы нормально поесть, многие из них о куске мяса или рыбы думают как о деликатесе, а молоко и кефир каждый день становятся для них непозволительной роскошью.

Многие из них продолжают подрабатывать, мучая свои изболевшиеся кости, превозмогая немощь, идя ежедневно на улицу, чтобы заработать на кусок хлеба и хоть на йоту приблизиться к расчету по долгам за отопление, которые становятся для них главным, посмертным кредитом.

Чтобы получить компенсацию на оплату тепла, они часами простаивают в унизительной очереди, чтобы поесть по-человечески - толпятся у входа в социальные столовые. Да, да - именно так живут тысячи молдавских стариков, какой бы безболезненной не старались нарисовать их существование социальные ведомства и службы.

Статистика - тому свидетельница: по данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на начало октября 2019 года общее число получателей пенсий в размере до 1500 леев включительно, составило 334 171 человек. Этот показатель близок к половине от общего числа получателей пенсий, которые состоят на учете в Национальной кассе социального страхования (НКСС).

Цифры, конечно ужасающие, особенно для одиноких пенсионеров. Как бы грубо это не звучало, но возникает парадоксальная ситуация - за оплату коммунальных услуг они ежемесячно должны больше, чем получают на руки. Вопиющий парадокс, но он есть повсеместно.

Может быть поэтому некоторые из пожилых людей хотят посетовать на свою долю пусть и случайному прохожему, чтобы им на душе хоть на несколько минут стало светлее - просто потому, что излили на словах свою беспросветную печаль. Аналогичная ситуация произошла на днях с корреспондентом Sputnik Молдова, которому рассказала о своей нелегкой доле жительница столицы.

Она поднимала 50-бановую монету с мостовой, а потом, как бы вроде оправдания, подняла глаза и сказала: "Так и живем, собираем по крупицам, делать нечего". Грустно, как вечность, прозвучала эта фраза пожилой женщины.

Она продолжала: "Пенсия у меня - 1600 леев. Ни на что не хватает, живу одна в частном доме в пригороде. Мужа нет, умер. Сын сам не устроен, помочь не может. Не могу рассчитаться ни за отопление до начала нового отопительного сезона, ни самые дешевые лекарства купить. Приходится подрабатывать уборщицей в нескольких кафе. Несмотря на сильные боли в позвоночнике, с утра до ночи - со шваброй, к вечеру иду домой, согнутая в три погибели от боли".

Далее повествование пенсионерки и вовсе было печальным откровением: "Почему мы так должны доживать свой век, они там, наверху, не видят, что старики стонут от безысходности? Для нас роскошь - включить телевизор, чтобы электричество не накрутило, смотрим только новости. Когда они начнут работать, когда о нас кто-то позаботится, в конце-то концов?!", - вопрошала случайная собеседница.

В тоне ее голоса уже не было отчаяния, оно за годы нищенского пенсионного существования, отболело. Были стальные и пронзительные, металлические и монотонные ноты безысходности, отсутствия перспективы дожить свой век достойно.

Затем подошел троллейбус, корреспондент Sputnik Молдова помог ей донести сумки до него, сесть в салон и пожелал здоровья. А дальше возникла мучительная мысль, а что же дальше, неужели для тысяч таких стариков это состояние так и останется последним в жизни, благодарностью за то, что строили и поднимали республику десятилетиями?

А дальше, судя по всему, если там, наверху, не займутся всерьез работой, для этих пожилых людей - лишь тишина, вечная тишина. Видимо лишь такую благодарность они заслужили на закате своих лет...

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