В Кишиневе избивают и отбирают автомобили прямо на улице - как себя защитить

В столице все чаще происходят - не на задворках и не под покровом ночи - вопиющие по своей дерзости преступления.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Кому закон не писан - это можно порой узнать на улицах главного города страны, причем агрессорами зачастую становятся малограмотные и не отличающиеся высоким уровнем культуры, полупьяные молодчики.

Пьют, бьют и угоняют

Такого рода случай произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе, где трое выходцев из сельской местности Яловенского района зверски избили двоих мужчин, которые, проведя деловые переговоры, вышли из кафе на улицу, не подозревая об опасности.

Изрядно подвыпившие тинейджеры делали все, чтобы "зацепить" мужчин, призывавших их на словах к порядку, однако воззвания к здравому смыслу не подействовали. Агрессоры сначала пустили в ход отборную брань, а потом и кулаки.

Жертвы нападения не смогли оказать им должного сопротивления и дать отпор. Более того, они лишились дорогих смартфонов и ключей от автомобиля модели "Hyundai Getz", на котором "победители" скрылись в неизвестном направлении.

Общая сумма материального ущерба составила 67 тысяч 450 леев.

На место происшествия прибыла опергруппа, сотрудники полиции начали поиск агрессивных подростков, за 15 минут совершивших преступления, подпадающие сразу под несколько статей Уголовного кодекса Молдовы.

Двоих нападавших следователям удалось идентифицировать по съемкам с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент избиения, разбоя и угона автомобиля. Вскоре агрессоров задержали и доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Буюканы, где они полностью сознались в содеянном.

Следователи также выяснили, что ранее молодые люди были судимы и отбывали срок в колонии для несовершеннолетних за аналогичные преступления.

Что касается угнанного автомобиля, задержанные сообщили, что продали его за 500 евро в одном из сел Яловенского района. Сейчас двое нападавших помещены под 72-часовой арест и находятся в камере Управления полиции Кишинева, следователи ищут третьего подозреваемого, его пока не удалось задержать. Если вина молодых людей будет доказана в суде, каждому из них грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения за разбойное нападение, нанесение телесных повреждений и угон транспортного средства.

Как дать отпор хулиганам

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, какие элементарные приемы самообороны помогут ни в чем не повинным людям обезопасить себя и своих близких в случае нападения разъяренной толпы. Даже человек, не умеющий дать отпор пьяным хулиганам, в состоянии обезопасить себя.

Одним из наиболее простых ударов является, так называемый, "газовый баллончик". Другой прием - как можно сильнее и хлестче ударить агрессора открытой ладонью в нос.

На этом месте у человека находятся нервные окончания. От "хлопка" по лицу у хулигана из глаз начнут проступать слезы, он начнет чихать и дезориентируется в пространстве. У жертвы нападения будет несколько минут, чтобы убежать.

Поскольку целью человека защищающегося не является победа на спортивном ринге, агрессору можно нанести удар коленом в пах. Как говорится, на улице во время конфликтной ситуации не существует правил поведения, побеждает сильнейший, ведь на кону может стоять человеческая жизнь. Один из самых известных приемов против злоумышленника – именно такой удар.

Если у обороняющегося есть навыки, допустим, кикбоксинга, то оптимальным приемом является "отбивание ног" у противника. Как утверждают специалисты в области единоборств, несколько хороших лоу-киков (ударов ногой в бедро агрессора, напавшего на вас) способны нанести неопасный для здоровья, но в то же время сильный вред врагу.

Но все же главный совет, который можно дать, – по возможности избегать конфликтов на улице и не отвечать на агрессию со стороны пьяного хулигана. А навыки самообороны хранить на крайний случай, когда другие аргументы уже не действуют.

В чем причина агрессии среди подростков?

Можно ли остановить проявления агрессии со стороны подростков в молдавском обществе? С этим вопросом корреспондент Sputnik Молдова обратился к доктору психологии Елене Ковалевой.

"Подростковый возраст и период совершеннолетия – это особое время, когда человек взрослеет. Он претендует быть взрослым, но психологически, к сожалению, к этому не готов. В социальном, в личностном плане он еще подросток. Он не понимает многих закономерностей социальной жизни. Он фактически только готовится вступить в нее", - сказала Ковалева.

По словам психолога, ранее роль школ и вузов заключалась не только в предоставлении образовательных услуг, но и в воспитании человека социализированного и понимающего эмоции других людей. Сейчас же ценности поменялись. Воспитательная работа в образовательных учреждениях ушла на задний план.

"Нам кажется, что только образование способно открыть перед ребенком все двери, но дело в том, что личность – целостная структура, и то, как мы понимаем других людей и взаимодействуем с ними, это особая сложная работа по воспитанию. Сейчас педагоги и преподаватели стараются с себя сбросить эту обязанность", - отметила Ковалева.

Если общество ясно транслирует, что жестокость – за рамками человеческой морали, если прекратится романтизация асоциального поведения вроде фильмов, где главные герои – бандиты, то и подростки начинают перенимать правильную модель поведения.

Героями нашего времени должны стать другие люди. А для этого, наверное, следует и фильмы другие снимать, и воспитывать молодежь на других примерах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK