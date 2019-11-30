Будет ли в Молдове тепло зимой - газовые страсти и роль Украины

Достаточно перекрыть несколько вентилей на газораспределительных станциях, и Молдова может лишиться российского газа, идущего по трубопроводам через территорию Украины. Конечно, такого сценария развития событий не хотелось бы ни подавляющему большинству жителей республики, ни руководству.

Корреспондент Sputnik Молдова проанализировал ситуацию и постарался выяснить: замерзнут ли жители республики зимой, либо запасные, компромиссные варианты есть, и газ в нашу страну пойдет другим путем?

Вопрос - на контроле у президента

По итогам переговоров главы председателя Административного совета АО "Молдовагаз" Вадима Чебана с главой "Газпрома" Алексеем Миллером глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу, в ходе которой были обсуждены все возможные сценарии развития событий в результате односторонних действий Украины.

В частности, Чебан сообщил, что достигнута принципиальная договоренность с российской стороной о поставках природного газа в РМ, включая приднестровский регион, с 1 января 2020 года в необходимых объемах, поскольку срок действующего контракта с "Газпромом" истекает 31 декабря 2019 года.

Стороны приняли во внимание возможные сложности с транзитом природного газа по территории Украины, которые могут возникнуть после 1 января 2020 года. Президент сообщил, что АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" прорабатывают возможность включения в контракт дополнительных пунктов приема-передачи природного газа для потребителей Республики Молдова.

Речь идет о газоизмерительных станциях (ГИС) на границе России с Украиной, Румынии с Украиной или на западной границе Украины со странами ЕС.

"Кроме того, рассматривается вариант поставки российского природного газа в реверсном режиме по маршруту Болгария – Румыния – Украина – Республика Молдова от "Турецкого потока" через систему трансбалканских магистральных газопроводов, с его передачей АО "Молдовагаз" на границе Румыния – Украина", - написал президент на своей странице в Facebook.

В ходе беседы Додон подчеркнул, что поставка природного газа в зимний период является вопросом национальной безопасности страны. В свою очередь, глава "Молдовагаз" заверил, что предприятие гарантирует бесперебойные поставки газа в нашу страну при условии сохранения транзита через Украину или по альтернативному маршруту "Турецкого потока".

Молдова для РФ - не чужая страна

При любом сценарии развития событий по вопросу транзита российского газа через территорию Украины, РФ не оставит нашу страну без "голубого топлива". Об этом в рамках видеомоста с Кишиневом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Российский сенатор признал, что есть ряд сложностей, связанных с транзитом газа через территорию Украины. Россия обещает украинской стороне газ на довольно льготных условиях со скидкой до 25%, уточнил Джабаров.

Пока Киеву такие условия предложили на год, далее, по мнению сенатора, предсказать развитие ситуации проблематично, поскольку на Украине - сложная ситуация. Однако, уточнил Джабаров, это не означает, что граждане Молдовы останутся без российского природного газа.

"Для нас Молдова - не чужая страна. Мы не можем допустить, чтобы Молдова не получала российский газ. Я думаю, что договоренность все же будет достигнута, а Молдова будет бесперебойно получать российский газ. Молдова всегда исправно платила за использованный газ, никаких перебоев в этом процессе не было", - заявил Джабаров.

Что думают эксперты

Хотя договор между "Газпромом" и Украиной все еще не подписан, эксперт в области энергетики, бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов уверен, что газовый контракт будет заключен в какой-либо форме.

По его словам, относительно того, что газ в Молдову с первого января будет подаваться, жители Молдовы могут быть спокойны.

"Вопрос поставки газа в Молдову с первого января следует рассматривать в контексте трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной по поводу поставки газа через Украину. В принципе, для всех очевидно, что транзиту через Украину быть, просто потому, что у "Газпрома" нет иной возможности поставлять достаточные объемы в Европу в обход Украины, да и Украина тоже заинтересована в сохранении транзита", - отметил Парликов.

Как заявил эксперт, у него нет сомнений, что этот контракт будет подписан. Но в зависимости от того, какой это будет контракт, будут рассматриваться и режимы поставки. Ни одной из сторон не выгодно не заключать этот договор. Европе невыгодно остаться без газа, Украине невыгодно потерять доходы от транзита, то есть, при неподписании контракта все стороны несут убытки – как финансовые, так и репутационные, заключил Парликов.

Молдавское правительство также озабочено ситуацией

Сценарии развития событий в случае перекрытия украинской стороной транзита российского газа обсудили министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый с главой Административного совета АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.

Чебан сообщил министру о прогрессе в переговорах по продлению контракта на поставки российского природного газа молдавским потребителям с 1 января 2020 года.

В ходе диалога стороны проанализировали возможные последствия принятия Украиной решения о возможном прекращении транзита газа через свою территорию, а также обсудили готовность "Молдовагаз" к осуществлению реверсных поставок из Юго-Восточной Европы с 1 января 2020 года.

Министр экономики заявил, что профильное ведомство будет вести постоянный мониторинг ситуации и не допустит прекращения поставок газа, электричества и теплоэнергии конечным потребителям в Молдове.

Напомним, что в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в правительстве, было решено, что министерство экономики и инфраструктуры республики в сотрудничестве с профильными ведомствами разработает План мер по подготовке работы социальных учреждений в холодное время года.

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