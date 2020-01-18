Путь в "преисподнюю", или Почему кишиневцы вынуждены мучиться

Состояние большинства столичных подземных переходов напоминает апокалиптическую картину - люди вынуждены ходить по ним, как по полосе препятствий, рискуя получить травму в любой момент.

Как-то принято в Молдове среди наиболее радикально-настроенных граждан пенять на советское прошлое. Мол, во всех бедах и неурядицах виноват "совок", а сами мы - белые и пушистые.

В то же время, вся инфраструктура города до сих пор опирается на базис, который был заложен именно в советские времена. На многих улицах столицы асфальт держится с тех пор, когда страна и ее столица шли еще по социалистическому пути развития.

Инновационных нововведений с тех пор в главном городе республики особо не наблюдалось, "донашивали" и изнашивали то, что построено и создано в советские времена. Как результат - картина города, который многие годы был без настоящего хозяина, как сказали бы в прошлом, без крепкого хозяйственника.

Ярким штрихом хаоса и нерачительности, которые захлестнули Кишинев и обострились особо в период нахождения во главе примэрии управленцев-либералов, стало состояние подземных переходов в столице. Они сегодня больше напоминают заплеванное и разящее аммиачными миазмами подземелье, чем цивилизованную инфраструктуру.

В дождь они превращаются в подземные реки, в темное время суток редкий смельчак отчается пройти по этим сумрачным и разбитым тоннелям, где обычная "лампочка Ильича", не говоря уже о современных LED-светильниках, становится непозволительной роскошью и диковинкой.

Еще одна опасность состоит в том, что в вечерние часы эти переходы могут стать настоящей вотчиной преступников, желающих поживиться за чужой счет и устроить "темный гоп-стоп" в одном из таких подземелий. А, учитывая криминогенную ситуацию в городе, это может произойти в любой момент.

Ну, а "изюминка на торте" во всем этом муниципальном подземном хаосе - отсутствие ступеней. Человек вынужден проявлять чудеса эквилибристики, с грациозностью раненой газели перескакивая сразу через пролет в три-четыре подножия, которые раньше были в переходах, но за десятилетия как-то исчезли, вероятно потому, что ремонтом никто никогда не занимался.

Особо плачевно обстоит ситуация для людей с ограниченными возможностями, для которых даже простое, казалось бы, пересечение проезжей части на коляске становится настоящим, изматывающим испытанием.

Муниципальные власти как будто забывали почти тридцать лет, что такие люди также нуждаются в заботе, а для продвижения в кишиневских "каменных джунглях" им просто надо создать нормальные, мало-мальски комфортные условия.

То же подобие пандусов, которыми выступают ржавые рельсы, сложно назвать нормальными условиями для "колясочников". Вернее, кое-где в разоренных временем переходах они присутствуют, но необходимо задать один единственный вопрос: сможет ли даже очень сильный человек спуститься по ним на коляске? Вряд ли...

Самое печальное зрелище, в особенности для иностранцев, приезжающих в молдавскую столицу, представляет переход у Академии наук. Его смело можно назвать "путем в преисподнюю", учитывая его разгромленное состояние и то, что он находится на главном проспекте Кишинева. А выходя из него, случайный турист видит заброшенное высотное здание бывшей гостиницы "Националь", ставшее пристанищем для бездомных. Картина, мягко сказать, удручающая.

Когда-то лет тридцать назад, в советском прошлом, которое некоторые берутся ругать, город не был в таком запущенном состоянии, а переходы были выложены гранитом, на их стенах были настоящие мозаичные картины. Но все это было когда-то, а мы живем сейчас, и хотелось бы гордиться своим городом.

Удастся ли его сделать вновь ухоженным, чистым и комфортным, покажет время, а пока лишь можно констатировать одно - новому генеральному примару Иону Чебану досталось незавидное наследство, масса проблем, которые предстоит решать.

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