Как одна семья cмогла из молдавских традиций сделать туристический объект

В селе Терновка, что под Тирасполем, уже два года существует дом-музей семьи Караман. Второй год подряд они проводят у себя окончание святочных праздников, привлекая посетителей не только с левого, но и с правого берега Днестра, и даже иностранцев.

Дом-музей семьи Караман в селе Терновка – обитель молдавской культуры и обычаев. Здесь воссоздан быт и дух предков, трогательно и с любовью восстановлена по крупицам и до щепетильности точная картина их жизни. Вот уже второй год как существует этот дом-музей, и уже второй год подряд в нем проводится замечательный праздник на Крещение Господня - фестиваль "Киралейса лейса...".

"Киралейса" - это зимний обычай. Название происходит из греческой молитвы и означает "Господи, помилуй". Этими словами предвещали приближение батюшки, который ходил от двора к двору и освещал домохозяйства. Дети, которые шли перед ним в дома христиан, чтобы объявить о прибытии священника, трижды кричали "Киралейса!", - посвятила гостей в историю Наталья Толоченко - сестра хозяйки дома Караман.

По обычаю

Вот и в селе Терновка в этот день всё было по обычаю. Тернопольские ребятки колядовали. Они обыграли обрядовый ритуал с козой, пожелав всем крепкого здоровья, богатства, урожая. Местный священник окропил святой водой всех приглашенных с пожеланиями благополучия и согласия. И потом один за одним местные художественные коллективы выступали перед публикой. Они и пели, и танцевали, и разыгрывали шуточные номера, побуждая публику отвлечься от будничных мыслей и окунуться в радость и веселье замечательного праздника под открытым небом.

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova

Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников © Sputnik / Irina Leahova 1 / 9 © Sputnik / Irina Leahova Фестиваль «Киралейса лейса...» в селе Терновка, посвященный завершению святочных праздников

В это же время готовились извар, пирожки и кукуруза, аромат от которых опьянял на достаточно прохладном воздухе. Все гости с удовольствием оценили съедобные лакомства и, конечно, горячий напиток, который как нельзя был кстати для подъема бодрости и настроения. А тем, кому было совсем зябко, могли укрыться в доме-музее, где печка так протопилась, что, казалось, можно было прогреть все косточки. И посетители не заставили себя долго ждать. Они облюбовали одну из комнат, где разместилась большая лежанка. Особенно понравилось место детям, которые, оценив его уют и укромность, нашли себе интересные занятия, и кажется, создали там целое свое государство.

Голубцы на любой лад

Завершилось все конкурсом голубцов, с любовью приготовленных местными хозяюшками. Горячие, ароматные - они были на любой вкус, разных цветов и размеров и приятно дополнили праздничное пребывание в Терновке.

"Я первый раз сюда приехала. Вот вышла на пенсию и решила поездить. Интересно увидеть наши традиции. И еда замечательная", - рассказала одна из посетительниц, которая приехала на праздник из Кишинева.

Каспер Рентинг из Нидерландов уже седьмой раз посещает Приднестровье.

"Был здесь с друзьями, когда путешествовал. Потом не раз приезжал как гид с туристами из разных стран и теперь попал в Терновку. Голубцы вкусные, я никогда их не пробовал", - говорит он.

"Молдавские голубцы отличаются от украинских. Те - огромные, а ваши - маленькие, и благодаря этому можно попробовать разные их виды", - делится своими впечатлениями от национального блюда Кристиан Гессл – австриец, не первый год живущий в нашей стране.

По мнению иностранного гостя, создание дома-музея молдавской культуры и обычаев - прекрасная идея, которая может иметь большое будущее, если знать, как довести ее до ума.

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