Неужели начнется реальная чистка судебной системы?..

Пакет документов, который молдавские власти направили на изучение в Совет Европы, имеет три составляющие - стратегия реформирования юстиции, план действий по ее внедрению, а также законопроект об оценке судей.

Молдавские власти не могут реально взяться за осуществление многострадальной реформы юстиции и приблизиться к тому "прекрасному далеко", о котором так мечтают. Вплотную к преобразованиям подошли при кабмине Майи Санду. Тогда озвучивались довольно громкие заявления о том, что в этой сфере пора раз и навсегда навести четкий порядок.

Однако в тот раз все пришлось отложить из-за рекомендаций, которые дала Венецианская комиссия. Сейчас правительство под руководством Иона Кику учло все пожелания европейских экспертов, внесло поправки и отправило специалистам в Совет Европы на разбор. После очередного заключения проект выставят на публичное обсуждение, а затем направят на рассмотрение в парламент.

Глава Минюста Фадей Нагачевский рассказал, что из себя представляет пакет документов, отправленный молдавскими властями на изучение СЕ. В одном конверте - три текста: стратегия реформирования юстиции, план действий по ее внедрению, а также законопроект об оценке неподкупности судей.

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Обеспечения независимости и неподкупности

Первый проект, на котором остановился министр, касается стратегии, нацеленной на обеспечение независимости и неподкупности системы правосудия на 2020-2023 годы.

"Над этой стратегией работали многие годы. Ранее она была рассмотрена Советом Европы. Тогда структура внесла предложения по улучшению. Минюст учел их, стратегию откорректировали. Сейчас ее повторно направляют в СЕ", - сказал Нагачевский.

По его словам, после заключения европейской структуры стратегию еще раз выставят на публичные обсуждения, чтобы, как надеется Негачевский, в феврале-марте представить документ в парламенте для утверждения.

"Это такая дорожная карта на последующие годы по вопросам, касающимся реформы юстиции. Если точнее сказать, то это формула по обеспечению независимости и неподкупности судебной системы", - пояснил министр.

Изменения в Конституцию: гайки и плюшки для судей

Как рассказал глава Минюста, помимо прочего в стратегии есть, в том числе, и предложение о внесении изменений в Конституции Молдовы – речь идет о поправках в части формирования Высшего совета магистратуры, назначений судей и иммунитета служителей Фемиды.

В частности, в основном законе страны хотят прописать, что иммунитет судьи распространяется исключительно на его профессиональную деятельность. А вот за прямое пренебрежение законодательством - коррупцию, нарушение правил дорожного движения и т.д. - неприкосновенность уже не поможет.

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По словам Нагачевского, такое изменение в Конституции делается для того, чтобы уравнять права граждан и служителей Фемиды.

"Потому что судьи не святые и должны обладать теми же правами и обязанностями, что и остальные граждане. В смысле их повседневной жизни, а не профессиональной судейской деятельности", - сказал он

Кроме того предлагается, чтобы член Высшего совета магистратуры избирался в структуру только в течение одного мандата – сроком на шесть лет. При этом из состава ВСМ хотят исключить автоматически включаемых сейчас главу Минюста, генпрокурора и председателя Высшей судебной палаты.

"Также предлагается унифицировать порядок назначения судей и исключить испытательный срок в пять лет, так чтобы изначально судья назначался на всю жизнь. Все судьи - и первой инстанции, и Апелляционной палаты, и Высшей судебной палаты будут назначаться по предложению Высшего совета магистратуры президентом республики", - добавил министр.

Он пояснил, что при этом у главы государства будет всего лишь одна возможность отказать в утверждении того или иного служителя Фемиды.

План действий по внедрению реформы

Как отметил глава Минюста, в плане действий по внедрению стратегии обозначены шаги, которые необходимо предпринять для этих целей.

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"Этот план также предстоит обсудить с общественностью, специалистами, политиками, международными экспертами для поиска самой приемлемой формулы по внедрению данной стратегии", - сказал Нагачевский.

На кону - неподкупность судей

Третий элемент пакета документов, переданных молдавскими властями на изучение Совету Европы, касается предложения по законопроекту об оценке неподкупности служителей Фемиды.

"Речь идет о долгожданном проекте для инициирования процедуры оценки неподкупности судей. В первую очередь, планируется создать единую коллегию по оценке и квалификации судей. В ее состав войдет десять человек из числа бывших судей, судей, экспертов, академического сообщества", - сказал Нагачевский.

В проекте, как отметил министр, четко прописано, что до назначения членом этой коллегии в течение пяти лет нельзя состоять ни в одной политической партии. Состав структуры будет формироваться специально созданной комиссией из десяти человек.

"У коллегии будет несколько полномочий – по оценке квалификации судей и по оценке их неподкупности. Здесь речь идет о коррупционных элементах, о которых говорят граждане. Хотим убедиться, что задекларированные доходы судей и имеющееся у них имущество находятся в разумном соотношении. Если коллегия обнаружит несоответствия в этом смысле, тогда начнется расследование", - добавил министр.

По его словам, после этого коллегия должна представить отчет. "Если он окажется негативным, то судья исключается из системы и его освободят от должности. Отчет коллегии представят Высшему совету магистратуры, который издаст постановление в том смысле, поддерживает или нет это заключение", - подчеркнул Нагачевский.

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Под проверку попадут абсолютно все служители Фемиды. "Надеемся и приложим все усилия, чтобы в июне-июле этот инструмент был уже внедрен на территории Молдовы, чтобы процесс оценки судей был запущен этим летом. Сейчас мы рассматриваем возможность распространения этой формулы оценки и на прокурорскую системы", - отметил глава Минюста.

Он пояснил, что проект намечено рассмотреть в рамках смешанной комиссии, сформированной, в том числе, и из международных экспертов, которые прибудут в Молдову в третьей декаде января. "Планируется обсудить концепцию проекта, технические детали, чтобы передать этот завершенный проект Венецианской комиссии, чтобы в марте у нас была возможность получить итоговое заключение комиссии и чтобы в апреле этот проект был проголосован", - сказал чиновник.

К слову, в Молдове насчитывается свыше 400 действующих судей.

Большая чистка?

Планы властей действительно амбициозные. Видно, что работали над пакетом долго и вдумчиво. Но тут главный вопрос заключается не в том, как скоро удастся внедрить все эти перемены, а в эффективности - как все обещанное претворится в жизнь.

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Неужели начнется реальная чистка судебной системы?..

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