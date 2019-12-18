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Всероссийская акция Георгиевская ленточка.

Памятник молдавскому герою появится на белорусской земле - он погиб за мир

© Sputnik / Александр Кряжев
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (70)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20191218/28583575/pamyatnik-moldavskomu-geroyu-poyavitsya-na-belorusskoy-zemle-podrobnosti.html

Представители многонационального молдавского народа не раз показывали примеры мужества и героизма, демонстрировали, что в борьбе со злом для них нет компромиссов, яркий пример тому - подвиг Иона Солтыса - Героя Советского Союза и уроженца нашей республики.

Героизм не имеет границ, а о самоотверженности часто помнят даже далеко от тех мест, где ее проявили. У настоящего подвига во имя людей и жизни на земле нет и временных рамок, благодарные потомки оценивают по-достоинству действия советских солдат и офицеров, которые, не раздумывая, жертвовали своими жизнями, чтобы право существовать было у грядущих поколений.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Молдове есть, кем гордиться и о ком помнить, - в годы Великой Отечественной войны сравнительно небольшой народ республики, оккупированной фашистскими полчищами, показывал истинный героизм, не шел на компромиссы, поскольку впереди была главная цель - освобождение родного края от тех, кто выступает за расовое превосходство.

Изначально миролюбивые люди бескомпромиссно дрались с врагом и на фронтах, и в тылу, и находясь в партизанском подполье. О подвигах героев земли молдавской помнят во многих странах некогда единой страны, особенно в Беларуси. 

​В Минске появится бюст Герою Советского Союза Иону Солтысу. С такой инициативой выступила молдавская дипмиссия и посол Республики Молдова в Беларуси Виктор Сорочан. Дипломата поддержал и молдавский президент.

Ветераны Великой Отечественной войны
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Бюст будет установлен на территории сквера, расположенного по улице Иона Солтыса в Минске. Кстати, это единственная столица стран СНГ (помимо Молдовы), где названа улица в честь молдавского героя. Памятник откроют 9 мая 2020 года, когда все страны СНГ будут широко отмечать 75-летие Великой Победы.

Ион Солтыс родился 5 сентября 1923 года в селе Кузьмин ныне Каменского района Молдовы в семье пастуха, по национальности был украинцем. Окончил начальную школу, затем работал в колхозе.

Когда началась война, и в село вошли немцы, ушел воевать в партизанский отряд. Познакомился на строительстве дороги Кузьмин—Каменка с секретарем Каменской подпольной организации. После этого начал распространять листовки в селах Кузьмин, Окница, Грушка с вестями с фронта. 

18 марта 1944 года авангардные части Красной Армии и партизанский отряд под командованием Якова Афанасьевича Мухина освободили село Кузьмин.

В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и Емельяном был призван в армию. В начале мая 1944 года после обучения в запасном полку 2-го Украинского фронта с маршевой ротой был направлен на передовую.

Волонтеры Победы: наш долг сохранять историческую память о ВОВ
© Sputnik / Vladimir Polusatov
"Волонтеры Победы": наш долг сохранять историческую память о ВОВ
Боевое крещение Солтыс получил при форсировании реки Днестр в районе Рыбница-Резина. В первом же бою был ранен и попал в госпиталь в село Чешуены Резинского района. После лечения, продолжавшегося два месяца, направлен в 548-й стрелковый полк.

Красноармеец Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне в черте города Кендзежин-Козле, Польша) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал форсирование реки ротой.

В бою за Луизенталь гранатами подавил пулеметный расчет противника. Однако другой пулемет, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом. Ценою жизни он способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Солтыс был похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 года за повторение подвига Александра Матросова.

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Тема:
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