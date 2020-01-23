Экспроприация по-молдавски: о возврате имущества, добытого незаконным путем

Владельцы "заводов, газет, пароходов", нажитых в Молдове в обход закона, были вынуждены расстаться с материальными ценностями на несколько миллиардов леев.

Проблема борьбы с коррупцией в республике обсуждается уже четверть века, однако взятки в стране продолжают брать, как бы государство с этим не боролось. Но и возвращать приходится.

Свидетельство тому - объем изъятых "жизненных благ" у тех, кто поживился за государственный счет, либо был уличен в ряде коррупционных действий, в результате которых и удалось приобрести различные объекты и предметы роскоши.

В Национальном антикоррупционном центре сообщили, что за весь 2019 год Агентству по возвращению имущества, добытого незаконным путем, удалось изъять блага на сумму, превышающую 2 миллиарда 600 миллионов леев.

Государство наложило секвестр, в частности, на автомобили класса "люкс", баснословные банковские счета и даже личные самолеты некоторых лиц, которые нажились путем афер и махинаций. За весь минувший год сотрудники Агентства изъяли имущество у 139 граждан, проходящих по 67 уголовным делам.

Список заработанного незаконным путем в Молдове, действительно впечатляет.

Так, у нечистых на руку лиц, изъяли 201 автомобиль, 140 сельскохозяйственных участков, заблокировали 66 банковских счетов, наложили арест на 60 не предназначенных для жилья объектов недвижимости, а также на 59 домов и квартир. Среди изъятого имущества - акции предприятий и личный воздушный транспорт.

По законной процедуре все конфискованные единицы будут оценены и реализованы, а средства поступят в государственный бюджет республики.

Общеизвестно, что красиво жить не запретишь. Однако важно, чтобы эта тенденция была актуальной для тех, кто честно заработал материальные блага, а не поживился за счет Молдовы и ее граждан, которые перед зарплатой считают последние леи, чтобы "дотянуть" до очередного оклада. Две стороны одной медали - роскошь и бедность, как кривые гримасы сложной молдавской действительности.

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