Оружейные итоги года: Москва ушла в гиперзвуковой отрыв

Военный обозреватель делится своими рассуждениями по поводу того, что Россия впервые в истории обогнала США в области новейших вооружений.

Российская Федерация не стремится создавать угрозы соседям по планете, и тратит на оборону средств гораздо меньше, чем США и ряд других стран.

И все же Москва вынуждена эффективно реагировать на рост военных угроз по всему периметру безопасности, наращивать боеготовность войск и возможности вооружений, укреплять безопасность своих союзников.

Ежегодные военные расходы стран НАТО превысили триллионную отметку. Соединенные Штаты в 2019-м под надуманным предлогом сломали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, создали неопределенность в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, нарастили потенциал глобальной системы противоракетной обороны. О перспективах можно судить по факту роста военного бюджета США в 2020 году до 750 миллиардов долларов (цифра сопоставима с военными расходами всех стран мира).

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Впервые в истории Россия обогнала США в области новейших вооружений. Это констатировал президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ за 2019 год. Войска имеют в распоряжении гиперзвуковые комплексы "Кинжал" авиационного базирования, крылатые ракеты "Калибр", лазерные боевые комплексы "Пересвет". Началось оснащение Ракетный войск стратегического назначения новейшим гиперзвуковым комплексом "Авангард" (доля современного вооружения в российской ядерной триаде достигла 82%).

Кроме того, создаются:

Неуловимый "Авангард"

В конце декабря на боевое дежурство заступили два ракетных комплекса с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". Это совершенно новый вид межконтинентального стратегического оружия, ведь в управляемом полете боевой блок "Авангард" в 20 раз превышает скорость звука (20 М).

Министерство обороны РФ Запуск новейшей ракеты "Авангард"

В предстоящие семь лет РФ планирует развернуть два полка, оснащенных ракетными комплексами "Авангард" – всего 12 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, оснащенных планирующим гиперзвуковым боевым блоком.

Недосягаемый Су-57

В конце 2019 года стартовало серийное производство российского истребителя пятого поколения Су-57. Воздушно-космические силы РФ до 2028 года должны получить 76 таких машин.

Истребитель Су-57 имеет выдающиеся летные и боевые характеристики, превосходящие возможности американских аналогов пятого поколения F-22 и F-35. Российская машина переходит на сверхзвуковую скорость, не включая форсаж. Су-57 способен вести сверхманевренный ближний бой с применением пушечного вооружения, а также использовать широкий спектр ракет средней и большой дальности.

Несокрушимый "Прометей"

Производство новейшей системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей" началось в июне 2019 года. Боевая эффективность С-500 значительно превосходит возможности существующих комплексов ПВО – ПРО.

Система С-500 способна уничтожать гиперзвуковые цели (на скоростях свыше 6000 километров в час), ракеты – межконтинентальные, средней дальности, крылатые, а также самолеты, вертолеты, обычные и высотные беспилотники. Радиус поражения – до 600 километров, максимальная высота поражения – до 100 километров (то есть С-500 может "достать" низкоорбитальные космические аппараты). Уникальные характеристики "Прометея" обеспечат надежную ПВО-ПРО над стратегическими объектами, крупными городами или отдельными районами России.

Сплошное радиолокационное поле

Первая загоризонтная РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство 1 декабря в Республике Мордовия (РФ), и присматривает за пространствами Европы и Ближнего Востока на удалении в 2000 км от российских границ. По оценкам издания The Drive, комплекс "Контейнер" способен обнаруживать и отслеживать объекты на расстоянии от 2000 до 3000 километров (в зависимости от погоды, размера и типа цели).

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Дальность обнаружения обеспечивается за счет радиосигнала, отраженного от ионосферы. Радиолокационная станция "Контейнер" состоит из отдельных высокочастотных передатчиков и приемников, которые позволяют отследить пуски крылатых ракет, полеты боевой авиации и прочие аэродинамические цели, включая созданные по стелс-технологиям. Разведка ведется непрерывно, эффективность предупреждения о начале воздушной атаки повышается. Россия намерена создать сплошное радиолокационное поле для аэродинамических целей (аналог системы предупреждения о ракетном нападении с РЛС "Воронеж").

Таинственный "Циркон"

Разработка наземной версии морской ракеты "Циркон" обещает много проблем потенциальному противнику. Ранее британская газета The Times назвала российские противокорабельные ракеты "Циркон" 3М22 самой серьезной угрозой для королевского флота.

В США эту ракету назвали "квантовым скачком" в создании "асимметричного оружия" для защиты от ядерной атаки. Даже на скорости в 5-6 Махов ракета становится почти неуязвимой для существующих средств противовоздушной обороны, а в российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" изначально ориентировались на 12-13 Махов.

Заметим, высокоточные гиперзвуковые изделия не являются инструментами исключительно "третьей мировой". В локальных конфликтах они способны уничтожать стратегические объекты противника кинетической энергией боеголовки, без использования ядерного заряда.

Сетецентричный "Искандер"

Минобороны РФ в 2019 году завершило перевооружение ракетных бригад с ракетных комплексов "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М". В России не менее 12 ракетных бригад, и только на Западном стратегическом направлении интересы и территорию страны защищают сотни баллистических и крылатых ракет ОТРК "Искандер-М". И все они в начале декабря включены в единую сеть управления, своего рода "военный интернет" РФ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Ruptly Боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М" состоялся на полигоне Капустин Яр

Теперь "Искандеры" могут получать готовые боевые задания в режиме реального времени – от непосредственного командования в районах дислокации или от Центра национальной обороны. Новая система имеет высокую степень защищенности, и позволяет значительно ускорить подготовку к пуску ракет, что особенно важно, если необходимо уничтожить одновременно несколько целей. Высокоточный мобильный ракетный комплекс "Искандер-М" с помощью головных частей 10 различных типов способен поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Десять "Бореев", 160 МБР "Булава"

Завершает ходовые испытания четвертый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Борей-А". Ранее Министерство обороны России объявило об увеличении в составе флота количества РПКСН проекта 955А "Борей-А" четвертого поколения с 8 до 10 единиц (в строю сегодня три). Девятый и десятый крейсеры будут заложены 9 мая 2020 года.

Sevmash 955 Borey serisinden Yuriy Dolgorukiy

Подводные ракетоносцы этого типа – основа морской компоненты ядерной триады России сегодня и до середины XXI века. По пять РПКСН будут развернуты в составе Тихоокеанского и Северного флотов. Десять РПКС будут нести в общей сложности 160 ракет Р-30 "Булава", каждая из которых обеспечивает доставку на расстояние более 8000 километров до десяти ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются для уничтожения отдельных целей. "Булава" способна преодолеть современную противоракетную оборону вероятного противника.

"Посейдон" Судного дня

В конце 2019 года ожидается спуск на воду атомной подводной лодки спецназначения "Хабаровск" - штатного носителя аппаратов "Посейдон". Это стратегический глубоководный беспилотник межконтинентального класса с ядерной силовой установкой. Он способен перемещаться на 1000-метровой глубине на дальность до 10 тысяч километров, на скорости до 100 узлов. "Посейдон" может быть оснащен мегатонным термоядерным зарядом – для уничтожения авианосных группировок и баз стратегических подлодок.

Основные характеристики "Хабаровска" засекречены. По данным из открытых источников, корабль оснащен принципиально новой ядерной энергетической установкой, и способен нести на борту до шести "Посейдонов". В боевом составе Северного и Тихоокеанского флотов будет по две подлодки-носителя беспилотных "Посейдонов" (в иностранной прессе их назвали "торпедами Судного дня").

Эта многоцелевая океанская система – асимметричный ответ России на глобальную систему ПРО США, которая создается для отражения ответно-встречного ракетно-ядерного удара. В апреле на воду спущена первая опытная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), носитель подводных беспилотников "Посейдон". Выход лодки на испытания в море запланирован на 15 июня 2020 года, и уже в сентябре 2020 года подлодка "Белгород" будет сдана ВМФ России.

Экспорт инструментов суверенитета

Россия в 2019 году нарастила объемы поставок на мировом оружейном рынке, совокупный портфель заказов достиг 54 миллиардов долларов. Экспорт в последние годы стабильно держится возле отметки 15 миллиардов долларов, и охватывает около 30 процентов мирового рынка (второе место в мире).

Российский Су-57 может получить широкое распространение в военно-воздушных силах различных стран мира. Кроме потенциальных покупателей в лице Китая, Индии, Вьетнама, Турции, о намерениях приобрести партию из 12 аппаратов заявил Алжир.

Самая значимая поставка 2019 года – С-400 "Триумф" в Турцию - состоялась вопреки давлению Вашингтона. Контракт предусматривал покупку четырех дивизионов С-400 на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Все элементы зенитной ракетной системы "Триумф" уже действуют на территории Турции.

В первой половине 2020 года ряд российских ведомств доработают актуальный вариант Концепции строительства и развития Вооруженных сил РФ на ближайшие 15 лет. От ее реализации выиграют и российские союзники, и добрые соседи.