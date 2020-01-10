Костештский синдром: 15 человек молча наблюдали, как забивали их друга

Эта история потрясла жестокостью и сплетением обстоятельств, которые не хотят укладываться в голове: новогодняя ночь, куранты, шампанское… озверевшая молодежь, жестокое избиение, равнодушие "как бы" товарищей и в конечном итоге - смерть молодого человека.

Все началось в ночь с 31 декабря на 1 января. Место преступления – Костешты, Яловенского района. Компания из порядка 15 молодых людей отмечала Новый год…

Знали ли родители, чем закончится праздник, на который решили отдельно собраться их дети, и с чего для всех этих семей начнется високосный 2020-й. Конечно, нет. Но все закрутилось с умопомрачительной скоростью – драка между пьяными молодыми людьми переросла в кровавое месиво, показательное и крайне жесткое избиение 20-летнего парня. Он скончался в больнице спустя несколько дней, так и не придя в сознание. Подозреваемых двое – 16-летний и 21-летний земляки погибшего. Во всей этой истории есть очень много вопросов риторических и требующих конкретных ответов, оправданий/разъяснений со стороны уполномоченных структур, но факты, от которых встают волосы дыбом, остаются фактами. Но обо всем по порядку.

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Как все произошло в деталях

Глава МВД Павел Войку спустя чуть больше недели после инцидента в Костештах провел пресс-конференцию, посвятив ее криминогенной ситуации в стране и, в частности, нашумевшему убийству.

Картина преступления восстановлена. Известно, что пострадавший в этой истории молодой человек отправился в гости к друзьям праздновать Новый год. Компания, по данным правоохранительных органов, состояла из порядка 15 человек, в том числе несовершеннолетних. Подозреваемые позвонили одному из знакомых пострадавшего и сказали, что хотят выпить шампанского. С жертвой они встретились у двора, где отдыхал 20-летний молодой человек. Там же они распили бутылку коньяка. После этого между ними возникли разногласия.

"Первым жертву ударил несовершеннолетний, а потом слово за слово подключился и 21-молодой человек, который с особой жестокостью начал наносить удары по голове сначала кулаками, а затем оторвав часть забора нанес два удара доской, а потом и несколько ударов ногами, которые оказались фатальными", - сказал Войку.

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Один в поле не воин

Для чего министр так подробно расписал момент избиения в Костештах? Вероятно, чтобы подчеркнуть худшее - факт того, что никто из друзей пострадавшего не вступился сразу же и не дал отпор.

"К сожалению, 15 друзей пострадавшего человека просто наблюдали за происходящим, и только после того, как увидели, что жертва не может подняться, вмешались и стали защищать его", - констатировал Войку.

Что известно о подозреваемых

Войку рассказал, что один из подозреваемых - 21-летний молодой человек давно находится в поле зрения полиции.

"В его отношении на протяжении 2017-2019 годов было открыто шесть уголовных дел. По пяти эпизодам речь - кражи, а по одному – хулиганство. Все дела были переданы в суд", - отметил он.

По словам министра, по трем эпизодам стороны пришли к примирению, а еще три уголовных дела находится в яловенском суде. Также полиция зарегистрировала в отношении этого молодого человека 16 административных протоколов.

"Дважды сотрудники правоохранительных органов обращалась в суд по поводу замены срока неоплачиваемых общественно-полезных работ на административный арест. И в одном из случаев его поместили под 30-дневный арест", - заявил Войку.

Что касается второго подозреваемого – несовершеннолетнего, то он не был в поле зрения полиции. "Это впервые, когда он участвует в преступлении", - пояснил министр.

Глава МВД опроверг информацию о росте криминогенной ситуации в селе Костешты.

"В 2019 году там зарегистрировали 96 преступлений, из которых 64 – кражи из домов и автомобилей, 5 случаев насилия в семье, по одному эпизоду насилия и изнасилования. В 2018-м там было выявлено 110 преступлений. Таким образом, наблюдается снижение уровня преступности. В 2019-м не было зарегистрировано особо тяжких и тяжких преступлений – убийств, разбойных нападений, грабежей.

Как действовала полиция

Произошедшее в Костештах взорвало молднет. Многие обвиняют в произошедшем полицию и скорую помощь, которые недостаточно быстро отреагировали на вызов.

"Расследование этого дела взято под мои личный контроль", - заявил Войку.

За ходом разбирательств следит и премьер Ион Кику.

По словам Войку, 1 января в 01.50 в дежурную часть яловенского инспектората полиции поступила информация от Единой службы спасения "112" о том, что в селе Костешты драка. Эту информацию сразу же передали группе быстрого реагирования.

Глава МВД отметил, что в новогоднюю ночь было задействовано достаточно много полицейских - как для сохранения общественного порядка, так и для отработки телефонных обращений граждан.

"Все полицейские были в районах. Группа быстрого реагирования находилась в селе Резены, также рассматривая случай драки. Примерно за 50 минут группа быстрого реагирования прибыла в Костешты и сразу же приступила к работе. На месте находились четверо свидетелей, а жертву уже транспортировали в больницу", - сообщил Войку.

Оперативники осмотрели место происшествия, определили подозреваемых. И уехали восвояси. Глава МВД пояснил, что изначально информация была такой: "драка, человека избили, и ему требуется медпомощь".

"Потом полицию оповестили из "скорой", что жертва находится в тяжелом состоянии. Тогда глава инспектората полиции и опергруппа прибыли, чтобы предпринять меры по задержанию подозреваемых", - сказал министр.

Руководитель министерства внутренних дел пояснил, что до обеда 1 января авторы этого преступления были задержаны на основании свидетельских показаний и съемки с камеры видеонаблюдения, которая находилась поблизости от места, где произошла драка.

"В результате рассмотрения всех доказательств полиция вместе с местным прокурором потребовала задержать этих граждан. 21-летний молодой человек задержан на основании статьи 166. Затем суд поместил его под предварительный арест, а несовершеннолетнему было выдано предписание предстать перед следственными органами", - сказал Войку.

В пятницу, 10 января, под 30-дневный предварительный арест поместили и 16-летнего юношу.

По словам главы МВД, изначально, когда полицию оповестили о произошедшем, были предприняты все меры для рассмотрения всех аспектов этого эпизода.

"На протяжении рассмотрения этого случая ни полицейскими, ни прокурорами не было предпринято никаких действий по сокрытию данного преступления. Опрошен 21 свидетель, изъяты видеосъемки, то есть доказательств достаточно для того, чтобы виновные были преданы суду и осуждены", - подчеркнул министр.

Как действовала скорая

С уточнением по работе в этом деле выступил Минздрав и Единая служба спасения "112".

"Сообщаем, что первый звонок поступил в 01.46. Абонент сообщил оператору службы "112", что человек упал сам и ударился головой. Запрос в скорую помощь был передан в 01.47", - сказано на странице Минздрава на Facebook.

В 01.59 бригада врачей отправилась на вызов сразу после завершения работы по предыдущему обращению. На место происшествия они прибыли в 02.18. Таким образом, команда медиков приехала спустя 19 минут, оказав всю необходимую медицинскую помощь. Полностью работы по этому случаю были завершены в 04.19.

Позже информацию дополнили в Единой службе спасения "112", сопроводив расшифровкой звонков. Там сообщили, что в ночь на 01.01.2020 в промежутке от 01.00 до 02.30 поступило в общей сложности шесть обращений от трех человек с информацией о данном инциденте.

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Первый звонок, в котором было сообщено о происшествии, был принят в 01.44. В ходе разговора с оператором службы "112" собеседник вызвал скорую помощь и сообщил, что парень сам ударился головой и потерял сознание. К слову, абонент не сообщал о каких-либо насильственных действиях.

Оператор "112" обработал информацию и передал карточку экстренного вызова диспетчеру скорой помощи в 01.46. Впоследствии операторы получили по этому случаю еще четыре звонка.

"В 01.45 другой человек позвонил и сообщил о том, что двое молодых людей подрались, и один из них находится без сознания. После получения всех данных вызов был отправлен в скорую помощь и полицию", - добавили в ведомстве.

В 01.53 третий человек сообщил в службу "112", что "видел из дома, как несколько ребят подрались, а один из них находится без сознания".

"Последний звонок был сделан в 02.18, абонент сообщил, что изначально предоставленная информация не соответствует действительности и требовал вмешательства полиции. Он подтвердил, что скорая помощь прибыла на место происшествия", - добавили в ведомстве.

В Единой службе спасения "112" отметили, что все звонки, поступившие к ним, в которых сообщается о чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни, здоровью, целостности имущества или окружающей среды, обрабатываются операторами, а затем передаются специализированным службам экстренной помощи для вмешательства.

Костештский синдром

Несмотря на то, что за прошедший год, согласно статистике, уровень преступности в стране несколько снизился, в Молдове выросло число особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Набирает обороты и подростковая агрессия, преступления среди молодежи. Что толкает их на такой путь?

Психолог Елена Ковалева заявила в комментарии Sputnik Молдова, что если сейчас не удастся удержать молодое поколение от сползания в преступную пропасть, то завтра уже может быть поздно.

"Сейчас - очень жесткое время. Конкуренция между членами социума растет, законы, вроде, работают, но право сильного становится решающим аргументом в решении конфликтов, споров, в соперничестве. Если ситуация не будет взята под контроль, через определенное время нашему обществу стоит ожидать самых непредвиденных и неприятных последствий", - констатировала Ковалева.

Убийство в Костештах – это не просто очередной эпизод криминальной хроники, а еще один пример уродливой реальности, в которой мы все соседствуем. Нельзя не воспринимать эту трагедию как частное, потому что сама проблема шире, чем кажется на первый взгляд. И может действительно пора задуматься над тем, как сделать так, чтобы Костештский синдром не перерос в хронический диагноз.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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