Памятник молдавскому герою появится на белорусской земле - он погиб за мир

Героизм не имеет границ, а о самоотверженности часто помнят даже далеко от тех мест, где ее проявили. У настоящего подвига во имя людей и жизни на земле нет и временных рамок, благодарные потомки оценивают по-достоинству действия советских солдат и офицеров, которые, не раздумывая, жертвовали своими жизнями, чтобы право существовать было у грядущих поколений.
Изначально миролюбивые люди бескомпромиссно дрались с врагом и на фронтах, и в тылу, и находясь в партизанском подполье. О подвигах героев земли молдавской помнят во многих странах некогда единой страны, особенно в Беларуси.
В Минске появится бюст Герою Советского Союза Иону Солтысу. С такой инициативой выступила молдавская дипмиссия и посол Республики Молдова в Беларуси Виктор Сорочан. Дипломата поддержал и молдавский президент.
Ион Солтыс родился 5 сентября 1923 года в селе Кузьмин ныне Каменского района Молдовы в семье пастуха, по национальности был украинцем. Окончил начальную школу, затем работал в колхозе.
Когда началась война, и в село вошли немцы, ушел воевать в партизанский отряд. Познакомился на строительстве дороги Кузьмин—Каменка с секретарем Каменской подпольной организации. После этого начал распространять листовки в селах Кузьмин, Окница, Грушка с вестями с фронта.
18 марта 1944 года авангардные части Красной Армии и партизанский отряд под командованием Якова Афанасьевича Мухина освободили село Кузьмин.
В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и Емельяном был призван в армию. В начале мая 1944 года после обучения в запасном полку 2-го Украинского фронта с маршевой ротой был направлен на передовую.
Красноармеец Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне в черте города Кендзежин-Козле, Польша) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал форсирование реки ротой.
В бою за Луизенталь гранатами подавил пулеметный расчет противника. Однако другой пулемет, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом. Ценою жизни он способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Солтыс был похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 года за повторение подвига Александра Матросова.
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