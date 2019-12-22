Ошибка Кантемира или загадка молдавского герба

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik, Сергей Цуркану. 2 ноября 1990 года у нашей страны появился свой герб. Был утвержден вариант художника Георге Врабие. Думаю, все граждане нашей страны знают как он выглядит и вдаваться в его подробные описания я не буду – нас интересует ключевой элемент – голова тура. Впрочем, многие граждане и даже серьезные интернет ресурсы утверждают, что это голова зубра. Давайте разбираться.
Тур или зубр?
На самом деле не нужно быть профессиональны зоологом или криптозоологом, чтобы понять, что на гербе Молдовы, как и на исторических гербах Молдавского княжества, изображен вовсе не зубр, а именно тур – вымерший дикий европейский бык. Так что Дмитрий Кантемир ошибся.
Ну а что за животное – тур? Начну с конца - последний тур на планете умер в 1627 году недалеко от Варшавы. А в далекие времена тур был обычным и распространенным видом в Евразии, весьма опасным для человека, охота на него была делом непростым. Это было мощное, крупное и мускулистое существо. Что не помешало «венцу эволюции» стереть с лица Земли это уникальное животное.
Но память о туре осталась – и не только на гербе Молдовы. Он также присутствует на гербах литовского Каунаса и украинского города Турка.
Ну и самая главная память о туре – современный крупный рогатый скот, домашние быки и коровы – все они потомки дикого и грозного тура. Ближе всех генетически к туру – африканские коровы ватусси и агрессивные испанские быки, участники кровавой корриды. Но история тура не закончилась – она продолжилась – причем в самый драматичный момент современной истории.
Гитлер и тур
Тур всегда был популярным персонажем древних европейских легенд и сказок – и славянских, и тевтонских. Именно поэтому Гитлер и его не менее болезненное окружение были одержимы идеей возвращения к первобытному, «звериному» состоянию не только «истинного арийца», но и его братьев меньших. Немецкие биологи Хайнц и Луц Хек в ходе нацистской программы воссоздания естественной фауны германских земель энергично занялись искусственным выведением древнего тура, используя для этого испанские и итальянские породы крупного рогатого скота.
С точки зрения генетики этот эксперимент оказался провальным – выведенная порода, так называемый бык Хека, напоминал тура только формой рогов – в остальном парнокопытное жвачное получилось мельче тура и вовсе не мускулистым, а грузным и обрюзгшим. Вместо нордической бестии ученые продемонстрировали руководству неопрятную корову. К концу Второй мировой проект был закрыт и большинство быков Хека было съедено голодным населением.
Тур и наше время
После сворачивания проекта братьев Хек, история попыток воскрешения тура из мертвых не закончилась. Несколько быков Хека уцелело в зоопарках после войны и их поголовье выросло. Лет 50 тому назад быков Хека поселили в Нидерландский заповедник Оствардерсплассе, где сейчас их больше тысячи.
Но не все ученые считают этих животных ближайшими родственниками тура. Голландская экологическая организация Фонд Таурус в наши дни пытается вывести тура, скрещивая примитивные породы крупного рогатого скота. А в Польше ученые намерены воспроизвести тура, используя ДНК его костей из археологических раскопок. Проект, кстати, поддержан на правительственном уровне.
PS.
История тура – это вечное напоминание человечеству о том, что судьба живой природы уже много столетий находится в руках самого человека.
По данным Международного союза охраны природы десятилетней давности, за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. И вернуть их, как видим, не получается.
Поэтому голова тура на гербе Молдовы – это не только дань средневековью, и память о древних временах, но и напоминание о гордом и сильном животном, и об ответственности человека.
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