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MQ-9 Reaper. Архивное фото.

Для чего США перебросили стратегические беспилотники в Румынию

© Facebook / War&Weapon
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20200124/28974951/dlya-chego-usa-perebrosili-strategicheskie-bespilotniki-v-Rumania.html

Обстановка в Черноморском регионе усугубляется содержанием и характером американских учений Defender Europe, которые охватывают десяток восточноевропейских стран (включая Румынию и Грузию), пишет военный обозреватель.

На фоне широкомасштабных и многоэтапных учений американской армии Defender Europe, стартовавших 23 января, на румынской территории развернуты разведывательно-ударные беспилотники США MQ-9 Reaper. Своим присутствием стратегическая эскадрилья Пентагона не способствует сохранению региональной безопасности.

MQ-9
© CC0 / S.C. Air National Guard / MQ-9
Скрытая правда: Румыния как военная база США

Тяжелые беспилотники MQ-9 Reaper – оружие не оборонительное, а наступательное. Москва не раз отмечала, что рассматривает эти ударные аппараты как эквивалент ракет средней дальности (до недавнего времени запрещенные Договором РСМД), но это не повлияло на решение партнеров в Варшаве и Вашингтоне о постоянном базировании американских MQ-9 Reaper в Польше – на авиабазе Мирославец.

Сообщается, что передислокация на румынскую авиабазу Кымпия-Турзий (Câmpia Turzii) "полностью скоординирована с правительством Румынии", однако интересы безопасности суверенных причерноморских стран вряд ли учитываются. Заметим, что база Кымпия-Турзий расположена в 300 км от границ Молдовы. В случае настоящего военного конфликта в Черноморском регионе российским расчетам ПВО-ПРО удобнее отслеживать и уничтожать беспилотные цели на стартовом участке. Таковы география и тактика боевого применения. России не оставят иного выбора.

Боевые возможности

Командование ВВС США в Европе сообщило, что беспилотники MQ-9 Reaper передислоцированы в Румынию до весны – для поддержки ряда операций, сбора информации, наблюдения и воздушной разведки в зоне Черного моря.

Отметим, эти автономные самонаводящиеся снаряды массой около 5 тонн способны преодолеть 6000 км, то есть долететь из Румынии до Урала и обратно. Значительная грузоподъемность (до 1700 кг полезной нагрузки) и малая радиолокационная заметность беспилотника MQ-9 Reaper позволяют использовать его для высокоточной доставки к цели, к примеру, тактического ядерного заряда.

Не говоря уже о развитой  практике применения широкого спектра конвенционного ракетно-бомбового вооружения "в ходе поиска и нейтрализации целей".

The US Department of Defense has backed away from an earlier planned project to assemble a large espionage network after the proposal failed to secure enough support from the US Congress
© Sputnik / David B. Gleason
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Беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") считается боевым самолетом, и при выполнении боевых задач достойно заменял пилотируемые F-16 и A-10 в Афганистане и Ираке. Максимальная высота полета – 15240 метров, автономность до 28 часов, крейсерская скорость 312 км/час. Скорость невысока, зато шесть точек подвески вооружения на 20-метровых крыльях позволяют размещать управляемые ракеты различных типов, а также высокоточные бомбы. Мощный арсенал авиационных средств поражения этого "разведчика" явно рассчитан на все варианты боевого применения и типы целей.

Напомню, беспилотники MQ-9 Reaper с июля 2019 года развернуты в Кымпия-Турзий во второй раз. За последние пару лет Пентагон вложил 3 миллиона долларов в строительство на румынской земле ангара и других объектов для обеспечения полетов MQ-9. Эти факты свидетельствуют о долгосрочных планах использования авиабазы Кымпия-Турзий в качестве аэродрома подскока американских беспилотников к стратегическим целям в Восточной Европе.

Защитник междуморья

Вернемся к анонсированной Командованием ВВС США в Европе поддержке операций, для чего и прибыли в Румынию беспилотники MQ-9 Reaper. Операционная активность Пентагона в январе – марте обещает европейцам много сюрпризов.

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© REUTERS / Gleb Garanich
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Обстановка в Черноморском регионе усугубляется содержанием и характером американских учений Defender Europe, которые охватывают десяток восточноевропейских стран (включая Румынию и Грузию), и напоминают многоэтапную тренировку агрессии против Российской Федерации и Республики Беларусь – на широком пространстве от Балтийского до Черного моря.

Предварительно обсуждая стратегию и тактику "спасения Европы" на заседании военного комитета НАТО в Брюсселе 14–15 января, на уровне начальников генеральных штабов, партнеры уделили большое внимание "обстановке на южном фланге".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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