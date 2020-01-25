Команда ужаться по-полной, или Почему условия в маршрутках Кишинева ужасают

Дикость, которая присутствует во многих салонах рейсовых микроавтобусов в столице, поражает - люди говорят, что такие условия не стоят даже трех леев, не говоря уже о десяти, на чем настаивают сами маршрутчики.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Не иначе, как средневековой дикостью называют многие жители столицы условия перевозки в рейсовых микроавтобусах в столице. Грузовые фургоны, которые отслужили свой век еще в странах ЕС, а затем были наспех переоборудованы под пассажирские маршрутные такси, мало соотносятся с понятиями комфортности и заботе о том, чтобы пассажир не мучился, отправляясь в поездку на таком сомнительном и неуклюжем "чуде техники".

Иронический взгляд на наболевшую проблему

В кишиневских маршрутках можно было бы устраивать поездки для любителей экстрима, приезжающих в Кишинев из-за рубежа, тогда цена проезда в них стоила бы гораздо дороже, а водители таких микроавтобусов вдохновлялись бы тем, что их транспорт так высоко оценивают.

Если администраторы столичных маршруток хотят повышения стоимости проезда, они должны продавать туры по Кишиневу иностранцам, через популярные общемировые туристические онлайн-порталы. © Sputnik / Vladimir Polusatov Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева

И названия, и тематические направления этим "маршруточным турам" можно было бы придумать весьма оригинальные. К примеру, для людей страдающей клаустрофобией устроить реабилитационные курсы, ведь в тесном кругу дышащих друг другу в затылок "единомышленников" тяжело думать о какой-либо фобии, главное - просто выжить в таком микроавтобусе. недуг пройдет сам по себе и всего лишь за полчаса.

Для любителей попариться можно организовывать спецтур по Отоваске и Заводской, с поворотом к Табачному комбинату в час-пик. При входе выдавать веники и продавать пиво и квас. Вот "навару-то" будет для водителей!.. Как говорится, пар костей не ломит.

Можно использовать салоны переполненных маршруток, как ортопедические кабинеты, ведь в такой толчее сколиоз быстро пройдет.

Вполне вероятно продавать пикантные экскурсии на столичные маршрутки для стеснительных людей, не могущих установить знакомство перетекающее в интимные отношения. В толчее - стеснению не место, а время простаивания в пробках под динамичные ритмы "манеле" можно ритмично использовать и раскрепоститься.

"Сделайте шаг назад", или маршрутка - не резиновая

Ирония-иронией, а положение дел в салонах микроавтобусах вызывает тихий ужас. Вероятно, проявив слишком большую заботу об эргономике таких микроавтобусов, их администраторы устанавливают сидения так, что впереди идущее кресло впивается в коленки даже ребенку, не говоря уже о взрослом пассажире.

Пользователи социальных сетей выкладывают говорящие фотографии, которые вопят о том, что ездить в салонах этих душегубок невозможно нормально ни стоя, ни сидя.

На каждой мало-мальской кочке изношенный микроавтобус трясет, как в предсмертной конвульсии и, кажется, что он разваливается прямо на ходу. Не закрепленные зачастую сидения тоже не смущают водителей таких маршруток, ведь пассажир, по их мнению, всего за три лея сам отвечает за свою безопасность и жизнь.

Некоторые оригинально ремонтируют сидения, подкладывая под них булыжники из известняка, не эстетично, зато - надежно, просто, можно сказать, - монументально. И весь этот хаос "скрашивает" истошное воззвание водителя: "Сделайте шаг назад!". А из глубин переполненного салона басистый ответ: "Маршрутка - не резиновая!".

Требовать в таких условиях повышения стоимости проезда - не то, чтобы не этично, это - довольно сумасбродно.

Позиция мэра столицы

Примар Кишинева Ион Чебан не считает целесообразным повышать тариф на пассажирские перевозки в маршрутных такси столицы, учитывая качество предоставляемых услуг.

Как мне кажется, они сами не верят, что мы согласимся. Несколько раз говорил, что эта ситуация никому не нравится. Большая часть из тех, кто оказывает такие услуги, не выполняет обязательства. Качество услуг очень плохое – дыры, переоборудованные кресла, низкий уровень безопасности", - сказал Чебан.

Примар отметил, что лично пользуется общественным транспортом, в частности, маршрутками.

"В машины, которые выглядят плачевно, не инвестировались средства. После этого требовать, не предоставляя что-то взамен, мне кажется неправильным… Лично я считаю, что некорректно это требовать. Не думаю, что это резонно. Но решение принимает муниципальный совет. Думаю, что ни коллеги из фракции, ни от остальных сил не пойдут на это повышение", - отметил Чебан.

Также градоначальник задался вопросом, почему администраторы столичных такси не делали никаких инвестиций в автопарк, когда у них были такие возможности. "Это самый неопределенный, наименее безопасный вид транспорта, менее комфортный… Они не соблюдают даже расписание", - сказал примар.

По его словам, столичные власти работают над транспортной схемой в городе.

"Если они хотят корректировки тарифа, то должны быть выполнены четкие условия. Машины должны соответствовать всем требованиям, должно соблюдаться расписание, следует обеспечить максимальную безопасность… Но это не произойдет ни завтра, ни через месяц, ни через три, ни через полгода. В любом случае, решение примет муниципальный совет", - сказал Чебан.

Реакция мунсоветника

Муниципальный советник Никита Цуркан прокомментировал требование администраторов маршрутных такси Кишинева о повышении цены на проезд до 10 леев. По его мнению, для этого абсолютно отсутствуют какие-либо внятные причины. Более того, как утверждает советник, сегодня маршрутные такси только создают проблемы в пассажиропотоке, а не решают их.

Еще одним нарушением Цуркан назвал волю водителей, которые распоряжаются установленным графиком движения микроавтобусов так, как им заблагорассудится, главная цель здесь - забить и без того небольшой салон маршрутки "под завязку".

"Они запросто могут изменить маршрут движения, потому как, им этого захотелось, про безопасность и элементарные удобства я вообще молчу. Если бы маршрутчики действительно хотели развивать перевозку пассажиров в Кишиневе, они бы привели в порядок хотя бы часть вещей, начиная от графика и комфорта во время поездки, заканчивая автопарком, но они не хотят ничего менять!", - написал Цуркан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. © Sputnik / Miroslav Rotari Ни дня без ДТП - в Кишиневе произошла очередная авария с участием маршрутки

Мунсоветник подчеркнул, что, если администраторы маршрутных такси хотят нормального и продуктивного диалога, они должны приходить в примэрию и обсуждать проблемы, чтобы столичные власти могли найти с ними компромисс.

"Повторюсь, на сегодняшний день, они заняли странную для меня позицию – так проблемы не решаются", - резюмировал Цуркан в своем посте в соцсети.

Печальная реальность

Пока одни оправданно противятся повышать тариф, а другие на этом настаивают, страдают кишиневцы, их дети, их пожилые родители. За вредность при проезде в салонах маршруток многим из них надо выдавать молоко и, одновременно, валерьянку, чтобы после такого вояжа поправить здоровье и физическое, и психическое.

Картина - печальна, и нужен диалог. Пока его нет, так и продолжатся своры и склоки, возникающие в салонах машин, многие из которых явно предназначены не для перевозки людей.

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