Зачем Россия проводит военно-морские учения на Каспии?

Расширяя операционное пространство и наращивая мощь Каспийской флотилии, Россия укрепляет безопасность и стабильность на всем стратегическом Центрально-Азиатском направлении, пишет военный обозреватель.

Выполнение учебных задач кораблями Каспийской флотилии Южного военного округа РФ – плановые мероприятия боевой подготовки, и одновременно – технология укрепления региональной стабильности и безопасности на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана.

Ударные ракетные и артиллерийские корабли "Дагестан", "Татарстан", "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань" Каспийской флотилии 10 января приступили к сдаче элементов первой курсовой задачи (включает самостоятельные действия корабля в открытом море).

Всего к учениям привлечены более 30 кораблей и судов оперативно-стратегического объединения ВМФ. Экипажи отрабатывают элементы приготовления к бою, противовоздушной и противодиверсионной обороны, борьбы за живучесть корабля.

Каждая курсовая задача состоит из ряда специальных подзадач и боевых упражнений. Сначала в базе, затем – одиночно в море, и далее – в море в составе тактической группы. Каспийская флотилия в целом последовательно и системно защищает национальные интересы России и ее союзников, военными методами укрепляет стабильность на глобальном и региональном уровнях.

Первое боевое применение 26 крылатых ракет "Калибр" (по позициям ближневосточных террористов осенью 2015 года) было выполнено с дистанции более 1500 км кораблями именно Каспийской флотилии. Боевые возможности объединения вскоре значительно возрастут, поскольку дальность поражения модификации "Калибр-М" превысит 4500 км. Новые крылатые "Калибры" предназначены, прежде всего, для ударов по сухопутным объектам с моря, и могут оснащаться ядерными боеголовками.

Главная военная сила

В последние годы Каспийская флотилия пополнилась 18 новыми кораблями, и сегодня является наиболее мощным военно-морским объединением в регионе. Количественный и качественный состав соответствует угрозам национальной безопасности РФ, и обеспечен развитой инфраструктурой базирования. Основу ударной мощи составляют ракетные корабли.

Исходя из военно-политической обстановки весной 2018 года основные силы Каспийской флотилии были передислоцированы из Астрахани в Каспийск, на 400 километров южнее. Новая главная база объединения стремительно обрастает береговыми частями (создан отдельный 177 полк морской пехоты), современными вооружениями, пирсами, объектами материально-технического обеспечения, жильем для военнослужащих.

Перспективы просматриваются на много лет вперед. Противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволят создать особо защищенные районы в акватории Каспийского моря и на побережье. Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" накроют куполом ПВО-ПРО окружающее пространство в радиусе до 500 километров.

Каспийская флотилия уже сегодня осваивает новые способы применения боевой техники, переходит от классики морских сражений к трансконтинентальным "проекциям силы", дистанционному сдерживанию вероятного противника на море, на суше и в воздушном пространстве – на удалении в тысячи километров.

Конструктивное сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предпосылки для того, чтобы конфронтация между США и Ираном возобновилась, никуда не исчезли.

Возможные негативные сценарии развития событий непосредственно затрагивают интересы Российской Федерации и ее региональных союзников. Расширяя операционное пространство и наращивая мощь Каспийской флотилии, Россия укрепляет безопасность и стабильность на всем стратегическом Центрально-Азиатском направлении. Корабли флотилии участвовали в совместных военно-морских учениях с Азербайджаном, Казахстаном и Ираном.

Прикаспийские страны объединяют общие интересы безопасности. Иран и Россия с 2015 года провели несколько совместных учений ракетной тематики в Каспийском море (где базируются иранские ракетные корабли Joshan и Peykan и эсминец Damavand). По мнению командующего ВМС Исламской Республики контр-адмирала Хосейна Ханзади, военно-морское сотрудничество двух стран "значительно углубилось". Взаимные визиты российских и иранских кораблей в Каспийском море стали регулярными.

Ударные группы Каспийской флотилии способны проецировать силу на Ближний Восток. Постоянное и кропотливое наращивание оборонного потенциала, укрепление периметра безопасности вдоль границ РФ – уже не требование, а ультиматум времени.

Пусть, военно-морские силы Ирана более значительны в Персидском заливе и Ормузском проливе, Тегеран все же находится ближе к Каспийскому побережью (до него менее 300 км), Прикаспийский регион — важное внешнеполитическое направление Исламской Республики. Добрососедство и военное сотрудничество России с Ираном – надежный и созидательный инструмент мира, это доказано в Сирии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK