Эксклюзив Sputnik: мнения экспертов, почему Молдова не вступит в ЕС

Но фоне потускневших и выдохшихся лозунгов из сравнительно недавнего прошлого о "победе евроинтеграции" в Молдове, реальные шансы республики на вступление в ЕС выглядят более, чем туманно.

Дорога ложка к обеду - примерно так сегодня можно охарактеризовать ситуацию с евроинтеграцией Молдовы, официально запущенной еще во времена нахождения Партии коммунистов (ПКРМ) у власти и с таким "пионерским" рвением подхваченной теми, кто затем, придя во власть, заявлял о своей невиданной либеральности и следовании буква в букву тем политическим "разнорядкам", которые приходят из Брюсселя и Вашингтона.

Эти "добрые советы" с завидной регулярностью спускали западные негласные кураторы Альянса за европейскую интеграцию и его производных всем тем, кто десять лет вел страну "курсом реформ" при том, что "бетон альянса" был крепким и монолитным, по словам самих тогдашних правителей.

Когда при "истории успеха" очень кушать хочется...

Граждане страны все чаще слышали про "историю успеха" от приезжавших в Кишинев, как по графику, представителей высших эшелонов западного политического истеблишмента. Все помнят пышный прием с тысячами ликующих не по своей воле бюджетников, устроенный "альянсом", который организовали в сквере перед Национальным театром оперы и балета тогдашнему вице-президенту США Джо Байдену руководители альянса.

Никто не забыл, с какой помпой встречали в молдавской столице федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель и других "глыб" западной политической жизни.

Однако на фоне пафосных лозунгов и речей в стиле: "кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку", у граждан страны в кошельках и карманах денег не прибавилось, а одними обещаниями, как известно, еще никто сыт не был.

Здравый взгляд на вещи

Сейчас в Молдове - другая власть и новый кабинет министров. Его глава Ион Кику в интервью РИА Новости заявил о том, каковы реальные шансы на вступление республики в Европейский Союз.

Евроинтеграционный процесс будет и дальше продолжаться в Молдове, но о вступлении республики в ЕС речи пока не идет, заявил молдавский премьер-министр.

"Страна не может подавать заявку на вступление в ЕС, если она не готова к этому. Надо работать, провести реформы и тогда уже о чем-то заявлять. Я думаю, что сейчас разговор о вступлении в ЕС можно считать преждевременным", - заявил Кику. © Photo : Russiancouncil Ларюшина: почему Молдова все меньше экспортирует товаров в Евросоюз

Премьер отметил, что политические заявления о заявке на вступление в ЕС только вредили самой Молдове.

"Нам нужно работать, чтобы внедрить лучшие стандарты в Молдове и не обязательно лишь европейские, только после этого можно "бряцать заявлениями" о том, что мы подаем заявку и вступаем. Это все риторика и политика, такие заявления только вредили нашей стране", - подчеркнул молдавский премьер.

Взгляд из Германии на "евроинтеграцию" Молдовы

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у экспертов - почему Молдову столько лет вскармливали евроинтеграционными лозунгами, которые на деле оказались "пшиком"?

В эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова политолог-международник Александр Рар дал ответ на этот вопрос, выйдя на связь с Кишиневом из Берлина.

"Мысль о том, что необходимо европеизировать экономику вашей страны, инфраструктуру, общественную систему, но не входить в ЕС или в НАТО, - это очень выгодная и правильная формула. Сама Россия сегодня модернизируется по европейскому масштабу. Посмотрите, как по-европейски выглядят некоторые города в РФ. Эта идея должна стать задачей поколения постсоветских стран в Восточной Европе", - сказал собеседник.

Несомненно, что все эти государства должны быть всецело интегрированы в европейское пространство, но этот процесс не должен заключать в себе процесс политического вхождения в какое-либо геополитическое сообщество, такое, как ЕС, уверен политолог.

"Молдова в этой ситуации должна сохранять геополитический баланс. Стране необходимо развивать партнерские отношения и с Евразийским экономическим союзом, и сотрудничать по всем направлениям с ЕС там, где это возможно. Не следует забывать, что РФ и ЕАЭС обеспечивают торговый оборот Молдовы, обещают расширить старые, наработанные экономические связи, в том числе в аграрной отрасли. Европа сегодня может лишь давать кредиты, но не надо забывать о том, что их надо будет возвращать", - отметил эксперт.

По словам Рара, единая Европа может лишь обещать Молдове нормальную демократию, но в очень отдаленной перспективе, и то, если на это будет воля и старания нескольких поколений местных политиков. Финальная точка в евроинтеграционных заявлениях Молдовы - недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил, что на процесс расширения ЕС необходимо ввести мораторий. Это касается, прежде всего, балканских стран. Молдову же, как кандидата в члены ЕС, всерьез никто не рассматривает, уточнил Рар.

"Нынешнему политическому истеблишменту Молдовы лучше не говорить об евроинтеграции народу страны, чтобы в очередной раз не разочаровывать и не злить граждан, которые об этом слышали десятки, если не сотни раз", - отметил политолог.

Единственное, что должны ощущать граждане республики, - изменения к лучшему в европейском стиле, в вопросах, касающихся улучшения качества жизни, либерализации законодательства, создания западной инфраструктуры не на словах, а на деле, резюмировал собеседник.

Реформа, как ругательное в народе слово

К интересным выводам в ряде своих исследований пришли молдавские социологи. Они заявляют, что в народном сознании понятия "евроинтеграция" и "реформы" воспринимаются крайне негативно и вызывают естественное психологическое отторжение.

Люди разочаровались в этих терминах, потому что прошло много лет с момента обретения независимости Молдовой, а жизнь людей, как была трудной, так и остается. Простой человек так и не почувствовал изменений. Наоборот, жизнь большинства семей, множества граждан республики, особенно в селах, стала намного хуже, уточняют социологи.

Яркой картиной плачевного состояния дел в Молдове служат цифры миграции за рубеж в поисках лучшей доли молодого, трудоспособного населения. По разным данным, за прошедшую четверть века республику навсегда покинула треть работоспособных жителей. Уже сегодня число пенсионеров намного превышает количество официально трудоустроенных людей, работающих в реальном секторе экономики и осуществляющих выплаты в соцфонд. И все это - на фоне заявлений о реформах, которыми разбрасывались молдавские политики в последние полтора десятилетия.

Никто не заставляет выбирать: "или-или"

В конце ноября текущего года позитивными изменениями, произошедшими в молдавской политике, назвал намерения правительства Иона Кику заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что смена власти и выбор курсов внешнеполитического развития страны – это внутреннее дело Молдовы.

"Мы рады, что Молдова начинает двигаться по пути развития отношений не только с Западом, но и со всеми странами бывшего Союза, включая Россию. Для нас это очень важно, потому что, кто бы что ни говорил, но у России всегда было теплое отношение к Молдове и к ее жителям", - заявлял ранее Джабаров.

Сенатор также выразил уверенность, что европейская интеграция Молдовы никак не помешает евразийскому сотрудничеству. Россия, отметил собеседник, не предлагает Молдове дружить с ней против кого-то, Россия никогда не ставит такие условия.

Россия, заявил Джабаров, выступает за то, чтобы Молдова продолжала отношения и с Западной Европой, и с США. Однако российская сторона выступает против ультиматумов – с кем Молдове стоит дружить, а с кем - нет.

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