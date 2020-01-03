Руль с обратным действием, Или почему в Молдове "права" золотые

Сдать с первого раза практический экзамен по вождению становится в республике иногда просто нереально, об этом утверждают многие из соискателей заветного документа, намекая на то, что им предлагают "решить вопрос" одним из традиционных, коррупционных методов.

Проблема сдачи экзамена на получение водительского удостоверения стала предметом личного контроля премьер-министра Молдовы Иона Кику. Глава правительства обратил особое внимание на то, что многие из тех, кто пытается на практике доказать экзаменаторам свои навыки, не могут, в силу ряда причин, сделать это с первого раза.

В последнее время граждане страны жалуются на то, что практический экзамен на получение водительских прав сдать фактически невозможно, а экзаменаторы, дескать, сознательно "валят" соискателей заветного авто-документа, что называется, "на первом повороте".

Причем большинство не сдавших такой тест откровенно признаются, что инспекторы-экзаменаторы не раз намекали им на то, что "сдать можно легко" — все зависит лишь от цены вопроса.

Между тем, ответственные лица Агентства публичных услуг и ряд других чиновников, отвечающих за проведение экзаменов на получение водительских прав, будут вызваны "на ковер" к премьер-министру. Об этом глава правительства сообщил в Facebook в четверг, 2 января.

"Получаю сообщения "в привате" от выпускников автошкол, которые не могут сдать практические экзамены на получение водительских прав, даже с энного раза", - написал Ион Кику.

Глава правительства заявил, что у желающих сдать экзамен на право водить автомобиль откровенно вымогают взятки, искусственно провоцируя "ошибки" и придираясь к курсантам автошкол.

Как убрать коррупцию из процесса сдачи экзамена?

Почему коррупция так прочно вошла в процесс сдачи экзаменов на получение водительских прав? Как пресечь эту позорную для нашей страны практику, сэкономив в кармане каждого будущего водителя, в среднем, по 400-500 евро? Ответы на эти вопросы корреспондентудал автоэксперт, заместитель председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.

"Ни для кого, наверное, не секрет, что сегодня ситуация со сдачей экзаменов на получение водительских прав остается не совсем радужной. Исторически, на протяжении ряда лет, складывается ситуация, при которой кандидат на получение водительских прав хочет упростить для себя предписанную законом процедуру, а экзаменаторы этому особо не сопротивляются", — заявил эксперт.

В этом случае претендент начинает искать всевозможные варианты и лазейки, при которых "можно договориться". Эта схема активно работала раньше, однако сейчас, по словам будущих автолюбителей, экзаменаторы не так однозначно намекают на мзду, как прежде.

Что же касается практической части экзамена, то тут, по словам собеседника, возникают нарекания, в том числе связанные с единичными случаями коррупции, когда экзаменатор намекает на "упрощенную" процедуру получения водительского удостоверения. Однако и здесь становится все сложнее хитрить и изворачиваться, надеясь получить от будущего водителя энную сумму за заветное удостоверение.

"Отрадно отметить, что в последнее время стараются оснастить автомобили, на которых проверяются навыки вождения, видеооборудованием. Также внедряется проект по строительству и техническому оснащению специальных автодромов, где соискатели водительских прав будут сдавать экзамен. Такие меры помогут полностью исключить коррупцию из процесса получения водительских удостоверений и выпускать на дороги республики настоящих водителей, сэкономив в их карманах довольно круглые суммы", — подытожил эксперт.

Такие дорогие права

Водительское удостоверение в Молдове может выдаваться в течение разного периода - от 30 календарных дней до шести часов. Правда, цена за документ зависит от выбранных сроков его изготовления.

Таким образом, дешевле всего обойдутся водительские права, которые выдаются в течение месяца, - 320 леев (порядка 18 долларов США по текущему курсу Нацбанка), в течение 15 суток – уже 480 леев (26 долларов), за пять дней – 960 леев (53 доллара), а за три дня – 1280 леев (порядка 70 долларов).

Еще больше заплатят желающие получить документ за сутки – 1600 леев (около 90 долларов). А самое дорогое водительское удостоверение обойдется в 1920 леев (чуть больше 100 долларов). За такую сумму права выдадут всего за шесть часов после подачи всего пакета необходимых документов.

Временное водительское удостоверение выдается по запросу, а его цена составляет 80 леев (порядка четырех долларов).

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