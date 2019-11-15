Как гонка вооружений может разрушить НАТО

О создании собственных вооруженных сил Евросоюз мечтает давно. К чему это может привести, рассуждает для Sputnik Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед.

В ноябре 2016 года Еврокомиссия предложила проект многомиллиардного оборонного фонда (European Defence Fund), который предусматривал рост расходов на обеспечение кибербезопасности, инвестиции в военное кораблестроение, исследования в сфере беспилотной авиации. А 18 апреля этого года Европарламент дал временное разрешение на его создание. Фонд будет располагать средствами в размере 13 млрд. евро на период с 2021 по 2027 годы.

Реакция Вашингтона не заставила себя ждать. Замминистра обороны США Эллен Лорд направил гневное письмо в адрес Высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, в котором заявил, что развитие европейской обороны "ведет к дублированию, …к распылению оборонных ресурсов и ненужной конкуренции между НАТО и ЕС". Со свойственной им непосредственностью США требуют у союзников отменить требования о европейской интеллектуальной собственности на военную продукцию и лишить европейские государства права налагать вето на закупки неевропейских систем вооружений. В случае непокорности Вашингтон грозит санкциями.

ЕС сдаваться не спешит. На данный момент общее число осуществляемых оборонных проектов возросло до 47. Двенадцатого ноября Совет ЕС утвердил новые 13 проектов, самым важным из которых является решение о создании европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Он является альтернативой системе ПРО США, дислоцированной в Румынии и Польше.

На первом этапе в TWISTER войдут Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия.

При этом за бортом европейской системы противоракетной обороны остались Польша и Латвия, отдавшие предпочтение приобретению американских систем Patriot. Ими же стремится обзавестись и не входящая в НАТО Украина.

Новая Европа против старой

Начиная с 2014 года НАТО наращивает группировку войск в Восточной Европе. За последние два года численность военнослужащих на западных границах России увеличена в 1,6 раза, с 25 до 40 тысяч человек, и продолжает увеличиваться. В 2018 г. утверждена дополнительная стратегия, под названием "4 на 30". По ней к 2020 году предполагается создать 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и выделить 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней. По оценкам экспертов, в ударное ядро войдут порядка 50 тысяч военнослужащих.

Под видом учений в странах Балтии формируется постоянно действующая военная инфраструктура США. В частности, сейчас в Литве проходят военные учения "Железный волк", в которых принимают участие около 4 тысяч военнослужащих из Великобритании, Германии, Польши, США и Эстонии. На 2020 год запланированы крупнейшие учения Defender Europe 2020 с привлечением 40 тыс. военнослужащих, которые пройдут на территориях 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Это уже вызвало негодование со стороны Беларуси, которая видит здесь угрозу для своей безопасности.

Планы войны против России озвучиваются США с завидной частотой. Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер недавно рассказал о план по захвату Калининграда, а американское издание Foreign Policy сообщает, что Вашингтон будет "защищать себя от России и Китая" с помощью горизонтальной эскалации, то есть нападая на российский контингент в Сирии или китайскую военную базу в Джибути.

Западноевропейские члены НАТО не могут не понимать всей степени угрозы от эскалации военного противостояния с Россией. Выход США из ДРСМД и отказ от введения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе грозит превращением ЕС в театр военных действий. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально". В то же время Москва не станет размещать наземные типы этих вооружений, пока в том или ином регионе не появятся ракеты США. То есть у стран ЕС еще есть возможность скорректировать свою политику.

Пальму первенства в "провозглашении независимости Европы" уже заслужил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер выдвинул ряд примирительных тезисов, заявляя, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока, и отмечая, что капитализм сошел с ума, а у НАТО "умер мозг". По его мнению, "если мы хотим построить мир в Европе, воссоздать европейскую стратегическую автономию, нам нужно изменить нашу позицию в отношении России". Это тут же вызвало настоящую истерику в Варшаве.

Позиция Германии не столь однозначна. С одной стороны, Ангела Меркель высказала мысль, что "европейцам пора взять свою судьбу в свои собственные руки". С другой, Берлин готов принять штаб НАТО, который планируется развернуть в 2021 г. для координации действий Альянса на восточном фланге.

Раскол между западноевропейскими государствами и так называемыми младоевропейцами наметился сразу же после расширения ЕС и НАТО. Ориентированные на Вашингтон страны Восточной Европы и Балтии охотно принимают участие в американских проектах нагнетания напряженности в отношениях с Россией, тогда как основатели ЕС проявляют большую сдержанность. Ненадолго объединившись в антироссийской позиции после государственного переворота на Украине, сейчас члены НАТО снова дрейфуют в разные стороны.

По словам покидающего свой пост главы Совета ЕС Дональда Туска, "мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам Европейского Союза, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема".

Безусловно, существующие в рамках ЕС противоречия не превращают «старую Европу» ни в союзника России, ни даже в нейтральную силу. Как считает тот же Макрон, Европа должна защищаться и от США, и от России. То есть вся эта фронда – не более чем дележ военного пирога и попытки спасти себя от прямой угрозы войны на собственной территории.

Кому НАТО надо?

Но гораздо важнее другое.

Уже сейчас из-под монолитной структуры НАТО прорастают контуры новой европейской системы безопасности. И две системы противоракетной обороны – лишь первая ласточка. На фоне расхождения позиций с рядом своих союзников Вашингтон начинает формировать отдельные военные альянсы, подчиненные лишь ему, в обход Брюсселя. Примером может служить создаваемое с участием Венгрии, Хорватии, Словакии и Словении региональное командование силами специальных операций, которое в перспективе может принять в себя и страны, не входящие в Североатлантический альянс. Речь может идти об Украине, Грузии и Молдове.

Вряд ли откажутся от сотрудничества с Вашингтоном и другие страны Восточной Европы. На фоне немецкого недовольства размещением 35-тысячного американского военного контингента и ядерных сил на своей территории и нежелания Берлина повышать оборонные расходы, США уже грозят вывести свои войска в Польшу. При этом постоянного американского военного присутствия буквально требуют Литва, Латвия и Эстония, готовые даже платить за размещение баз США.

Сепаратные же оборонные проекты Европы рано или поздно поставят на повестку дня будущее Североатлантического альянса. Дональд Трамп давно требует от союзников, что называется, "прекратить безобразия нарушать" и для начала внести положенную долю в содержание НАТО. Для европейцев же необходимость финансирования американского ВПК не столь однозначна. Более того, развитие собственной оборонной инфраструктуры снизит военные угрозы для Европы, на которую на самом деле никто не собирается нападать.

Вполне возможно, что именно самостоятельная военная политика Европы сможет стать основой для деэскалации напряженности и будущего восстановления диалога с Россией.

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