Молдова: танцевать под дудку ЕС, или иметь национальную гордость и смекалку

Брюссель требует от Кишинева выполнять повестку дня по проведению реформ, ответственность за которые взяло на себя предыдущее руководство страны, а именно в 2014 году. Дорога ложка к обеду. Примерно так сегодня можно назвать условия Европейского Союза выдвинутые Молдове.

Ситуация напоминает сценку, при которой дрессировщик командует: денег мы вам дадим, только, вот, танцевать надо под наши мелодию.

Представитель ЕС подчеркнул, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией в стране и за действиями правительства Иона Кику. Особенно, что касается борьбы с коррупцией и реформы юстиции.

"Для осуществления следующих платежей есть условия. Они всегда присутствовали в нашей помощи. Выполнение условий позволит продолжить финансирование", - сказал дипломат, выступая в эфире одного из частных телеканалов.

С покровительством зарубежного "патрона" Михалко отметил, что Евросоюз просто так денег не дает, а лишь поощряет конкретные результаты по проведенным реформам.

В случае с независимым и суверенным государством, коим является Молдова, такие условия выглядят словно ультиматум.

Конечно, Молдова заинтересована в том, чтобы получать помощь от ЕС и даже МВФ, но вот условия, которые затрагивают национальные интересы и каким-либо образом ущемляют права и свободы граждан страны, следует обсуждать, ставя во главу угла именно их (жителей) интересы.

За почти 30-летнюю историю независимая Молдова стала суверенным и взрослым государством, а с ней и ее народом пытаются разговаривать, как со "страной-младенцем", постоянно указывая, что такое хорошо, а что такое плохо.

Да, Евросоюз за последние 6 лет выделял стране кредиты на сумму, равную почти 400 миллионов евро. Однако вот остальную сумму Брюссель, что называется, обусловил. Кредиты может выделить и Российская Федерация и другие государства. Молдова вправе сама выбирать кредиторов. А пока действия независимого государства вдруг стали ограничивать. И кто? ЕС, которая продвигает ценности свободы и демократии. Парадокс какой-то.

Мнение из Европы

Молдове необходимо идти до конца, а не останавливаться на полпути в проведении реформ, касающихся, в том числе, независимости судов, которые не должны быть подчинены каким-то властным структурам. Кроме того, стране важно развитие гражданского общества, которому следует осознать, что инициатива должна идти и "снизу", потому что демократию невозможно насаждать "сверху". Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова политолог-международник Александр Рар.

"Делать что-то снизу – это не обязательно идти и протестовать против чего-то, это значит брать инициативу в свои руки. Хорошо, если в стране будет много неправительственных организаций, которые будут помогать государству становиться на ноги", - отметил Рар. © Sputnik / Александр Вильф Россия не влияет на ситуацию в Молдове, того же ожидаем от США и ЕС — Козак

Кроме того, считает эксперт, в стране должен развиваться средний бизнес, которому необходима защита. Честная и открытая конкуренция должна поощряться, это обеспечит модернизацию экономики.

"Не нужно становиться на позицию "Мы сами все изобретем", можно очень многое перенимать у ведущих стран Запада. Но в то же время нельзя становиться во всем зависимыми от Евросоюза. Европеизироваться – не значит становиться колонией Евросоюза", - подчеркнул Рар.

В интересах Молдовы, полагает политолог, - выбрать середину и идти по пути сотрудничества с Евросоюзом, перенимая удачные наработки, но при этом думать о своей выгоде и выбирать самостоятельное развитие.

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