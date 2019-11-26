21:07 26 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.15
  • USD17.38
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Tu-160

Орудие стабильности: РФ возродила производство Ту-160М

© Sputnik / Vladimir Sergueev
Колумнисты
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1975/59/19755900.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20191126/28345974/orudie-stabilnosti-rf-vozrodila-proizvodstvo-tu-160m.html

На ближайшие десятилетия обновленный стратегический ракетоносец будет весьма полезен России как убедительный фактор сдерживания, уверен военный обозреватель Sputnik.

Москва адекватно и эффективно реагирует на военные угрозы по всему периметру российских границ – Дальняя авиация РФ оперативно наращивает ударную мощь за счет возобновления серийного производства стратегических ракетоносцев Ту-160М и глубокой модернизации 16 самолетов Ту-160, которые сегодня находятся в боевом строю, в составе стратегических ядерных сил страны.

Стратегический ракетоносец Ту-160М2 впервые выкатили из цеха Казанского авиазавода
© Ruptly
Ракетоносец Ту-160М2 впервые выкатили из цеха Казанского авиазавода

Строительство десяти модернизированных Ту-160М уже идет (общая стоимость партии – 150 миллиардов рублей). Летные испытания начнутся в конце 2020 года. По информации "Интерфакса", первый вновь построенный  стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан российскому Министерству обороны в 2021 году (ранее использовалось название Ту-160М2). Всего, по данным "Туполева", МО РФ планирует закупить около 50 таких машин. Параллельно проходят глубокую модернизацию 16 строевых "стратегов" до уровня Ту-160М.

Возрождение производства и обновление Ту-160М на Казанском авиационном заводе не означает забвение проекта самолета-невидимки ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Борт нового Ту-160М будет выполнен с элементами интегрированной модульной авионики, которая в дальнейшем будет использована для ПАК ДА.

Эволюция коснется и других технологических элементов ракетоносца – бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажа.

Новые возможности

Серийный Ту-160М станет не просто машиной новой постройки, а совершенно новым самолетом. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) создает современные вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, комплекс радиоэлектронной борьбы, системы управления вооружением. Модернизированный бомбардировщик Туполев-160М будет оснащен самой совершенной системой противовоздушной обороны, надежной системой защиты от помех.

За счет модернизации ряда узлов авиадвигатель НК-32 серии 02 стал более экономичным, что позволяет увеличить максимальную дальность полета до 15 тыс. км.

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в концерт "Ростех") второй год проводит стендовые испытания двигателя на самарском предприятии "Кузнецов". Все строевые Ту-160 переоснастят двигателями НК-32 второй серии до 2030 года.

Пуск бомбардировщиком Ту-95МС крылатой ракеты Х-101 по объектам террористов в Сирии
© Photo : Министерство обороны РФ
Российская ракета с "недостижимой дальностью действия": детали от военных экспертов

Самолет получит обновленный арсенал вооружения – крылатые ракеты с обычной или ядерной боевой частью, предназначенные для поражения наземных или морских объектов противника в удаленных географических районах и в глубоком тылу театров военных действий. Ту-160М может использовать проверенные в Сирии крылатые ракеты Х-101 и действовать, не входя в зону действия ПВО противника. Максимальная дальность новой малозаметной крылатой ракеты Х-101 – около 5500 километров. Обычная модификация Х-101 имеет боевую часть мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте, а специальная (Х-102) оснащена термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны. Револьверные пусковые установки позволяют нести в отсеках до 12 крылатых ракет.

Ту-160М способен развивать невероятную для стратегического бомбардировщика скорость – до 2200 км/час, и по другим характеристикам также значительно превосходит западные аналоги.

На ближайшие десятилетия обновленный "Белый лебедь" будет весьма полезен России как убедительный фактор сдерживания.

Неоконченная история

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 до 2000 года был выпущен серией в 36 единиц. Решение о воспроизводстве стратегических бомбардировщиков в варианте Ту-160М на Казанском авиационном заводе принято в 2015 году, а уже через два года был построен новый ракетоносец, который совершил свой первый полет 25 января 2018 года.

Самолет Ту-160
© Sputnik / Максим Туманов
Напугавшие США ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Уникальная конструкция крыла (в разных позициях стреловидности размах составляет от 35,6 до 55,7 м) позволяет самолету выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут, преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2200 км/ч с боевой нагрузкой до 45 тонн.

Ту-160 создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика В-1 (американцы построили 21 такой самолет).

Однако Ту-160 изначально имел несколько проектных модификаций, свидетельствующих о мощи советской конструкторской школы и уровне технологий.

Модификация Ту-160ПП – самолет радиоэлектронной борьбы. Настоящий монстр Ту-160К мог нести на борту две МБР "Кречет-Р" весом по 24 тонны каждая на расстояние до 10 тысяч километров. Вариант Ту-160П – тяжелый истребитель дальнего сопровождения. Интереснейшая модификация Ту-160В оснащалась силовой установкой, работающей на жидком водороде (при температуре до -253 °C), который использовался как горючее. Технологический задел обеспечит новому варианту Ту-160 большое будущее.

По теме

Самолеты Ty-160, Ту-95МС и Ту-22М3 сбросили ракеты на объекты ИГ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Артистка Cirque du Soleil во время шоу на льду CRYSTAL в Москве.
Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу
Гаспарян: Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину
Наблюдение Гаспаряна: о "европейском Сомали" и вопросе по газу - видео
Правительство Иона Кику
Правительство Иона Кику

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться