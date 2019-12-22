Ошибка Кантемира или загадка молдавского герба

О стариной легенде, о геральдике, а также о жизни, смерти и неудачном воскрешении европейского тура.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik, Сергей Цуркану. 2 ноября 1990 года у нашей страны появился свой герб. Был утвержден вариант художника Георге Врабие. Думаю, все граждане нашей страны знают как он выглядит и вдаваться в его подробные описания я не буду – нас интересует ключевой элемент – голова тура. Впрочем, многие граждане и даже серьезные интернет ресурсы утверждают, что это голова зубра. Давайте разбираться.

Тур или зубр?

В книге Дмитрия Кантемира «Описание Молдовы», созданной в начале восемнадцатого века, можно найти легенду об основании Молдавского княжества. Там написано: «…Драгош, сын князя Богдана, решил перейти горы в восточном направлении с тремястами охотниками. Во время этого пути он случайно напал на след дикого быка, которого молдаване называли зимбру. Преследуя его, охотники спустились к подножию гор. Любимая собака Драгоша по кличке Молда неотступно преследовала зверя, который бросился в реку и там был пронзен стрелами охотников. Собака бросилась за убегающим зубром в бурлящую реку, и быстрое течение поглотило её. В память об этом событии Драгош назвал эту первую на его пути по сю сторону гор речку Молдовой… и пожелал, чтобы на гербе нового княжества была изображена голова дикого быка — зубра».

На самом деле не нужно быть профессиональны зоологом или криптозоологом, чтобы понять, что на гербе Молдовы, как и на исторических гербах Молдавского княжества, изображен вовсе не зубр, а именно тур – вымерший дикий европейский бык. Так что Дмитрий Кантемир ошибся.

Ну а что за животное – тур? Начну с конца - последний тур на планете умер в 1627 году недалеко от Варшавы. А в далекие времена тур был обычным и распространенным видом в Евразии, весьма опасным для человека, охота на него была делом непростым. Это было мощное, крупное и мускулистое существо. Что не помешало «венцу эволюции» стереть с лица Земли это уникальное животное.

Но память о туре осталась – и не только на гербе Молдовы. Он также присутствует на гербах литовского Каунаса и украинского города Турка.

Ну и самая главная память о туре – современный крупный рогатый скот, домашние быки и коровы – все они потомки дикого и грозного тура. Ближе всех генетически к туру – африканские коровы ватусси и агрессивные испанские быки, участники кровавой корриды. Но история тура не закончилась – она продолжилась – причем в самый драматичный момент современной истории.

Гитлер и тур

Тур всегда был популярным персонажем древних европейских легенд и сказок – и славянских, и тевтонских. Именно поэтому Гитлер и его не менее болезненное окружение были одержимы идеей возвращения к первобытному, «звериному» состоянию не только «истинного арийца», но и его братьев меньших. Немецкие биологи Хайнц и Луц Хек в ходе нацистской программы воссоздания естественной фауны германских земель энергично занялись искусственным выведением древнего тура, используя для этого испанские и итальянские породы крупного рогатого скота.

© AP Photo / Axel Heimken Канцлер Германии Ангела Меркель во время посещения молочной фермы в Ниенборстеле, Германия

С точки зрения генетики этот эксперимент оказался провальным – выведенная порода, так называемый бык Хека, напоминал тура только формой рогов – в остальном парнокопытное жвачное получилось мельче тура и вовсе не мускулистым, а грузным и обрюзгшим. Вместо нордической бестии ученые продемонстрировали руководству неопрятную корову. К концу Второй мировой проект был закрыт и большинство быков Хека было съедено голодным населением.

Тур и наше время

После сворачивания проекта братьев Хек, история попыток воскрешения тура из мертвых не закончилась. Несколько быков Хека уцелело в зоопарках после войны и их поголовье выросло. Лет 50 тому назад быков Хека поселили в Нидерландский заповедник Оствардерсплассе, где сейчас их больше тысячи.

© REUTERS / Jon Nazca Традиционная забава "Бык на веревке" во время ежегодного фестиваля в испанском городе Грасалема

Но не все ученые считают этих животных ближайшими родственниками тура. Голландская экологическая организация Фонд Таурус в наши дни пытается вывести тура, скрещивая примитивные породы крупного рогатого скота. А в Польше ученые намерены воспроизвести тура, используя ДНК его костей из археологических раскопок. Проект, кстати, поддержан на правительственном уровне.

PS.

История тура – это вечное напоминание человечеству о том, что судьба живой природы уже много столетий находится в руках самого человека.

По данным Международного союза охраны природы десятилетней давности, за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. И вернуть их, как видим, не получается.

Поэтому голова тура на гербе Молдовы – это не только дань средневековью, и память о древних временах, но и напоминание о гордом и сильном животном, и об ответственности человека.

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