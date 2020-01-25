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Флаги ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе, архивное фото

Молдова: танцевать под дудку ЕС, или иметь национальную гордость и смекалку

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Колумнисты
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Sputnik Молдова
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Глава европейской дипломатии в Кишиневе Петер Михалко озвучил условия, при которых Европейский Союз предоставит помощь Молдове.

Брюссель требует от Кишинева выполнять повестку дня по проведению реформ, ответственность за которые взяло на себя предыдущее руководство страны, а именно в 2014 году. Дорога ложка к обеду. Примерно так сегодня можно назвать условия Европейского Союза выдвинутые Молдове. 

Ситуация напоминает сценку, при которой дрессировщик командует: денег мы вам дадим, только, вот, танцевать надо под наши мелодию. 

Глава европейской дипломатии в Молдове Петер Михалко заявил, что макрофинансовая помощь республике предоставлена будет, однако лишь в случае, если власти выполнят условия, поставленные Европейским Союзом. 
Глава делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко
© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
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Представитель ЕС подчеркнул, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией в стране и за действиями правительства Иона Кику. Особенно, что касается борьбы с коррупцией и реформы юстиции. 

"Для осуществления следующих платежей есть условия. Они всегда присутствовали в нашей помощи. Выполнение условий позволит продолжить финансирование", - сказал дипломат, выступая в эфире одного из частных телеканалов.

С покровительством зарубежного "патрона" Михалко отметил, что Евросоюз просто так денег не дает, а лишь поощряет конкретные результаты по проведенным реформам.

В случае с независимым и суверенным государством, коим является Молдова, такие условия выглядят словно ультиматум.

Конечно, Молдова заинтересована в том, чтобы получать помощь от ЕС и даже МВФ, но вот условия, которые затрагивают национальные интересы и каким-либо образом ущемляют права и свободы граждан страны, следует обсуждать, ставя во главу угла именно их (жителей) интересы.  

Детский сад, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / Regenwolke0
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За почти 30-летнюю историю независимая Молдова стала суверенным и взрослым государством, а с ней и ее народом пытаются разговаривать, как со "страной-младенцем", постоянно указывая, что такое хорошо, а что такое плохо.

Да, Евросоюз за последние 6 лет выделял стране кредиты на сумму, равную почти 400 миллионов евро. Однако вот остальную сумму Брюссель, что называется, обусловил. Кредиты может выделить и Российская Федерация и другие государства. Молдова вправе сама выбирать кредиторов. А пока действия независимого государства вдруг стали ограничивать. И кто? ЕС, которая продвигает ценности свободы и демократии. Парадокс какой-то.

Мнение из Европы

Молдове необходимо идти до конца, а не останавливаться на полпути в проведении реформ, касающихся, в том числе, независимости судов, которые не должны быть подчинены каким-то властным структурам. Кроме того, стране важно развитие гражданского общества, которому следует осознать, что инициатива должна идти и "снизу", потому что демократию невозможно насаждать "сверху". Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова политолог-международник Александр Рар.

"Делать что-то снизу – это не обязательно идти и протестовать против чего-то, это значит брать инициативу в свои руки. Хорошо, если в стране будет много неправительственных организаций, которые будут помогать государству становиться на ноги", - отметил Рар.
Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
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Кроме того, считает эксперт, в стране должен развиваться средний бизнес, которому необходима защита. Честная и открытая конкуренция должна поощряться, это обеспечит модернизацию экономики.

"Не нужно становиться на позицию "Мы сами все изобретем", можно очень многое перенимать у ведущих стран Запада. Но в то же время нельзя становиться во всем зависимыми от Евросоюза. Европеизироваться – не значит становиться колонией Евросоюза", - подчеркнул Рар.

В интересах Молдовы, полагает политолог, - выбрать середину и идти по пути сотрудничества с Евросоюзом, перенимая удачные наработки, но при этом думать о своей выгоде и выбирать самостоятельное развитие.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
условия, ЕС, Молдова, помощь


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