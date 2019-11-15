Новое молдавское правительство – поражение или выигрыш Додона?

Молдавские социалисты сформировали правительство. Этот шаг уже называют тактическим выигрышем президента Додона – и в то же время возможным стратегическим проигрышем. На эту тему рассуждает Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета.

Коалицию между социалистами и ACUM изначально называли нежизнеспособной – после достижения общей цели (изгнания из молдавских коридоров олигарха Владимира Плахотнюка) обе партии мало что связывало. В итоге, схлестнувшись в вопросе назначения и.о. генпрокурора, они не смогли найти общий знаменатель и решили разойтись. Причем разошлись оперативно – 12 ноября социалисты (при поддержке оппозиции) объявили вотум недоверия правительству Майи Санду, 13-го президент Додон выдвинул кандидатуру нового премьера – своего советника Иона Кику, а 14 ноября уже проголосовали за новый "кабинет технократов".

Казалось бы, социалисты наконец-то оседлали коня. Они сосредоточили в своих руках президентскую власть и правительство. Однако на самом деле соцпартия и ее лидер Игорь Додон оказались в крайне сложном положении.

По сути, у него правительство меньшинства – лишь 36 голосов в 101-местном парламенте. А значит, проводить законы можно будет лишь при помощи одной двух проевропейских партий. С ACUM (с которой социалисты только-только разорвали коалицию и которая уже высказалась против сотрудничества с Додоном) или же Демократической – той самой партией, которую Додон и Санду менее полугода назад с таким трудом сковырнули с власти.

Да, сейчас Демпартия, у которой 30 голосов, проголосовала за создание правительства Кику. Глава ДПМ Павел Филип объяснил голосование принципом меньшего зла – уж лучше миноритарное правительство, чем очередные досрочные выборы, которые "отправят страну в хаос". В то же время очевидно, что принцип меньшего зла не наступит во время других голосований – например, по законопроектам, которые будут касаться серьезных внутренних реформ и борьбы с коррупцией (в которой замешаны высокопоставленные деятели Демпартии, находившиеся у власти в стране все последние годы).

Деятельность социалистов в парламенте может быть фактически парализована – партия оказалась заложником оппозиции.

Ушли чистыми

В то же время лидер демократов Филип еще раз заявил о том, что хочет коалиции с ACUM. Но блок ACUM категорически отказался вести диалог с ДПМ.

Отказался – и, с политической точки зрения, правильно сделал. Ведь в перспективе именно ACUM и его лидер Майя Санду является стратегическим бенефициаром нынешнего конфликта.

"Сейчас ACUM уходит в привычную и безопасную для себя гавань оппозиции и начинает работу по дискредитации социалистов, которым ради отставки партнера по коалиции пришлось запятнать себя сотрудничеством с плахотнюковской Демпартией", - считает директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

В то же время Майя Санду, по словам эксперта, сохранит образ "честного, принципиального и неподкупного политика", который она конвертирует в успех на следующих президентских выборах.

Помогут ей в этом и законы, которые правительство Санду приняло в турборежиме (20 постановлений за 45 минут) перед отставкой. Они предполагают увеличение различных пособий, социальных выплат, поддержку предпринимателям и иные приятные молдаванам шаги – трудности реализации которых лягут уже на новую власть.

Что дальше – смотрим

За политическими пертурбациями в Молдове очень внимательно следят из-за рубежа. На Западе уже дали понять, что будут пристально наблюдать за деятельностью кабмина. И, по всей видимости, оценивать, как Ион Кику будет выполнять взятые на себя обязательства "продолжить евроинтеграционный курс" страны. А также внимательно следить за риторикой нового премьера – после выдвижения Кику быстро подчистил некоторые свои комментарии в фейсбуке, где он фактически обвинял бывшего еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Штефана Фюле, а также бывшего главу делегации ЕС в Молдове Дирка Шубеля в соучастии в краже века (банковском мошенничестве, приведшем к выводу из страны почти миллиарда долларов).

Москва же предпочитает наблюдать за ситуацией, держа свою обеспокоенность при себе. А беспокоиться есть о чем.

Во-первых, "развод" Майи Санду и Игоря Додона показал, что попытка консолидировать проевропейские и пророссийские силы в рамках одного блока разбивается о политическую близорукость и амбиции этих сил. Если молдавский эксперимент бесславно провалился, то как же теперь проецировать его на Украину? Страну, где элиты гораздо сильнее и эгоистичнее, чем в Молдове?

Во-вторых, каденция "правительства меньшинства" Игоря Додона будет сопряжена с нестабильностью и пертурбациями в стране, чего Россия очень хотела бы избежать. И не только потому, что социалисты отождествляются с Россией, а значит, Москва от их проблем будет нести имиджевые потери (не только в Молдове, но и на постсоветском пространстве). Еще и потому, что политическая нестабильность на правом берегу Днестра может поставить под угрозу статус-кво на левом берегу – в Приднестровье.

Но Россия мало что может сделать для стабилизации в Молдове. Единственный, кто в силах изменить ситуацию – сам молдавский народ. Который должен прийти на очередные (скорее всего, скорые досрочные) парламентские выборы и проголосовать правильно.

За будущее страны, а не за геополитические фантазии отдельных лидеров.

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