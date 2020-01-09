Иранский казус: США не могут навязать волю высокотехнологичному противнику

Желание американцев подчинить своей воле нефтедобывающие страны Ближнего Востока - понятно, однако не следует терять связь с реальностью.

Американо-иранская эскалация военной напряженности в начале 2020 года показала, что США и НАТО не готовы воевать с высокотехнологичным противником. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани ночью 3 января на иракской территории оказалось пагубным для военно-политического влияния американцев в регионе. Ответная реакция Ирана сплотила ряды ближневосточных противников США, и деморализовала европейских союзников по НАТО.

Ракетный удар Ирана по двум американским военным базам в Ираке оказался не просто актом самообороны или возмездия агрессору на грани безрассудства. Войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР) продемонстрировали холодный профессионализм и эффективность высокоточного оружия. Американские средства ПВО, прежде всего ЗРК Patriot, оказались бессильны против ракет иранского производства. Полагаю, это было неприятным открытием для Пентагона, где ожидали военный ответ Тегерана, сумели отследить ракетные пуски, и все же не смогли отразить удар.

Стороны конфликта и лояльные им эксперты по-разному оценивают результаты ракетных ударов КСИР по американским базам Айн аль-Асад и Эрбиль на иракской территории.

Тегеран заявляет об уничтожении нескольких боевых самолетов и до 80 военнослужащих США. Президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Twitter: "Все хорошо!.. У нас самые сильные и лучше всех оснащенные вооруженные силы в мире". А спутниковые снимки объективно свидетельствует об уничтожении иранскими ракетами восьми объектов крупной американской военной базы Айн аль-Асад, то есть о высокой точности поражения – на удалении около 300 километров от места пуска (иранской территории).

Боевое применение

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что по двум военным базам США было нанесено 35 ударов. При этом в КСИР предупредили: "Все страны-союзники Соединенных Штатов, на территориях которых размещены базы государства-террориста, все территории, которые станут базами для враждебных агрессивных действий против Исламской Республики Иран в любой форме, станут нашими целями".

Иранское информагентство Tasnim сообщило, что для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты семейства Fateh — Fateh-313, а также ракеты Qiam, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой постановки помех для радаров.

Пресс-служба Иракской армии заявила о 22 ракетах, выпущенных по территории Ирака. Из них 17 – достались военной базе Айн аль-Асад (две не взорвались), пять ракет упали в районе Эрбиля. Иракские военные уточнили, что все ракеты попали на объекты сил коалиции (иракские военнослужащие не пострадали).

Западные специалисты и официальные источники в Вашингтоне насчитали 15 баллистических ракет Qiam-1 и Zulfiqar, из которых десять достигли целей на базе Айн аль-Асад и одна – поразила объект на базе Эрбиль (якобы четыре ракеты целей не достигли). Возможно, в цифрах истина где-то посередине.

Заметим, даже с разделяющейся головной частью ракета Qiam-1 представляет собой усовершенствованный вариант советской жидкостной одноступенчатой баллистической Р-17 с иранской системой наведения, боевой частью массой 750 кг и дальностью 800 км. Самонаводящаяся твердотопливная оперативно-тактическая ракета Zulfiqar – разработана иранскими специалистами и принята на вооружение в 2016 году. Ее боевую часть весит около 500 кг, дальность до 700 км. Если Иран действительно применил эти баллистические ракеты (не самые сложные цели для ПВО), где были американские ЗРК Patriot, почему не остановили Qiam-1 и Zulfiqar на подлете к базам? Налицо уязвимость.

Американское издание NPR по спутниковым фотографиям изучило результаты боевой работы КСИР, и пришло к неутешительным выводам: "Некоторые из пораженных объектов выглядят так, как будто ракеты попали в самый центр… Иранский ракетный удар нанес значительный ущерб авиабазе Айн-Аль-Асад в Ираке".

Невероятная точность позволяет предположить, что Иран использовал не только баллистические, но и крылатые ракеты.

"Крепкий орешек" в действии

Стратегам Пентагона наверняка известно, что в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Исламская Республика Иран занимает 14 место и находится выше Пакистана, Израиля, Северной Кореи, Австралии, Испании, Канады. Население страны – свыше 83 миллионов человек, это огромные призывные ресурсы (для сравнения, в соседнем Ираке – 38 миллионов жителей).

Понятно желание американцев подчинить своей воле нефтедобывающие страны Ближнего Востока, однако не следует терять связь с реальностью. Иран располагает полумиллионными вооруженными силами, разделенными на КСИР и светские войска (дублирование функций повышает боевую устойчивость). Иранских ракетных установок (1900 единиц) на планете значительно больше, чем американских. Следует учесть также 1600 танков, около трех тысяч артиллерийских установок, свыше ста семидесяти ударных летательных аппаратов, развитую систему ПВО (которая в июне уничтожила над иранской территорией американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk). По данным западных аналитиков, ВМС Ирана занимают четвертое место в мире по количеству кораблей и судов (398 единиц) – на ступеньку ниже Соединенных Штатов.

В Пентагоне заявили, что атака на генерала Касема Сулеймани санкционирована президентом США Дональдом Трампом, "чтобы защитить персонал США за рубежом".

Сложно понять, на какую реакцию рассчитывали американские генералы и президент, отдавая приказ уничтожить третьего человека в политической иерархии Ирана. Наверняка не думали, что Тегеран официально объявит Армию США террористической организацией со всеми вытекающими региональными последствиями.

На фоне эскалации вооруженного конфликта любопытна реакция американских союзников. Убийство командующего иранским спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в НАТО оперативно назвали самостоятельным решением США. Более того, накануне ракетного удара КСИР американские союзники по НАТО буквально побежали из Ирака: воинские подразделения Испании, Канады и Хорватии – в Кувейт.

Туда же отправился из Багдада штаб операции "Непоколебимая решимость". За несколько часов до иранского удара американскую базу оставили даже немногочисленные литовские военнослужащие. А Латвия выразила готовность оставить Ирак навсегда, если правительство страны поддержит резолюцию парламента о выводе войск НАТО. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Парламент Ирака подготовил путь к изгнанию США из страны и региона.

Иран назвал удар по американским базам в Ираке "пощечиной" США, и это определение, пожалуй, самое мягкое в сложившейся ситуации. Вне зависимости от стратегических планов и побудительных мотивов убийства влиятельного иранского военачальника (национального героя для многих иранцев), Соединенные Штаты получили крайне отрицательный для себя результат.

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