Старт "Турецкого потока" — больше чем просто очередной успех России

Учитывая другие события дня (ракетный обстрел Тегераном американской военной базы в Ираке и катастрофу украинского лайнера в Иране), а также общую международную нервозность из-за ситуации на Ближнем Востоке, мероприятие могло бы и затеряться в информационной повестке — именно из-за своей запланированной будничности. Но вместо этого церемония открытия газопровода может служить символом нового места и роли России не только в регионе, но и в мире в целом, отмечает Ирина Алкснис в материале РИА Новости.
Вот только в свете текущих событий эта абсолютно верная мысль заметно утратила в своей актуальности, и на первый план выходит иная идея: Россия как оплот порядка, стабильности и безопасности в мире нарастающих потрясений.
Несколько лет Россия позиционировалась коллективным Западом как ренегат, последовательно и сознательно подрывающий мировую систему; как отщепенец, бросающий вызов сложившемуся порядку вещей.
К середине 2010-х большая часть планеты утратила розовые очки относительно миропорядка, построенного Западом. Кризисные и деградационные процессы к тому времени стали очевидными для всех, а реакция властей соответствующих стран на происходящее отчетливо носила характер экстренного затыкания дыр, как это было, например, с европейским миграционным кризисом 2015 года. Но в целом подход "пусть лучше плохонький порядок, чем его полное отсутствие" вполне справедлив, так что действия России искренне вызывали негатив у очень многих сил, включая даже те, что не питали особой симпатии к мировому истеблишменту.
Вот только то, что окружающим казалось расшатыванием Россией и так дышащей на ладан системы, на самом деле было формированием основ новой.
На этом фоне Владимир Путин прилетел в Стамбул на открытие "Турецкого потока" — как и было запланировано несколько месяцев назад. В ситуации, когда мир закипает, Россия показывает образец плановой работы, которую не могут поколебать никакие внешние бури. Причем ее влияние достаточно велико, чтобы рядом с ней куда более спокойную и взвешенную позицию занимали державы, в иных обстоятельствах склонные к резким заявлениям и шагам. Речь, в том числе, и о Турции, которая периодически позволяет себе громкие обиженные заявления из-за существующих расхождений с Москвой (последние комментарии касались Ливии), но в целом последовательно действует в рамках сложившегося сотрудничества.
И совсем неслучайно на церемонии открытия "Турецкого потока" Владимир Путин заявил, что два государства "показывают пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира". И на Ближнем Востоке, и в остальном мире хватает столиц, где слова российского президента будут восприняты как прямое обращение к ним с аналогичным предложением. А происходящие тревожные события могут многих подтолкнуть к его принятию — в конце концов, за последние годы Москва неоднократно доказала, что она отвечает за свои слова даже в самых сложных ситуациях, — и конкурентов в этом ей пока просто не наблюдается.
Открытие "Турецкого потока" служит тому очередным подтверждением.
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