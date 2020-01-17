Аппетит растет во время еды: на чем опять настаивают кишиневские маршрутчики

Сначала они требовали повысить тариф до шести леев, потом до семи, теперь водители столичных рейсовых микроавтобусов хотят поднять планку еще выше - до 10 леев с человека.

Преимущественно старые и побитые временем и кишиневскими дорогами микроавтобусы мало подходят под критерии комфортности. При проезде в некоторых из них создается ощущение, что это - один из последних рейсов ветеранов частнособственнического вида общественного транспорта в столице.

Стертые, лоснящиеся от грязи сидения, которые установлены чуть ли не впритык, чтобы сэкономить пространство, льющаяся из радиоприемника музыка на мотив "манеле" и "шансона", забитые до предела салоны - все это вряд ли можно назвать человеческими условиями перевозки пассажиров, вынужденных ежедневно мучиться, чтобы добраться до места назначения.

Администраторы маршрутов в диалоге с муниципальной властью апеллируют к тому, что у них нет средств на модернизацию парка микроавтобусов, а пассажиры довольствуются низким качеством услуг из-за такой же низкой, по мнению самих "маршруточников", платы за проезд, которая на данный момент составляет 3 лея.

Однако - на фоне увеличения практически на 25 процентов стоимости поездок в рейсовых междугородних автобусах - оживились и администраторы маршрутных такси, которые за последний месяц неоднократно требовали у муниципальных властей повысить плату за проезд - сначала до шести леев, потом - до семи, а в пятницу, 17 января, и вовсе замахнулись на десять леев с человека.

В качестве аргументов заявители приводят высокую стоимость топлива, необходимость проведения постоянных ремонтных работ, поскольку качество дорог в Кишиневе приводит к тому, что рейсовые микроавтобусы быстро изнашиваются. Отчасти, можно понять и владельцев маршруток, ведь из 1950 машин, которые выходили ежедневно на линии в 2014 году, сегодня по городу курсирует всего 780 частных "извозчиков".

Администраторы приводят и конкретные факты - за пять лет были ликвидированы маршруты №№104, 109, 111, 110, 114, 176, 115, 118, 122, 127, 136, 138, 154, 160, 163, 180, 189, 193. На грани исчезновения маршруты №№119, 126, 129, 173, 175, 178.

По словам перевозчиков, водителей категорически не хватает, зачастую приходится брать на работу пенсионеров, поскольку молодежь отказывается от такого тяжелого труда, предпочитая либо уезжать на заработки за рубеж, либо выбрать офисную, "непыльную" работу.

С другой стороны, оправданы нарекания кишиневцев, которые задыхаются и мучаются в забитых до предела салонах таких микроавтобусов, переоборудованных из грузовых в пассажирские. Права пассажира, хоть и вывешены на стекле в виде инфо-панно, не то, чтобы не соблюдаются, на них вообще никто не обращает внимания.

Как результат, постоянные словесные перепалки с водителями маршруток, нервное, наэлектризованная атмосфера, взаимные оскорбления и даже нецензурная брань. Вряд ли все это можно назвать хоть сколь либо приближенными к цивилизованным условиям перевозки пассажиров.

Особо удручающей предстает картина, при которой пассажиры в преклонном возрасте заходят в такие микроавтобусы с передней площадки, где вообще-то должно находиться пассажирское сидения. Старики просто вынуждены преодолевать свою физическую немощь, чтобы сесть в такую маршрутку, вход в которую по правилам нормальной перевозки пассажиров должен располагаться с боковой части, где должна находиться распашная дверь.

Настаивая на 10-леевом тарифе на проезд, администраторы рейсовых микроавтобусов просто не понимают, что даже если это нововведение будет одобрено столичными властями (что вряд ли), пассажиры просто вынуждены будут воздержаться от изматывающих, некомфортных и мало напоминающих человеческие условий перевозки - просто потому, что тратить, как минимум, 20 леев в день им будет не по карману.

К чему это приведет? К тому, что ситуация будет напоминать 96-97 годы прошлого столетия, когда в маршрутках мало, кто ездил, учитывая тогдашнюю бедность населения. В наши дни салоны потрепанных рейсовых микроавтобусов при повышении цены на проезд, наверняка, также сильно опустеют. Учитывая, что многие граждане страны получают от 4 до 6 тысяч леев, семейный бюджет просто не позволит такую роскошь, как проезд в маршрутках за 10 леев.

Такой тариф можно было бы потребовать, если бы условия проезда в рейсовых микроавтобусах хоть сколько напоминали цивилизованные, когда в салоне были бы только сидячие места, а остановки осуществлялись не по требованию у каждого столба, а в строго обозначенных и оборудованных местах.

Однако в Кишиневе такая картина пока выглядит сюрреалистической, а большинство горожан вынуждены ездить в бывших мебельных фургонах, вот их и возят, как дрова.

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