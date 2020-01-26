Молдавская земля продолжает хранить память о героях - находка под Леово

Молдова и ее многонациональный и добрый народ готовятся к встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако останки советских воинов, принесших стране мир и свободу продолжают находить в стране.

В известной песне на стихи Михаила Матусовского есть такие строки: "Полем, вдоль берега крутого, мимо хат в серой шинели рядового шёл солдат. Шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя, часто бывало, шел без привала, шел вперед солдат".

Эти строки, как никогда точно характеризуют подвиг советского воина, который ценой собственных лишений и страданий подарил людям и миру главное - мир и свободу.

Тысячи советских солдат так и остались неизвестными. Где-то в деревнях и городах ждали их матери, надеясь, что сын не "пропал без вести", как было написано в "похоронке", а вернется и обнимет. Но, к сожалению, в большинстве случаев этого не происходило. Так и уходили матери в мир иной со светом надежды в душе, не увидев своих сыновей и дочерей, которых военное лихолетье разбросало по огромной стране.

Сегодня в Молдове ведется благодарная и праведная работа, которой занимаются поисковики из Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август".

Эти выходные дни не стали исключением - под городом Леова нашли останки восьми бойцов Красной армии, погибших в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции, входившей в десятку "Сталинских ударов" - битв, которые позволили окончательно освободить некогда огромную страну.

Бойцы погибли в огненном августе 1944-го года в ходе освобождения Молдавии от фашизма. Судя по положению останков, захоронение было первоначально обнаружено несколько десятилетий назад и частично распахано.Три солдатские каски, две пары ботинок, два перочинных ножа и, к большому сожалению, ничего, что могло бы указать на имена погибших героев.

"Работы по исследованию данного участка на предмет наличия других воинских захоронений будут продолжены", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Все дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны, почти 75 лет отделяет жителей постсоветских стран от Великой Победы. Однако благодарность в памяти народной жива по сей день. Благодарность за мир и свободу, за возможность жить и созидать. Сколько их, безымянных солдат, еще лежат там, где военное лихолетье прервало их жизнь. Сегодня освобожденные народы могут сказать им лишь одно тихое "спасибо" за то, что фашистская скверна навсегда ушла из их родных краев.

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