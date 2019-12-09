Паркуюсь, как хочу, или Почему в центре Кишинева по ночам транспортный хаос

Жители городов, где организована проблема парковок, приехав в Кишинев, диву дались бы - насколько хаотично разбросаны по всему городу стихийные парковки, теперь и пешеходные переходы не стали исключением.

То, во что был превращен Кишинев в последние два с половиной десятилетия в плане стихийных парковок, сложно назвать цивилизованным городом. Наша столица уже немыслима без повсеместно расставленных во всех удобных местах автомобилей, которые их владельцы там паркуют не по своей прихоти - просто вынуждены.

Можно понять и пешеходов, которые чертыхаясь и поминая во всех склонениях владельцев машин, вынуждены пробираться по тротуарам через эти автомобильные чащи, мастерски лавируя частями тела между повсюду торчащими капотами и кузовами припаркованных "стальных коней".

Когда "зебра" - не помеха

Однако и в этом хаосе присутствуют из ряда вон выходящие исключения. Дошло до того, что в ночное время, как утверждают очевидцы, опубликовавшие соответствующее фотоизображение в соцсетях, автомобили паркуют прямо на пешеходном переходе, на четко обозначенной "зебре", перед которой стоит новенький знак "пешеходный переход".

Очевидцы утверждают, что такой стиль парковки по улице Григоре Виеру на площади перед памятником героям-комсомольцам стал системой. Многие пользователи Сети, оставившие комментарии под постом недоумевают, почему профильные контролирующие органы не вмешаются и не искоренят порочную практику парковки.

Между тем, согласно статье 328 пункту 2 Кодекса об административных правонарушениях, "водители, которые паркуются в неположенных местах, рискуют быть оштрафованными на сумму от 18 до 20 условных единиц (от 900 до 1500 леев) и получить 4 штрафных пункта.

Однако, видимо, пока такой стиль парковки молдавским автолюбителям "сходит с рук", а происходит это все в самом центре столицы.

Как дела с парковками у партнеров по бывшему СССР?

Корреспонденту Sputnik Молдова удалось побывать в поездке в столице Литвы - Вильнюсе. Центр этого исторического города с маленькими мощеными улицами завораживает, и страшно даже представить себе, если бы там повторился кишиневский "парковочный синдром".

На подъезде к историческому центру литовской столицы оборудованы многоуровневые парковки, чтобы не загромождать места, где постоянно ходят туристы. Там, где улицы позволяют по пространству, есть и парковки у обочин дорог, однако они четко регламентированы, а места на них обозначены.

На каждой такой парковке стоит автомат, который за энную сумму выдает чек, который автомобилист обязан положить на лобовое стекло. Если прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы не обнаруживают такого чека, на переднее колесо сразу же устанавливается блокиратор, а владельцу машину потом долго придется вызволять ее из стальной неволи. © Sputnik / Miroslav Rotari Авария и сломавшийся троллейбус стали причиной большой пробки - видео

Может ли решить ситуацию примэрия при помощи МВД?

Транспортный хаос в столице не остался без внимания нового министра внутренних дел Павла Войку, который ранее в радиостудии Sputnik Молдова рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для того, чтобы автомагистрали Кишинева стали не столь загруженными.

"У нас уже была встреча с генеральным примаром Кишинева по этому вопросу. Предстоит на этой неделе выступить с пакетом предложений – от полиции и примэрии. Важно начать улучшение дорожной инфраструктуры, решить вопрос с неавторизованными парковками, парковками на проезжей части", - сказал Войку.

В то же время, министр отметил, что "нужно эвакуировать транспортные средства, которые брошены на дороге и становятся причиной пробок".

"В зимний период будем оказывать помощь. Часто пробки формируются при дожде и зимой, когда работники муниципальных служб не имеют возможности расчистить дороги от снега. Что касается срочного решения, в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются, на самых загруженных трассах размещены патрульные, которые регулируют трафик", - сказал Войку в эфире радиостудии Sputnik.

Ранее заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что решением проблемы постоянных пробок в центре Кишинева могло бы стать расширение магистралей там, где это возможно, а также строительство многоуровневых автомобильных развязок наподобие тех, что есть в крупных городах ближнего и дальнего зарубежья.

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