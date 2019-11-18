Все, что оказалось нужно молдавским футболистам, – немного поддержки

Как много значит для человека плечо, на которое можно опереться. Кажется, это главный вывод после заключительных матчей сборной Молдовы в квалификации Евро-2020.

Весь отборочный цикл команда не радовала результатами, федерация даже сменила двух тренеров, и только в самом конце футболистам удалось вернуть доверие болельщиков.

Если в Лиге наций молдавским игрокам не позволили добиться большего досадные осечки, то в квалификации на континентальное первенство все шло не так практически с самого старта. Да, в домашнем поединке с действующими чемпионами мира (он же первый в этом цикле) трудно было ожидать положительного результата, поэтому зрители на трибунах очень радовались тому единственному голу в ворота соперников, который под занавес встречи забил Владимир Амброс.

А потом голевое затишье и лишь одна натужная победа над Андоррой дома. Единственный гол, кстати, тогда забил защитник Игорь Армаш. При этом в ворота сборной Молдовы мячи влетали с завидным постоянством – по 3-4 за матч. Черту, за которую заступать было нельзя, игроки национальной команды прошли в проигранной игре с Андоррой.

И после этого болельщики позволили себе всякое – не осталось почти никого, кто бы хоть как-то поддержал футболистов. А тут еще и скандал с отказом трех игроков приезжать в команду. В общем, если происходит что-то неладное, то все и сразу.

Вот тогда и случилось, так хочется сейчас в это верить, то самое судьбоносное решение Молдавской федерации футбола – приглашение в команду Энгина Фирата. Человек, сочетающий в себе турецкую страсть и немецкую дисциплину (от корней и жизненного опыта никуда не уйти), стал той самой живой водой, давшей молдавскому футболу надежду, что его можно спасти.

Помните Гуса Хидинка, который в 2008 году привел сборную России к бронзе чемпионата Европы? Главное, что тогда сделал голландский специалист, - создал в команде необходимую атмосферу, в которой каждый футболист хотел творить на поле, отдаваться игре без остатка. А помните те голы, забитые в ворота Эвина ван дер Сара Дмитрием Торбинским и Андреем Аршавиным? Последний вообще отправлен в "домик" голкиперу лучшей команды групповой стадии того Евро.

Благоприятную обстановку смог сформировать в сборной Молдовы Энгин Фират. Причем, в кратчайшие сроки. Кажется, когда Вадим Рацэ открыл счет на "Стад-де-Франс", букмекеры потеряли целое состояние, а футбольные фанаты не только из нашей страны – дар речи.

Молдавские футболисты накрывали соперника, не давали быстро атаковать чемпиону мира на его же поле, да еще и убегали в опасные контратаки сами.

Многие после матча, который французы все же выиграли, хоть и с большим трудом, говорили о некачественном судействе. Для такой небольшой команды, как молдавская, работа арбитра действительно может стать ключевым фактором, ведь побеждать на классе мы пока не способны, а вот бороться до последнего, как показал тот поединок, - вполне.

Такие кардинальные перемены в отношении футболистов произошли буквально в одночасье. И планировавшийся спустя несколько суток домашний матч против исландцев уже не казался проигранным заранее.

После встречи с Францией не только главный тренер, контракт с которым заключили всего на две игры квалификации Евро-2020, поверил в футболистов. Стадион "Зимбру" не был заполнен до отказа – холодный воскресный вечер многие предпочли провести у телевизора, но и они, без сомнений, наблюдали за той игрой.

Футболисты сборной Молдовы, дебютанты и те, кто проводил одну из первых игр за национальную команду, боролись на каждом участке поля, порой, даже чересчур жестоко вели себя по отношению к неуступчивым исландцам. Поединок изобиловал нарушениями правил, одно из который вполне могло привести к удалению, но обошлось – для нашей сборной, но не для Микаэля Андерсона, которого пришлось заменить на 55-й минуте.

В этой игре показали характер обе команды – исландцы устояли и смогли добиться необходимых для квалификации в стыковые матчи трех очков, а футболисты молдавской сборной отметились голом, Алексей Кошелев отразил пенальти, а Виталий Дамашкан, после того, как счет стал 1-2, мог и вовсе принести команде ничью.

"Благодарю болельщиков, которые хорошо поддерживали нашу команду. Игроки отдались на поле на все 100%, сделали все, чтобы победить. Пока у нас нет опыта и нет той удачи, чтобы завершить игру вничью или победить. Команда играет лучше, чем раньше, но ей нужны хорошие результаты, чтобы футболисты поверили в себя", - сказал после встречи Фират.

А еще главный творец всех преобразований в команде отметил новичков: "Крэчун сыграл второй матч, Фокша – первый, Плэтика много лет был далеко от сборной. Им нужно время, чтобы сыграться. Исландцы знают, что сделает их партнер, они давно вместе играют. За неделю невозможно изменить систему игры. Нам нужно время. Если за такой короткий отрезок нам удалось сделать такой скачок, думаю, мы сможем совершить большой шаг в последующие годы".

При этом, тренер отметил заметное улучшение в игре нашей сборной, но считает, что «предстоит еще много работы".

"Сейчас у Молдовы нет футбольной культуры, нам нужен проект на будущее. Мне хочется помочь с этим проектом. Нам нужно улучшать те вещи, которые есть в Молдове… Я верю в ребят, если у нас будет хороший проект, тогда эти парни смогут достичь результата в будущем. Я хочу продолжить работу, но нужен проект, как улучшить футбол в Молдове. Думаю, что все устали от плохих результатов", - сказал Фират.

Но после двух матчей стало очевидно, что - до фундаментальных изменений системы - достаточно просто начать говорить на одном языке, начать понимать друг друга, доверять. Молдавские футболисты, наконец, поверили – что бы ни случилось, за их спиной будет тыл и поддержка в лице главного тренера. И это первое, что заставило их сражаться на поле.

"Думаю, что мы всех удивили этими двумя матчами. Жаль, что не смогли добиться хорошего результата, закончить цикл красиво перед нашими болельщиками. Но я горд за команду и горжусь тем, что мы сделали в двух играх, потому что с поля мы уходили с высоко поднятой головой. Тренерский штаб провел экстраординарную работу", - сказал после встречи Артур Ионица.

"Считаю, что с приходом нового тренера изменилось, как минимум, отношение. У нас были моменты в обоих матчах. Мы могли добиться большего. Жаль, что проиграли, но уверен, что болельщики довольны нашим выступлением и отношением", - заявил, в свою очередь, Игорь Армаш.

Автор гола в ворота исландцев Николае Милинчану отметил, что "новый тренер стал больше доверять, сказал, что не надо бояться играть агрессивно и атаковать".

"В случае с пенальти все просто – угадал угол. А что касается игры – обидно быть так близко к положительному результату и упустить его. Хотелось болельщиков порадовать в первую очередь… Что изменилось сейчас? В нас просто поверили, сказали нужные слова", - подчеркнул другой герой этого поединка Алексей Кошелев.

Он отметил, что болельщики ждут результата, а если его нет, то - самоотдачи.

"А мы сейчас ждем квалификации Лиги наций. Там постараемся добиться того, чего заслуживаем. Мне кажется, мы можем побороться за что-то высокое", - сказал голкипер.

Не зря говорят – чтобы добиться большего, нужно достигнуть дна, оттолкнуться от него и устремиться вверх. Хочется надеяться, что сборная Молдовы начала свое движение вперед.

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