Средневековая дикость в селах Молдовы - женщин бьют до полусмерти

Деградация - в действии: в одном из сел Каларашского района молодой мужчина чуть не убил девушку за то, что она, якобы, украла у него кроссовки.

В Молдове случалось всякое, но такого не было давно - в одном из сел Каларашского района произошло жестокое избиение молодой женщины агрессором лет двадцати, который обвинял ее в том, что она, якобы, украла у него кроссовки.

Нецензурная брань, льющаяся вместо нормального молдавского языка, удары ногами по голове и в область живота, таскание тела несчастной по земле и, как "вишенка на торте", - заснятое видео всей этой вакханалии, которой, казалось бы, место не в современном обществе, а в средневековье.

Увы и ах - это происходит сегодня и в Молдове. Ролик, на котором видно, что за жестоким избиением наблюдают двое крепких сельских жителей, даже не пытающихся оттащить разъяренного мужчину от избиваемой, было выложено в Сеть. Эта запись вызвала широкое общественное порицание и негодование, а многие пользователи соцсетей возмутились и потребовали от полиции незамедлительно наказать нападавшего в соответствии со статьями Уголовного кодекса Молдовы.

Реакция полиции

Молдавские правоохранительные органы быстро отреагировали на появление такого шокирующего видеоролика и начали искать виновных.

По предварительной информации, распространенной Генеральным инспекторатом полиции Молдовы, учинившим расправу оказался 20-летний житель Каларашского района, а жертвой - несовершеннолетняя жительница одного из сел.

Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, поместив его под 72-часовой предварительный арест. © Sputnik / Osmatesco Ковалева: причина агрессии подростков – романтизация асоциального поведения

Что касается жертвы, ей предоставляется необходимая психологическая помощь, также она пройдет судебно-медицинское освидетельствование для определения тяжести травм и увечий, нанесенных сельским агрессором.

По факту жестокого избиения 20-летний мужчина будет привлечен к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. Если суд докажет его вину, нападавшему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов в связи со случившимся призывают всех жителей Молдовы сообщать о случаях бытового насилия или жестокого обращения в семье по единому номеру службы спасения 112.

Почему мужья бьют жен в селах

Многие женщины из Молдовы говорят о том, что мужчины сегодня "измельчали", перестали следить за собой, погрязли во вредных привычках, а, иногда, и в тяжелых стадиях алкоголизма, стали не надеждой и опорой прекрасного пола, а обузой, с которой чуть ли не нянчиться надо.

Между тем, случаи бытового насилия на почве алкоголя в молдавских селах — явление обыденное. В некоторых случаях, жители провинции в пьяном угаре избивают своих благоверных чуть ли не до полусмерти. Плотно вошли такие вопиющие социальные инциденты и в жизнь городских семей, где неустроенность мужчин, их неспособность содержать семью приводит к бутылке, а затем и к побоям женщин и детей.

Отсутствие общей культуры заменяется привычно бытовыми способами среди мужчин - выпивка, алкоголь, а за ним следует ожесточение. Мужчины, если эту категорию можно так назвать, выплескивают свою накопившуюся злобу на представительниц "слабого пола" - наиболее беззащитных - зная, что они не могут ответить им, противостоять такой агрессии в полной мере.

Печально, но во многих молдавских семьях, живущих в сельской местности, это стало некой моделью поведения, а соседи, знающие о таком бытовом агрессоре, не сообщают об этом в полицию, по своему крестьянскому простодушию полагая - "стерпится, слюбится".

Как женщинам в Молдове распознать агрессора

Лучший способ избежать насилия – изначально распознать в мужчине агрессора. О том, какие признаки говорят о склонности к агрессии, рассказала психолог Анастасия Коврова.

"Существуют некоторые признаки мужчин, склонных к насилию. Это может быть необоснованная сильная ревность, попытки контроля, которые маскируются заботой, - когда мужчина склонен перекладывать ответственность за свои эмоциональные реакции на женщину", - утверждает собеседница.

По словам психолога, о склонности к агрессии говорит и жестокое обращение с животными.

"Если он жесток по отношению к домашним животным или стремится скорее захватить власть над женщиной. Также сигналами могут послужить явное женоненавистничество или проявление жестокости в прошлых отношениях", - заключила Коврова.

Молдова занимает одно из лидирующих мест в Европе по числу женщин, убитых на почве бытового насилия. Такие данные были приведены Итальянским институтом исследований. В нашей стране на каждые сто тысяч человек приходится по две погибших от чьих-то рук женщины.

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