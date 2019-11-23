Бездомные собаки всерьез стали угрожать безопасности кишиневцев

Проблема уличных животных, брошенных хозяевами или сразу появившихся на свет бездомными, - палка о двух концах. С одной стороны, встает вопрос защиты братьев наших меньших, а с другой, более серьезная проблема – собственной безопасности.

Всякий раз в сложной ситуации, чтобы объективно ее оценить, нужно сначала спроектировать ее на себя и попытаться разобраться. Тогда получится избежать не совсем корректных выводов и голословных обвинений. Но когда ты сам уже был в подобных обстоятельствах - совсем другое дело.

Зона опасности

А обратить внимание хочется на проблему бездомных собак, которые действительно стали серьезно угрожать безопасности жителей одного из районов Кишинева (не исключено, что и всего города). Пока к фактам – в минувший четверг стая бездомных псов напала на 68-летнюю жительницу Старой почты Агафью Попушой. Инцидент произошел на улице Соколень.

В интервью одному из местных телеканалов пострадавшая рассказала, что животные окружили ее, когда она возвращалась из магазина около 11 часов. Пенсионерка назвала произошедшее "кошмаром" и призналась, что в тот самый момент, когда одна из собак прыгнула ей на спину и повалила на землю, буквально попрощалась с жизнью. Но все, к счастью, обошлось, если не считать страха и нескольких травм.

Женщина даже не пыталась бороться со стаей и не могла сама встать из-за проблем с ногами. Позвать на помощь было некого – в будний день все на работе. Но в какой-то момент рядом все же появился мужчина, который отогнал стаю и помог пенсионерке.

А дальше – самое интересное. Пострадавшая вызвала бригаду скорой помощи. Когда врачи прибыли на место, то один из них признался, что они только что были на выезде по аналогичному эпизоду. На улице Язулуй, которая расположена рядом с местом второго нападения, от стаи собак пострадала 35-летняя женщина.

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Возможно, колумнист Sputnik не взялся бы за эту противоречивую тему, если бы не одно "но"… Ровно неделю назад мне довелось попасть практически в такую же ситуацию примерно в той же части города – на кладбище "Святого Лазаря", расположенном на улице Дойна, граничащей с улицей Соколень. Если сначала группа примерно из шести-семи собак дружелюбно стояла рядом с работниками, то, когда они ушли, несколько псов повели себя агрессивно и тоже попытались напасть.

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что это одна и та же стая, но факт остается фактом – все нападения в течение всего одной недели произошли относительно недалеко друг от друга. И это лишь те случаи, которые были обнародованы. Исключать другие подобные эпизоды тоже не стоит.

Осведомленность о ситуации, но бессилие

Частота нападений и их территориальная близость буквально кричат об обострившейся проблеме. На самом деле она существовала всегда, а сейчас обязательно требует незамедлительных мер. Ведь если взрослые практически бессильны и не способны себя защитить в подобной ситуации, то что говорить о детях?

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Конечно, основная мера – стерилизация уличных собак, вот только реалии выглядят несколько иначе. За процесс стерилизации отвечает муниципальное предприятие Autosalubritate, но чиновники говорят, что их действия неэффективны.

Все дело в том, что в столице нет места, где можно содержать бездомных псов после стерилизации. В единственном приюте, рассчитанном на 300 мест, уже сейчас больше животных – три с половиной сотни. Вот тут-то и кроется корень проблемы – специалисты отлавливают собак, стерилизуют их, но вынуждены отпустить на улицы города.

По оценкам властей, сейчас в молдавской столице есть около шести тысяч бездомных псов. А сколько на самом деле, сказать сложно из-за невозможности точно посчитать. Что приводит к агрессивному поведению животных, сказать сложно - отсутствие еды в холода, бесчеловечное отношение некоторых людей или другие факторы.

Итог один – псы сбиваются в стаи и иногда нападают.

Что делать, если оказались одни

Первый и основной совет человеку, оказавшемуся рядом со стаей бездомных собак, - не реагировать на них и не показывать свой страх. Как только животные почувствуют, что вы боитесь, они могут атаковать.

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Не следуют самому приближаться к такой группе животных. Если есть возможность, их лучше обойти.

Когда животные сбились в стаю, то чувствуют себя увереннее, чем поодиночке. Поэтому псы могут проверить человека, например, начать громко лаять в непосредственной близости. Такое поведение животных стоит расценивать, как предупреждение, но ни в коем случае не пытаться сразу отвечать.

Если вы понимаете, что стая готовится напасть, то постарайтесь вычислить вожака по косвенным признакам – именно вокруг него всегда собираются остальные, и он первым решает, что делать дальше. В случае нападения достаточно победить лидера, тогда все остальные отступят сами. Защититься можно тем, что находится на земле – палкой или камнем. Как только вожак начнет убегать, за ним бросятся прочь и остальные.

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Если во время нападения собакам удалось укусить пострадавшего, то следует незамедлительно обратиться к медикам, чтобы исключить риск заражения бешенством.

Безусловно, хочется, чтобы такие ситуации больше не происходили в молдавской столице и других городах, но для этого местные власти должны найти способ построить приют, где можно содержать выловленных бездомных животных.

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