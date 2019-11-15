Убедительное сдерживание: В России заступает на боевое дежурство "Авангард"

Москва не зря потратила за минувшие девять лет на перевооружение Армии и Флота около 20 триллионов рублей, прочный мир на планете того стоит, уверен военный обозреватель Sputnik.

Миролюбие России подкрепляется надежными инструментами стратегического сдерживания.

Заступающие на боевое дежурство под Оренбургом гиперзвуковые блоки "Авангард" – технологическая вершина обороноспособности РФ, и одновременно зонтик безопасности для всех российских союзников. При этом двухпроцентных взносов (от ВВП) на оборону Москва, в отличие от Вашингтона в НАТО, не требует.

В конце ноября заступают на опытно-боевое дежурство две оснащенные ядерным планирующим блоком российские ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард". В Домбаровской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) идет подготовка и загрузка ракет в шахты, проверяются системы защищенного командного пункта.

Предстоит на практике проверить сопряженность "Авангарда" с Системой предупреждения о ракетном нападении, отработать всесезонную эксплуатацию. В ближайшей перспективе на боевое дежурство заступят два полка, всего 12 ракетных комплексов "Авангард" в шахтных установках.

Испытательный пуск гиперзвукового блока успешно прошел в декабре 2018 года – мишень на камчатском полигоне Кура была поражена. Ранее 10 истребителей МиГ-31 с неуловимыми для ПРО гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Оказалось, что гиперзвуковые достижения Москвы – не "мультики". Это вызвало большой переполох в Вашингтоне. Ведь для продолжения внешней политики с позиции силы Соединенным Штатам необходимо догнать Россию, и еще только освоить подобные технологии.

Мир спасет красота русского оружия

Блок "Авангард" стартует с помощью межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ, которая способна достаточно долго находиться в космосе, совершая витки вокруг Земли. В расчетное время блок "Авангард" отделяется от МБР, входит в атмосферу за тысячи километров от цели. И главные его отличия от обычных межконтинентальных боеголовок – огромная скорость и непредсказуемость на всей траектории полета, до момента поражения объекта противника.

Боевые блоки "Авангарда" способны маневрировать в плотных слоях атмосферы на скорости в 20 раз быстрее звука (до 24 тысяч километров в час), и совершать полеты на межконтинентальную дальность. Причем гиперзвуковые блоки весьма эффективны и в неядерном снаряжении. Огромная скорость и высокая точность позволяют (при необходимости) конвенционной боевой частью "Авангарда" гарантированно уничтожить самую защищенную цель в любой точке планеты. Здесь уместно вспомнить разрушительную силу Чебаркульского метеорита массой 11 тонн, который в 2013 году вошел в земную атмосферу со скоростью 19 километров в секунду.

Защиты от "Авангарда" на данный момент не существует. Возможности планирующего блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств американской глобальной системы ПРО.

Европейский перехватчик гиперзвуковых ракет планируют создать только к 2030 году, за это время российское гиперзвуковое оружие уйдет далеко вперед. И не только в атмосфере. К примеру, гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" поступили на флот, ими оснащаются надводные корабли и субмарины. "Цирконы" способны эффективно уничтожать авианосные группировки противника.

Унифицированный ракетный комплекс "Ярс" адаптирован для разных типов базирования, в том числе железнодорожного. Легче найти иголку в стоге сена, чем товарный вагон с "Ярсом" на просторах России от Владивостока и Хабаровска до Смоленска и Сочи.

Создан новый ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат" с жидкостной ракетой тяжелого класса (стартовый вес – 110 тонн, 10 – 15 разделяемых боеголовок до 750 килотонн каждая). Комплекс "Сармат" заменит "Воеводу" в Ужурской ракетной дивизии и Домбаровском позиционном районе.

Удачливая 13-я дивизия

Из открытых источников известно, что 62-я Ужурская ракетная дивизия (из состава Омского ракетного объединения РВСН) дислоцирована в Красноярском крае, а Домбаровский позиционный район находится в ведении 13-й ракетной дивизии (Оренбургского ракетного объединения РВСН). Размещение первых "Авангардов" в Оренбургской области, пожалуй, неслучайно.

Здесь переплелись история и география. Планирующие гиперзвуковые блоки находятся на одинаковом расстоянии (около 8800 км) от Вашингтона и от шахт МБР Minuteman III (450 ракет на трех базах в штатах Вайоминг, Монтана и Северная Дакота – это основа американской ядерной триады), и на значительном удалении от ударных ракетных позиций США и НАТО (в море и на суше). Как и положено оружию стратегического сдерживания с непредсказуемой траекторией.

Кроме того, 13-я ракетная дивизия более полувека считается одной из самых мощных и профессиональных в Вооруженных силах страны. Новейший комплекс "Авангард" увеличит потенциал стратегической дивизии и ВС России в целом.

Надежность и эффективность системы управления войсками РФ (включая РВСН) проверены в октябре стратегическими учениями "Гром-2019", которые моделировали конфликт с применением ядерного оружия.

Маневры прошли с привлечением РВСН, ракетных бригад Сухопутных войск, Дальней авиации и ракетных кораблей ВМФ России (ядерная триада) – всего 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, свыше 100 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей, пять субмарин, 310 единиц боевой и специальной техники. Руководство осуществлял Национальный центр управления обороной, с участием верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

Отработана ситуация, когда после массированного ракетно-ядерного удара по России ее Вооруженные силы проводят свою стратегическую операцию. Силы неядерного сдерживания (ракетные бригады Сухопутных войск и ракетные корабли ВМФ с "Калибрами") отработали удар по средствам ПРО и объектам предупреждения о ракетном нападении условного агрессора. Затем стратегические ядерные силы (ракетные комплексы РВСН, ВМФ и ВКС РФ) нанесли решающий удар по объектам "противника".

Российские войска действовали слаженно. Условный ответ вероятному агрессору выглядел настолько убедительным, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оперативно сменил тональность: "В эти трудные времена мы должны избегать просчетов и недоразумений. И нам нужно восстановить доверие там, где это возможно. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией".

Выходит, Москва не зря потратила за минувшие девять лет на перевооружение Армии и Флота около 20 триллионов рублей. Прочный мир на планете того стоит.

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