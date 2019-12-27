10:51 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Пожилая женщина в своей квартире, архивное фото.

Грустный праздник: почему для стариков из Молдовы Новый год - испытание

© Sputnik / Александр Кряжев
Колумнисты
Получить короткую ссылку
5010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1121/69/11216940.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20191227/28682511/grustnyy-prazdnik-pochemu-dlya-starikov-iz-moldovy-novyy-god-ispytanie.html

Уровень пенсий многих молдавских стариков не дотягивает даже до прожиточного минимума, они продают последнее, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, а о празднике даже не задумываются, просто - не на что накрывать стол, даже самый бедный.

С пенсией в 1400-1500 леев сегодня сложно рассчитывать на обильные застолья. Сложно подумать о приобретении к столу на Новый год 250-300 граммов хорошей колбасы, не говоря уже о приготовлении салатов, которые для бюджета молдавских пенсионеров - непозволительная роскошь. 

Многие из них заслужили праздник, хотя бы раз в году, но по деньгам, которые они ежемесячно получают в почтовых отделениях, это сказать довольно сложно. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Вот и выживают многие старики в столице и других городах страны, как могут, из последних сил. 

Создается резко-контрастная социальная картина. С одной стороны, если присмотреться, среднестатистические граждане спешат по магазинам и рынкам, чтобы к Новому году дом был полной чашей. С другой - у обочин и парапетов по городу стоят старики, которые продают последнее, чтобы рассчитаться за отопление и купить хоть какие-то продукты или лекарства. Яркий контраст!.. 

Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

У многих из них дети давно уехали за рубеж и там едва сводят концы с концами. Они же, не желая им докучать, ждут простого телефонного звонка, хотят услышать их голос и пожелать на праздники всего самого светлого. 

Хорошо, когда при отъезде детей в опустевших квартирах остаются оба пожилых родителя. Так жить тяжелее, но вдвоем - все равно проще. Но когда кто-то из этих двоих стариков уходит в вечность, для другого начинается испытание одиночеством. А дальше - тишина... Звенящая, пронизывающая, изматывающая.

Примерно в такой обстановке, когда на улице звучат залпы салютов и петард, а сытые и немного подвыпившие соседи во всю шумят и громко "улюлюкают" на улице, старики вынуждены вспоминать про былые времена, когда рядом были родные, дети и внуки, когда и на их столах были мандарины, конфеты и, как минимум, бутылка "Советского шампанского". Сейчас вместе с нищенской пенсией остались лишь одни воспоминания и невыносимый звук одиночества, похожий на приближающуюся вечность.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Секрет привлекательности от "вечно молодой" пенсионерки - фото, видео
Одичавшее зверье: в Бельцах собаки напали на пенсионерку
Двое злоумышленников сорвали с пенсионерки золотую цепочку - видео
Отняли "гробовые": дерзкое ограбление пенсионерки произошло в Резине
Теги:
доходы граждан, Новый год, праздник, Молдова, старики


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану.
В Кишиневе стартовал Рождественский караван пожарных и спасателей
Журналисты телеканала Россия 24 поддержали Sputnik Эстония. Спасибо, коллеги!
Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться