В Молдове появились нелюди - у них нет ничего святого

Память о погибших в Великой Отечественной войне - священна для многих жителей нашей республики, однако находятся те, для кого понятие святости и оценки подвига народа - пустой звук.

Когда-то здесь вставала на дыбы земля, пулемет строчил без умолку, бойцы знали, что это - их последний рубеж, на котором они и останутся, но продолжали бить врага - нещадно, бескомпромиссно, уверенно.

ДОТы по "линии Сталина", как ее тогда называли на Западе, стояли по всей протяженности старой границы СССР, не исключением была и территория левобережной Молдовы.

Сегодня молодым людям даже страшно представить себе, каково это - оказаться под натиском немецкого "блицкрига", понимать, что дома ждут родные и любимые, жена и дети, а ты - тут, на своем последнем рубеже, за которым - гибель.

Но гибель за Родину, которая должна быть и все же будет свободной.

Приехав сегодня к ДОТу близ села Кошница в Дубоссарском районе, понимаешь, какой силы здесь проходили бои в огненном и трагическом для всего советского народа, далеком 1941-м году.

Враг так остервенело бил из всех видов орудий по советским укреплениям, что металл и бетон не выдерживали. Не выдерживало всё. Но только не люди, которые казались крепче стали.

Освобождения Молдова ждала долгих три года - мучительных, полных лишений и бед, но дождалась. Наверное, именно поэтому в наши дни 24 августа и 9 мая - даты столь почитаемые в народе.

Однако для некоторых эти исторические события, равно, как и память и благодарность - пустой звук. Они пытаются воевать с мертвыми, потому что знают - ответить им они уже не могут.

Неизвестные осквернили памятную мраморную плиту, установленную на уцелевшей стене долговременной огневой точки №417 близ села Кошница Дубоссарского района Молдовы. Судя по характеру повреждений, били сознательно, так, чтоб нельзя было не восстановить.

А на табличке, так умело уничтоженной вандалами, не было написано ничего, что могло бы вывести из себя даже тех, кто по уровню интеллекта сравнялся даже не с люмпенами, а с австралопитеками. Там говорилось, какой страшный бой в июле 1941 года принял здесь лейтенант Суворин. Рядом - фотография молодого человека, которому, казалось бы еще жить и жить.

Эту табличку установили минувшим летом, в ночь на 22 июня, молдавские поисковики, как дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы грядущих поколений. Вот как она выглядела.

"В чашу переполнявших душу чувств по дороге из Шерпен добавилось еще одно: непонимание. Я даже сам удивился тому, насколько спокойно отреагировал на новость о том, что памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района, были бессовестно разбиты неизвестными вандалами", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Он отметил, что восстановить мемориальную доску можно, и это будет сделано, поскольку сохранились и эскизы, и вся информация о лейтенанте Суворине и его подвиге.

Помимо того, что вандалы уничтожили мемориальную доску, они оставили на стене ДОТа надпись, которая ярко характеризует уровень общей культуры определенного сегмента молдавского общества. "Ocupant damoi" было написано на стене. Такое могли сделать только враги: трусливые и пакостливые подонки.

Случаи вандализма в последнее время буквально захлестнули Молдову. Это и кража бронзовых инсталляций с мемориала воинской славы "Eternitate-Вечность", и надругательство над гранитной плитой с именем Героя Советского Союза там же, и некоторые инциденты на кладбищах, где могилы ветеранов ВОВ становятся целью нелюдей.

По сей день нет никакой информации касательно того, кто творит все эти беззакония, а знать ее хотелось бы. Воевать с памятью некоторые, конечно, могут. Но защищать эту память - святая обязанность государства и правоохранительных органов. Пока в стране некоторые топчут прошлое, будущее ее кажется сомнительным в плане справедливости и взаимоуважения в обществе.

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