Кишинев-Москва: перспектива внушает оптимизм, но есть нюансы

Эта поездка главы молдавского правительства Иона Кику в Москву имела в силу ряда причин особое, символическое значение. Прежде всего стоит отметить, что Кику стал первым за семь лет главой кабинета министров Молдовы, который посетил Россию. После того, как три года назад молдавским президентом был избран Игорь Додон, в стране установилось своеобразное внешнеполитическое двоевластие.

Администрация президента всячески подчеркивает необходимость налаживания отношений с Москвой, в то время как правительство выступало за укрепление европейского и североатлантического вектора на международной арене.

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Для сравнения, предшественница Кику, лидер блока "ACUM" Майя Санду за пять месяцев нахождения в должности премьера так ни разу не побывала в Москве, но посетила Киев, где обсуждала с президентом Зеленским установление дополнительных украино-молдавских КПП. А ведь в Приднестровье кооперация между Киевом и Кишиневом по данному вопросу воспринимается как инструмент давления на Тирасполь. Впрочем, и до 2016 года руководители молдавских кабинетов министров не были слишком активны на российском направлении. Таким образом, Кику нарушил некую традицию последних лет.

Дополнительный интерес к состоявшемуся визиту был подогрет, как минимум, двумя обстоятельствами. Нынешний молдавский премьер работает в этом качестве меньше недели. И Россия стала первой страной, куда Кику нанес свой зарубежный визит.

И тут необходимо сказать несколько слов о персональном составе нового правительства. Если прежний кабинет был результатом складывания во многом ситуативной "право-левой коалиции", объединенной одной-единственной целью – выведением из политической игры влиятельного молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, то нынешний его состав выглядит гомогенным.

Из одиннадцати министров шестеро работали советниками Игоря Додона. Вновь утвержденный министр внутренних дел Павел Войку занимал пост министра обороны в кабинете Майи Санду, но был выдвинут туда Соцпартией. Министр экономики Анатол Усатый до прихода на этот пост работал в администрации Гагаузии (заместителем башкана), где также сильны позиции левых сил.

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Означает ли это, что сегодня в Молдове устранено внешнеполитическое двоевластие и впереди Москву и Кишинев ожидает период безоблачных отношений? Хотелось бы дать на поставленный вопрос положительный ответ. Тем паче, что итоги переговоров в российской столице внушают определенный оптимизм. Главы правительств России и Молдовы заявили о возобновлении конструктивного диалога между двумя странами, а в ходе встречи молдавского премьера с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером были успешно обсуждены вопросы бесперебойных поставок "голубого топлива" в республику.

Однако есть определенные нюансы, на которые невозможно закрывать глаза. И полезнее для общего дела обсудить их, что называется, "на берегу", во избежание завышенных ожиданий.

Политика внутренняя и внешняя

Какие же детали следует иметь в виду?

Во-первых, необходимо обратить внимание на особенности формирования нового кабмина. Среди тех, кто поддержал вотум недоверия команде Майи Санду, а затем голосовал за новое правительство – фракция Демократической партии. Фактически новый кабмин – результат внутрипарламентской коалиции между социалистами и демократами. Между тем, ДПМ – та самая партия, которой до недавнего времени руководил опальный олигарх Владимир Плахотнюк, и которую он, скорее всего, не привел бы в высший представительный орган власти страны без смешанной системы выборов. В свое время эта схема была поддержана социалистами Додона.

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Среди демократов сегодня такие влиятельные персоны, как экс-премьер Павел Филип, в свое время инициировавший немало шагов на приднестровском направлении, которые трудно было назвать дружественными по отношению к Москве. Взять хотя бы требование переформатировать миротворческую операцию на Днестре! Конечно, все в жизни меняется, но это уже из области предположений. Пока же очевидно одно: поддержав новый кабинет, демократы будут оказывать на него влияние. И далеко не факт, что попытка вывести российско-молдавские отношения на стратегический уровень будет быстро реализована.

Так, незадолго до визита Иона Кику в Москву беглый олигарх Плахотнюк прервал свое молчание после отъезда из страны и сделал заявление "по текущему моменту". Он расценил отставку кабинета Санду как катастрофический сценарий для Молдовы, как провал курса на евроатлантическую интеграцию. Плахотнюк призвал политиков из блока "ACUM" прекратить нападки на Демпартию и задуматься о внешнеполитических перспективах страны.

Самое время вспомнить метафору известного молдавского политика и дипломата Олега Серебряна о том, что в Молдове действуют не политические, а геополитические партии.

Может быть, ДПМ и является ситуативным партнером социалистов. Но ее имидж слишком связан с прозападным вектором, чтобы так просто отмахнуться от этого сегодня.

И снова Приднестровье

Во-вторых, ключевой темой, на которой в свое время "сломались" коммунисты, выступавшие за сближение с Москвой, остается приднестровское урегулирование.

И здесь стоит особо оговориться. Игорь Додон, его советники и министры выступают с позиций территориальной целостности Молдовы. Для них, как и для их оппонентов, сторонников проевропейских партий, реинтеграция Приднестровья – важный приоритет. Разница в том, что решение этой проблемы они видят в диалоге с Москвой, а не с Брюсселем и Вашингтоном. И в этом плане социалисты не слишком расходятся с правыми в оценках возведения совместных с Украиной КПП.

В этом контексте риски для сближения между Москвой и Кишиневом присутствуют прежде всего в искусственной возгонке уровня завышенных ожиданий от "прогресса по Приднестровью". Россия, обжегшись на "плане Дмитрия Козака" в 2003 году, подходит к любым уступкам крайне осторожно. И уж точно она не заинтересована в превращении идеи прогресса в Приднестровье в некий фетиш. Москва призывает к всестороннему учету мнения Тирасполя как участника переговорного процесса, тогда как Кишинев, по крайней мере до настоящего времени, настаивал, чтобы Тирасполь следовал за ним, а не соглашался на компромиссы в ходе равноправного диалога. Как следствие, опасность резкого разворота президента Молдовы на фоне "разочарований" в позициях России и Приднестровья, а также под давлением проевропейских политиков внутри страны и их групп поддержки в ЕС и в США. Красок для поддержки "высоких разочарований" оппоненты не пожалеют, сомневаться не приходится.

Тот же блок "ACUM" рано списывать со счетов.

Непраздный вопрос, а что делать, если запрос на нормализацию налицо? Политика – искусство возможного, и идеальных форм для конструктивного прагматичного взаимодействия не найдешь, всегда и во всем будут какие-то изъяны. Как бы то ни было, следует адекватно оценивать все имеющиеся сигналы, отсекая стратегические интересы от конъюнктуры. Именно осторожная и взвешенная поддержка конструктивных инициатив позволит избежать завышенных ожиданий и разочарований. В любом случае, регулярная и, если угодно, рутинная работа на длительную перспективу важнее сиюминутных восторгов.

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