Грустный праздник: почему для стариков из Молдовы Новый год - испытание

Уровень пенсий многих молдавских стариков не дотягивает даже до прожиточного минимума, они продают последнее, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, а о празднике даже не задумываются, просто - не на что накрывать стол, даже самый бедный.

С пенсией в 1400-1500 леев сегодня сложно рассчитывать на обильные застолья. Сложно подумать о приобретении к столу на Новый год 250-300 граммов хорошей колбасы, не говоря уже о приготовлении салатов, которые для бюджета молдавских пенсионеров - непозволительная роскошь.

Многие из них заслужили праздник, хотя бы раз в году, но по деньгам, которые они ежемесячно получают в почтовых отделениях, это сказать довольно сложно. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Вот и выживают многие старики в столице и других городах страны, как могут, из последних сил.

Создается резко-контрастная социальная картина. С одной стороны, если присмотреться, среднестатистические граждане спешат по магазинам и рынкам, чтобы к Новому году дом был полной чашей. С другой - у обочин и парапетов по городу стоят старики, которые продают последнее, чтобы рассчитаться за отопление и купить хоть какие-то продукты или лекарства. Яркий контраст!..

У многих из них дети давно уехали за рубеж и там едва сводят концы с концами. Они же, не желая им докучать, ждут простого телефонного звонка, хотят услышать их голос и пожелать на праздники всего самого светлого.

Хорошо, когда при отъезде детей в опустевших квартирах остаются оба пожилых родителя. Так жить тяжелее, но вдвоем - все равно проще. Но когда кто-то из этих двоих стариков уходит в вечность, для другого начинается испытание одиночеством. А дальше - тишина... Звенящая, пронизывающая, изматывающая.

Примерно в такой обстановке, когда на улице звучат залпы салютов и петард, а сытые и немного подвыпившие соседи во всю шумят и громко "улюлюкают" на улице, старики вынуждены вспоминать про былые времена, когда рядом были родные, дети и внуки, когда и на их столах были мандарины, конфеты и, как минимум, бутылка "Советского шампанского". Сейчас вместе с нищенской пенсией остались лишь одни воспоминания и невыносимый звук одиночества, похожий на приближающуюся вечность.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK