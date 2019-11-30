"Молдавская Припять", или Жуткая картина сел-призраков в республике

В целом ряде молдавских поселений сегодня гуляет только ветер, жизнь здесь остановилась, о последние жители либо уехали, либо, что еще печальнее, ушли в мир иной.

Царство вечной тишины и картина страшного упокоения. Именно так сегодня можно писать ситуацию в ряде брошенных жителями небольших молдавских сел. Покосившиеся деревянные и ржавые железные заборы, заросшие бурьяном дворы, в которых когда-то кипела жизнь, а по осени хозяева делали вино, лущили початки, запасались домашней консервацией.

© Sputnik / Игорь Виноградов Студенты Тираспольского медицинского техникума во время сбора урожая винограда в совхозе "Романешты", 1974 год.

"В гости" в эти дворы в молдавских селах-призраках, где не осталось ни одного жителя, "заглядывает" лишь порывистый ветер. В окнах этих домов давно не было света, стены этих покосившихся зданий давно не знали тепла от протопленной печки, здесь давно лишь лай изредка пробегающей собаки нарушает свистящую тишину, похожую на вечность.

© Sputnik / И. Зенин Студенты собирают лепестки роз.

Зрелище - удручающее... Давно в этих селах не слышно детского смеха, шума свадеб, звуков аккордеона и скрипки, давно грузовики, полные урожая фруктов, не пылят по проселочным дорогам. Лишь редкое перекати-поле - единственное, что движется здесь. Жизнь просто остановилась.

В селе Добружа Теленештского района не осталось ни одного жителя. Формально там проживали шесть человек, однако фактически не осталось никого. Большинство уехали на заре "двухтысячных", старики ушли в мир иной, молодежь здесь обосновываться не хочет, да и смысла нет - никакой перспективы для развития.

© Photo: Типичная Молдова Заброшенный дом в молдавском селе

Реальное число покинутых сел неизвестно. Самые свежие данные - пятнадцатилетней давности. Согласно переписи населения, которая была проведена в Молдове в 2004 году, в селах Старые Куконешты Единецкого района, Новые Даркауцы Сорокского района и Одая Шолданештского района по месту жительства было зарегистрировано только по одному человеку.

© Photo: Типичная Молдова Заброшенный дом в молдавском селе

Молдова остается лидером по потере населения, говорится в демографическом прогнозе Чешского института геополитики и социальных наук.

Его эксперты составили рейтинг государств, где в XXI веке будет наибольшее сокращение населения.

В Молдове наблюдаются два основных тревожных фактора - самая низкая рождаемость и одновременно самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не будет предпринято срочных мер, то к 2100 году население Молдовы уменьшится примерно на 54% по сравнению с показателями 2020 года.

Если посмотреть на более краткосрочную перспективу, то, по расчетам ученых, к 2050 году население Молдовы сократится почти на треть - с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей.

Если ничего не изменится в области демографической политики, к 2050 году в республике останется жить только два миллиона человек, утверждают социологи.

© Photo: Типичная Молдова Заброшенный дом в молдавском селе

Ситуация тревожна. Население Молдовы уже уменьшилось на 1 миллион человек. Если принять во внимание текущие тенденции миграции в целях учебы и работы, то показатели демографических потерь могут повыситься на 500 тысяч или даже на 1 миллион человек.

В известной молдавской песне на стихи Григория Виеру "Casa parintescă nu se vinde" есть сакраментальные слова о том, что родительский дом оставлять нельзя, что с небес родители человека, на которого оставили этот дом, смотрят и печалятся, если за ним никто не следит. Более того, продавать родительский дом в Молдове всегда считалось грехом.

Сегодня многие пользователи социальных сетей, которые давно уехали из родного молдавского села и даже из страны, пишут душераздирающие отклики, емкие, но точные. "Слушаю эти слова и слезы душат", - призналась одна из пользователей соцсетей. "Давно нет родительского дома, но часто вижу его во сне", - добавил другой автор комментария.

Однако сердце большинства сел Молдовы еще бьется, здесь еще рождаются дети, здесь собирают урожай, ходят в церковь, накрывают столы на Пасху и другие большие церковные и светские праздники.

А главное, у многих "не уехавших" осталась надежда, что их село точно расцветет, что жизнь в нем закипит, как когда-то. Эту перспективу у людей отнимать нельзя, а ответственность за нее несут молдавские политики. Важно, чтобы они сами об этом помнили.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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