Дикий страх, боль в сердце от взрыва шумих и петард: кому нужен такой Новый год

Колумнист Sputnik рассуждала о том, как шумное веселье одних с запусками всевозможных шутих соизмеряется с испугом и порой ужасом других, кто все эти взрывы фейерверков воспринимает с содроганием сердца, и задумалась, как возможно решить этот вопрос.

Типичный разговор после празднования Нового года. Ты/вы слышал/и как фейерверки громыхали?! И всегда с неизменной интонацией возмущения и ужаса. Кому спрашивается нужен такой праздник, если озаряющая не насколько секунд красота вызывает столь болезненную реакцию у людей?!

У кого-то вся дружная компания из молодых здоровых ребят, после очередного тоста за счастье и здоровье в новом году, застыла в онемении, когда звонкий гул прошелся по окнам – оказалось, петарда пролетела близ них, хотя место встречи приятелей было аж на седьмом этаже большого дома.

Знакомая в разговоре о новогоднем застолье в кругу семьи, вспоминала в первую очередь о том, что всю ночь тряслась над своей дочкой, которая еще не переступила годовой порог жизни и для которой наступление 2020 года стало первой встречей новогоднего праздника. Только праздник оказался чудовищным. Ребенок с безумными от страха глазами смотрел на своих родителей, которые всю ночь носили ее на руках, пытаясь успокоить. И главное резюме новогоднего вечера: мы боялись, что она потеряет разум.

Таких случаев не счесть. И я уже даже не говорю о том огромном количестве бездомных и беспомощных перед человеческим насилием животных, которые точно также, как и любой человек имеют чувства и также нервничают, пугаются, боятся. Соцсети пестрят фотографиями погибших от взрывов шумих и петард птиц, котов, других существ.

Хорошо, не любят животных, может, даже ненавидят (на своей совести), но тогда задуматься хотя бы о соседе, о близком человеке. Ведь каждый не появился не весть откуда на этой земле. У каждого есть родственники и те люди, которыми дорожат, - у кого пожилые родители, у кого бабушки, дедушки, прабабушки-прадедушки, у кого маленькие дети, у кого родные с больным сердцем, хрупким здоровьем.

Почему в этой общем воздушном пространстве страсть к громким взрывам одних отзывается для других страшным испытанием, убивающим радость от праздника, а возможно и в дальнейшем печальными для здоровья последствиями?

Почему тогда не запретить в черте города или другого населенного пункта использование любой пиротехники? И оставить право только местным властям устраивать салют и только по какому-то важному случаю. Кстати, тогда и праздник будет ярче ощущаться – ведь он теперь будет только в определенное время, а не круглогодично, как любят многие себя радовать – запускать шумихи по случаю и без. И, пожалуй, добавила бы к этому еще одно условие – чтобы возможны были салюты только на главной площади, где большое пространство и не так много рядом жилых домов.

И пусть те, кто столь любит такой взрывной вид развлечения, удосужились бы для этого выехать за городские пределы, не нарушая при этом радости теплой и спокойной встречи новогоднего праздника других жителей! Но опять-таки только в те места, где это дозволено делать, чтобы не навредить лесным массивам или урожаю.

Хотя, впрочем, важнее то, как сами люди способны к солидарности, к восприятию и пониманию другого мнения, чужих чувств. Ведь даже если появится такой закон, во многом все зависит от желания его исполнить самих людей. А смогут ли они – большой вопрос.

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