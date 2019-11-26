Орудие стабильности: РФ возродила производство Ту-160М

Москва адекватно и эффективно реагирует на военные угрозы по всему периметру российских границ – Дальняя авиация РФ оперативно наращивает ударную мощь за счет возобновления серийного производства стратегических ракетоносцев Ту-160М и глубокой модернизации 16 самолетов Ту-160, которые сегодня находятся в боевом строю, в составе стратегических ядерных сил страны.

Строительство десяти модернизированных Ту-160М уже идет (общая стоимость партии – 150 миллиардов рублей). Летные испытания начнутся в конце 2020 года. По информации "Интерфакса", первый вновь построенный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан российскому Министерству обороны в 2021 году (ранее использовалось название Ту-160М2). Всего, по данным "Туполева", МО РФ планирует закупить около 50 таких машин. Параллельно проходят глубокую модернизацию 16 строевых "стратегов" до уровня Ту-160М.

Возрождение производства и обновление Ту-160М на Казанском авиационном заводе не означает забвение проекта самолета-невидимки ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Борт нового Ту-160М будет выполнен с элементами интегрированной модульной авионики, которая в дальнейшем будет использована для ПАК ДА.

Эволюция коснется и других технологических элементов ракетоносца – бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажа.

Новые возможности

Серийный Ту-160М станет не просто машиной новой постройки, а совершенно новым самолетом. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) создает современные вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, комплекс радиоэлектронной борьбы, системы управления вооружением. Модернизированный бомбардировщик Туполев-160М будет оснащен самой совершенной системой противовоздушной обороны, надежной системой защиты от помех.

За счет модернизации ряда узлов авиадвигатель НК-32 серии 02 стал более экономичным, что позволяет увеличить максимальную дальность полета до 15 тыс. км.

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в концерт "Ростех") второй год проводит стендовые испытания двигателя на самарском предприятии "Кузнецов". Все строевые Ту-160 переоснастят двигателями НК-32 второй серии до 2030 года.

Самолет получит обновленный арсенал вооружения – крылатые ракеты с обычной или ядерной боевой частью, предназначенные для поражения наземных или морских объектов противника в удаленных географических районах и в глубоком тылу театров военных действий. Ту-160М может использовать проверенные в Сирии крылатые ракеты Х-101 и действовать, не входя в зону действия ПВО противника. Максимальная дальность новой малозаметной крылатой ракеты Х-101 – около 5500 километров. Обычная модификация Х-101 имеет боевую часть мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте, а специальная (Х-102) оснащена термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны. Револьверные пусковые установки позволяют нести в отсеках до 12 крылатых ракет.

Ту-160М способен развивать невероятную для стратегического бомбардировщика скорость – до 2200 км/час, и по другим характеристикам также значительно превосходит западные аналоги.

На ближайшие десятилетия обновленный "Белый лебедь" будет весьма полезен России как убедительный фактор сдерживания.

Неоконченная история

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 до 2000 года был выпущен серией в 36 единиц. Решение о воспроизводстве стратегических бомбардировщиков в варианте Ту-160М на Казанском авиационном заводе принято в 2015 году, а уже через два года был построен новый ракетоносец, который совершил свой первый полет 25 января 2018 года.

Уникальная конструкция крыла (в разных позициях стреловидности размах составляет от 35,6 до 55,7 м) позволяет самолету выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут, преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2200 км/ч с боевой нагрузкой до 45 тонн.

Ту-160 создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика В-1 (американцы построили 21 такой самолет).

Однако Ту-160 изначально имел несколько проектных модификаций, свидетельствующих о мощи советской конструкторской школы и уровне технологий.

Модификация Ту-160ПП – самолет радиоэлектронной борьбы. Настоящий монстр Ту-160К мог нести на борту две МБР "Кречет-Р" весом по 24 тонны каждая на расстояние до 10 тысяч километров. Вариант Ту-160П – тяжелый истребитель дальнего сопровождения. Интереснейшая модификация Ту-160В оснащалась силовой установкой, работающей на жидком водороде (при температуре до -253 °C), который использовался как горючее. Технологический задел обеспечит новому варианту Ту-160 большое будущее.