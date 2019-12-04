Таким Кишинев уже не увидит никто - горожане отучились любоваться столицей

Молдавской столице - много веков, она пережила всякое, однако, к сожалению, исторические ее виды вернуть уже невозможно, из прошлого на нас смотрят фото тех моментов, в которые Кишинев был особенно неотразим.

С одной стороны, Кишинев можно назвать седовласым старцем - столько он увидел и пережил за свою насыщенную, многовековую историю. Город мудр, поскольку ошибки прошлого уже не повторит, но и наивен, как юнец, с упоением всматривающийся в будущее, которое его так манит.

Для нас, кишиневцев, среда повседневного обитания представляет обыденную картину, мы к ней привыкли, вернее будет сказано, отучились всматриваться и любоваться ею. А посмотреть есть на что.

Будь то еще сохранившиеся старые дворики в центре, где уклад жизни будто законсервировали, и на улице - не XXI век, а начало XX-го. Здесь все печали и радости между соседями - пополам. Здесь обсуждение мелкой бытовой неурядицы становится фольклорной поэмой в ее многообразии языков и диалектов, суффиксов и флексий.

В этих старых двориках каждый праздник - это явление. Да, да - здесь можно увидеть на примере наскоро накрытого стола, насколько многообразен в своих этносах город, насколько здесь интерес к культуре и колориту людей, населяющих молдавскую столицу, - богат.

Мамалыга, "сэрмале", рыба-фиш, вареники, гёзлемя, милина, драники, соления - все это есть еще на молдавских столах в этих двориках, пусть и не так часто, как ранее.

За этими столами можно часто услышать все пестроту диалектов с характерным, южным фрикативным "г" и таким родным молдавским "мэй", обращенным к кому-то из сидящих.

© Photo: Facebook / ‎Старый Кишинев / Efim Soscov‎ Старинный дом на улице Армянской в Кишиневе

Выйдя из этих оазисов полиэтничности, можно просто пройтись по улицам. Особенно хорош Кишинев летом, когда сень листвы платанов создает над улицами настоящие зеленые коридоры, поражающие всех тех, кто приехал в столицу Молдовы впервые.

Пусть на секунду, но человек отрешается от повседневных проблем, чувствует себя уютно, безмятежно, ему на ум приходят мотивы песен и стихов.

Кишинев помнит и ужасающие картины фашистской оккупации, помнит леденящий ужас гетто, созданных на его окраинах, помнит крики и стоны людей, угробленных фашистскими оккупантами.

Война сделала так, что здания и дома в молдавской столице стали "искалеченными", город практически был стерт лица земли. Кишинев помнит грохот артиллерийских канонад, не забывает, как выходили люди с хлебом и кувшинами вина навстречу воинам-освободителям.

Доказательство преемственности поколений и благодарности молдаван за Победу - десятки тысяч людей, выходящих 9 мая и 24 августа к мемориалам, участвующих в акции "Бессмертный полк". Это - живая история, это - дань совести и подвигу, это - благодарная память.

Считанное время потребовалось кишиневцам и людям, приехавшим со всех концов единой и огромной страны, чтоб вновь сделать город красавцем, молодой столицей, устремленной в будущее.

Кишинев помнит стук молотков, шум подъемных кранов, пыль повсеместных строек. После войны, с годами, он крепчал, разрастался, пополнял свою "семью" сотнями тысяч новых жителей.

Новые и просторные районы, без киосков и рекламных панно, добавляли молодости этому, новому Кишиневу, построенному из белого камня. Свежесть города, его вновь обретенную юность, как никогда точно отобразили в песне "Мой белый город, ты - цветок из камня", блистательно исполненной Софией Ротару.

Кишинев жил и дышал, поражал всех приезжих своим высоким искусством в театрах оперы и балета, имени Чехова, "Лучафэрул" и других.

© Sputnik / Яков Берлинер Государственный русский драматический театр имени А.П. Чехова в Кишиневе, 1980 год.

Кишинев завораживал любителей южного колорита своим Центральным рынком с его многообразием яств, пестротой цыганских юбок, и таким привычным, полюбившимся местным жителям, многообразием языков.

© Sputnik / Miroslav Rotari Центральный рынок

Кишинев пережил и время тотального упадка и забытья, он стал жертвой выяснения геополитических интересов в примэрии в то время, как с очистных разило, люди мучились в переполненных маршрутках, дороги стали больше напоминать решето или поле после массированной бомбардировки и многое другое.

Либеральное "пиу-пиу", "чик-чик", и сельский менталитет в исполнении националистически-настроенных авангардов одной из партий пришло на смену здравому смыслу и стратегии развития главного города страны более, чем на десятилетие.

Но все же город выжил, пусть и утратив тот, свой, добрый и солнечный облик. Каждый раз, ходя на выборы, горожане надеются, что "ну хоть этот" приведет город в должный порядок. Хочется надеяться, что на этот раз с выбором кишиневцы не ошиблись... Но тут уже время покажет.

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