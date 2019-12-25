Россия – Молдова-2019: три шага вперед

Международный обозреватель в своем материале для Sputnik Молдова отмечает, что на протяжении более чем четверти века взаимоотношения двух стран строились по формуле "шаг вперед, два – назад", а с 2014 года и вовсе ушли в пике.

Есть серьезный соблазн назвать 2019 год переломным и судьбоносным для российско-молдавских отношений. На протяжении более чем четверти века взаимоотношения двух стран строились по формуле "шаг вперед, два – назад", а уж с 2014 года они и вовсе ушли в пике в рамках резкого обострения между Россией и Западом. На этом фоне текущие события трудно оценить иначе нежели "три шага вперед".

Причем дело далеко не только в деятельности президента РМ Игоря Додона, который продолжил свою последовательную работу на сближение с Москвой, несколько раз побывав в России и поддержав темп переговорного процесса с ее руководством, включая Владимира Путина.

Помимо молдавского лидера за уходящий год в России с визитами побывали спикер национального парламента Зинаида Гречаная (во главе парламентской делегации) и новый премьер-министр страны Ион Кику, для которого поездка в Москву стала первой зарубежной поездкой на занятом посту – это, безусловно, знаковый шаг. Принимали гостей очень хорошо и на самом высоком уровне. Состоялись встречи с Дмитрием Медведевым, Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Россия в долгу не осталась, прошли визиты в Молдову министра обороны Сергея Шойгу и спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрия Козака.

Кроме того, Москва продолжила смягчать ограничения на поставки молдавской продукции, а месяц назад был продлен контракт на поставки в РМ российского газа по выгодной для республики цене.

В свою очередь Молдавия заметно скорректировала привычный прозападный и выраженно антироссийский курс. Ион Кику высказался против ограничений в отношении российских телеканалов, введенных пару лет назад.

В общем, в отношениях двух стран 2019 год, объявленный годом Молдовы в России, оказался полностью соответствующим своему статусу. А следующий должен стать годом России в Молдове.

Разворот на Восток?

Так неужели Кишинев на самом деле совершил свой "разворот на Восток"?

Спору нет, молдавская политика значительно смягчила антироссийский вектор и демонстрирует конструктив в отношениях с Москвой. Вот только вряд ли стоит питать избыточный оптимизм по этому поводу и воспринимать происходящее как устойчивый тренд.

В Молдове действительно весьма сильны общественные настроения по усилению сотрудничества и дружеских отношений с Россией, а в молдавских элитах присутствуют политические силы, которые стараются воплотить это в жизнь. Вот только два с половиной предыдущих десятилетия с реализацией этих замечательных идей были явные проблемы. Главная причина тому – отчетливое доминирование в национальной элите прозападных предпочтений и контроль Запада над этой частью общества (и как следствие – над политической системой республики).

Говорить о Республике Молдове как реально суверенном государстве по-прежнему не приходится, и ничего в этом смысле за этот год не изменилось.

Стоит прямо признать, что Кишинев заметно скорректировал официальную линию не потому что в стране вверх взяли здоровые национальные силы, независимые от внешнего влияния и ставящие во главу угла интересы страны, а потому что для Запада, особенно Европы, ситуация в республике зашла в полный тупик.

Молдова является самым печальным примером того, к чему может привести безоглядная ориентация на Запад (конечно, есть еще Украина, но это совсем уж особый случай). По существу, страна не получила вообще никакого позитивного эффекта от своей безусловной лояльности Европе и Штатам. Во всех европейских социально-экономических рейтингах республика болтается на последних местах, демонстрируя наихудшие показатели и неуклонную деградацию.

Похвастаться успехами Молдовы в сфере строительства демократии Запад тоже не может. В республике сформировалась крайне специфическая политическая система: "государство, захваченное в интересах олигархов" в формулировке резолюции Европарламента 2018 года. Запад очень долго терпел этот гнойник исключительно из принципа "главное, чтобы России не досталась" – но даже его терпение, наконец, лопнуло.

Итогом стало беспрецедентное объединение летом диаметрально противоположных политических сил, которые совместными усилиями произвели демонтаж влияния Владимира Плахотнюка на государственно-политическую систему республики.

Ни шагу назад

Однако говорить о самостоятельном характере подобной коалиции было бы откровенно наивным. Плахотнюк "достал" слишком многие влиятельные структуры, причем в первую очередь именно на Западе, в результате чего было принято решение о его отстранении от политической жизни страны – и о кооперации ради этого с пророссийскими силами.

Разумеется, это напрямую связано и с тем, что между Москвой и Западной Европой интенсивно восстанавливается полномасштабное сотрудничество (зато между ЕС и США усиливается противостояние).

Так что «высочайшее дозволение» Кишиневу слегка повернуться на Восток решает для Брюсселя сразу несколько задач: а) улучшает отношения с Кремлем, б) втыкает шпильку Вашингтону; в) дает надежды на хоть какие-то позитивные социально-экономические сдвиги в РМ, чтобы республика перестала быть пугалом среди ассоциированных с ЕС стран.

Нынешним масштабным улучшениям между Россией и Молдовой радоваться можно и нужно. Они действительно обещают республике серьезные выгоды и перемены к лучшему. Вот только никто не может гарантировать, что на международном уровне все вновь внезапно не переменится и откуда-то с Запада не прилетит команда "Назад!".

И вот о чем молдавскому обществу и молдавским элитам стоит задуматься, так это о принципиальных переменах в сложившейся "консерватории" – чтобы подобных ситуаций больше никогда не возникало, и республика действительно сама решала свою судьбу.

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