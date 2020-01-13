Крест Андрея Нэстасе, или Cпоры о распятии в МВД Молдовы

День признаний, или как распятие в здании МВД вновь взорвало молднет: от заявления Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации до позиции экс-министра внутренних дел и нового руководства структуры.

В Молдове, которая по уровню экономическому развития может похвастать, увы, не пальмой первенства, а фикусом аутсайдера большинства рейтингов, разгорелись споры о распятии, которое установили в холле министерства внутренних дел страны осенью 2019 года. Решение о таком "дизайнерском ходе" принял на тот момент глава МВД Андрей Нэстасе. Сейчас Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства посчитал неподобающим наличие распятия в государственном учреждении.

"Установка креста в холле министерства внутренних дел Молдовы представляет собой подстрекательство к дискриминации по критериям вероисповедания", - считают в структуре.

В совете заявили, что Нэстасе необходимо принести публичные извинения, а нынешнему руководству убрать распятие из холла госучреждения.

Как распятие появилось в МВД и позиция Нэстасе

Если не поворотным, то значимым для самого Нэстасе оказалось 15 сентября 2019 года. Именно в тот день он, будучи главой МВД, установил распятие на стене в холле здания министерства. Это решение в молднете восприняли неоднозначно - кто-то тактично промолчал, некоторые поддержали, а кто-то откровенно высмеял Нэстасе за то, что он занялся совсем не тем, чем следовало главе МВД. Кто бы что не говорил, но спустя некоторое время Нэстасе все-таки покинул министерское кресло…

После заявления о дискриминации и необходимости извинений, экс-глава МВД, а ныне глава фракции руководимой им партии в мунсовете Кишинева не заставил себя долго ждать с ответом. На своей странице в Facebook он написал в свойственной для него манере длинный комментарий, в котором подробно еще раз объяснил, как в период своего управления МВД ему в голову пришел эта идея.

"Распятие, установленное в министерстве внутренних дел, - часть символов, могущих поддержать путь, по которому идет Молдова, до тех пор, до того момента, пока она не окажется в числе свободных, демократических европейских стран", - на полном серьезе считает Нэстасе.

Свой месседж он закрепил словами: "Ни один совет не сможет меня обязать отказаться от Бога".

МВД ответило всем

В министерстве внутренних дел прокомментировали спор из-за распятия. Советник главы МВД Алина Збанка в комментарии Sputnik Молдова уточнила, что "пока этот крест не мешает деятельности министерства внутренних дел, а также не навязывает работникам какие-либо действия, которые выходят за рамки определенных норм или полномочий, у нас нет оснований его убирать".

"У министерства было много руководителей, некоторые оставили в качестве наследия – реализованные проекты, а другие – распятие. Предлагаем фокусировать внимание и силы на действительно важных целях для общества. Если бывший министр хочет, он может прийти и убрать его (крест – ред.)", - отметила Збанка.

Воистину.

Такие вот будни молдавской общественно-политической жизни. Куда приятнее поспорить о темах вечных, чем о вновь прибавляющихся проблемах страны.

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