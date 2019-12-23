Американский "бог войны" ослаб из-за веры в собственную неуязвимость

Таким образом, список направлений военно-технического развития, по которым американские профессионалы признают отставание своей страны от России, пополнился еще одним пунктом. Как известно, штатовских военных и экспертов особенно беспокоят такие темы, как средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона, гиперзвуковое оружие, танкостроение и даже космос, отмечает Ирина Алкснис в материале РИА Новости.

О врагах, расходах и космосе: что обсуждали на юбилейном саммите НАТО>>>

Мы присутствуем при смерти одного из самых интересных и популярных мифов, порожденных в предыдущий период абсолютной гегемонии США. Огромная часть мира тогда была искренне убеждена, что подобное положение дел сохранится навсегда — из-за колоссального превосходства американцев над всем остальным миром. Причем ключевыми виделись достижения именно в научно-технической (и как следствие, военно-технической) сфере.

Надо признать, что в тот момент — 15-20 лет назад — подобная точка зрения выглядела достаточно логично.

Современная наука продвинулась так далеко, что стала слишком сложной и дорогостоящей. Распространилось устойчивое представление, что при отсутствии или утрате компетенций в какой-то ключевой области знаний страна отодвигается на обочину истории — безвозвратно, поскольку уже просто не будет шансов ликвидировать отставание. На этом фоне суперпродвинутые и супербогатые Соединенные Штаты вкладывали колоссальные средства в науку, включая скупку "мозгов" по всему миру — ну и, как следствие, в военные разработки на основе новейших достижений прогресса.

Можно понять, почему в таких раскладах очень многие решили, что теперь преимущество Вашингтона стало непреодолимым и вечным. Самое интересное, что в это уверовали и сами американцы — эксперты и высокопоставленные чины, построив на данном убеждении политику собственного государства.

Орудие стабильности: РФ возродила производство Ту-160М>>>

RAND Corporation прямо пишет о причинах нынешних проблем с артиллерией: с начала 2000-х годов американские военные сконцентрировались на борьбе с повстанцами, а главной силой для них стала авиация.

Формат обычных для Пентагона и НАТО боевых действий последних десятилетий хорошо известен:

а) разбомбить военную (а заодно гражданскую) инфраструктуру и крупные армейские группировки очередной страны-изгоя. Поскольку эффективная против американцев система ПВО отсутствовала, серьезной угрозы летчикам не было.

б) затем налетами с воздуха или же небольшими наземными операциями (при поддержке опять-таки вертолетов и самолетов) уничтожать остающиеся очаги сопротивления в лице отсталых туземцев, бегающих с автоматами Калашникова.

Однако подобный подход обернулся (внезапно — для Вашингтона) вылезающими теперь неприятными последствиями. В частности, заокеанские эксперты констатируют, что эффективность их артиллерии упала и уступает российской. Это произошло и из-за существенного сокращения опыта американских артиллеристов в силу малого их применения, и из-за активного развития Москвой современных артиллерийских средств, включая мощные гаубицы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Реальность вновь подтвердила, что ничего вечного не существует и никакая самая могущественная империя не способна удержаться на вершине навсегда, в том числе в военной сфере.

Реакция на НАТО: Россия формирует новый полк ВДВ в Крыму>>>

Сложившийся стереотип разрушился с разных сторон. Есть пример Китая, который воспользовался положением "мирового сборочного цеха", чтобы вырастить собственную научную, технологическую, а следом и военно-техническую школы. Есть пример Москвы, которая предпочла сделать ставку на точечные прорывы в нескольких стратегических областях — и эта ставка сыграла, сделав Россию мировым лидером в соответствующих направлениях. Есть, в конце концов, Северная Корея, чьи усилия в ракетостроении много лет были предметом насмешек — пока вдруг не выяснилось, что у Пхеньяна таки получилось. Смеяться теперь не хочется никому, особенно японцам и американцам.

Безусловно, алармизм военных экспертов США обслуживает Пентагон, заинтересованный в увеличении бюджета и средств, выделяемых на разработку вооружений. Только это ничуть не отменяет того обстоятельства, что специалисты правы в констатации реалий и слабостей американской военной машины.

Проблема, правда, в том, что из предыдущего периода пребывания на вершине мира и самоуспокоенности американская система унаследовала еще одну критическую уязвимость — безудержность бюджетных распилов с весьма низкой отдачей в виде конкретных результатов.

Конечно, об этой особенности RAND Corporation и другие околопентагоновские "мозговые центры" упоминают куда реже, и их можно понять. Им нет никакого смысла пилить сук, на котором они сидят.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK