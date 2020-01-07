Как граждане Молдовы заслоняют праздник Рождества ненужными вещами

Православные верующие хорошо знают, как правильно отмечать светлый праздник Рождества Христова, однако те, кто ведет более светский образ жизни, приукрашивают этот день ненужной мишурой, корреспондент Sputnik Молдова разбирался в вопросе.

Радость Рождения Спасителя - Христа отмечают миллионы православных во всем мире 7 января. В воспоминание о рождении (рождестве) Иисуса Христа установлен церковью праздник — Рождество Христово.

Начало его празднования относится ко временам апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).

Праздник Рождества Христова отмечается в разные даты христианскими церквями из-за различий в юлианском и григорианском календарях. © Sputnik / Miroslav Rotari Как правильно петь молдавские колядки, чтобы исполнялись желания

В 337 году папа римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (исключение составляет армянская Церковь, которая отмечает Рождество и Крещение Господне, как единый праздник Богоявления).

Русская православная церковь также празднует Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю — по юлианскому календарю (так как Русская православная церковь не приняла реформу календаря папы Григория XIII), то есть 7 января по новому григорианскому стилю.

В нашей республике на законодательном уровне закреплены две даты празднования Рождества - 25 декабря и 7 января. Но и в Молдове большинство православных христиан отмечают этот светлый праздник именно 7 января. Однако некоторые приукрашивают его ненужной атрибутикой, предметами, которые, что называется, заслоняют радость рождения Спасителя от христианина.

Дед Мороз, Мош Крэчун, Санта-Клаус, сверкающие грузовики с газировкой, снеговики, олени и подарки – все это милые символы зимних праздников – Рождества и Нового года. Но не стоит забывать о том смысле Рождества Христова, которым наполнен этот праздник, если вы, конечно, являетесь христианином. © Sputnik / Максим Богодвид Почему невозможно пересчитать молдавские колядки

Священнослужители утверждают - очень много символов собралось на протяжении этих двух тысяч лет, за которыми мы не видим самого Христа. Мы видим много обычаев, множество снежинок, Санта-Клаусов и так далее. Да, это все красиво и замечательно, это радует и вдохновляет. Но нельзя при этом оставлять в тени самого Христа.

Полноценно ощутить праздник Рождества Христова можно в храме, в котором собираются христиане, чтобы поблагодарить Бога за все светлое, что у них есть.

Тут нет ничего сложного, главное при этом - не заслонять праздник символами, которые ничего общего с Христом не имеют.

"Зачем какие-то снежинки добавлять. Да, мы устанавливаем елки в храмах, гирлянды – это все красиво. Но не надо забывать о младенце Христе, который родился ради нашего спасения", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова священнослужитель Максим Мелинти.

События Рождества Христова отражены в Евангелиях от Луки и Матфея. Как сообщают евангелисты, Дева Мария и ее муж Иосиф, жившие в городе Назарет (он существует в Израиле и в наши дни), пошли в Вифлеем, чтобы принять участие в обязательной переписи населения Римской империи.

Император Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. Перепись велась по коленам, племенам и родам, а каждое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места. У Девы Марии и Иосифа таким городом был Вифлием, куда они и отправились, чтобы внести свои имена в список подданных кесаря.

Прослышав о рождении Иисуса, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, и опасавшийся его как соперника своему царствованию, отправил в Вифлеем солдат с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.

В Вифлееме в связи с переписью все места в гостиницах были заняты, и Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить. Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос.

После рождения Иисуса первыми ему пришли поклониться пастухи, которых о его рождении известил ангел. Матфей упоминает и о чудесной звезде, которая привела к младенцу Иисусу волхвов, поднесших дары — золото, ладан и смирну.

Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну.

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