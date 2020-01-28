Украина — союзник, с которым никаких противников не надо

По убеждению колумниста, одна из причин такого положения вещей — глубокое невежество официального Киева, действительно не владеющего сложным в своей деликатности и изощренности языком внешнеполитических коммуникаций, да и просто нормами протокола.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в польских мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и очень постарался, чтобы на этот раз все прошло гладко.

Оговорка "на этот раз" принципиальна, поскольку предыдущая неделя для украинского лидера откровенно не задалась. Все началось с неудачного выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе и дипломатического недоразумения с Румынией, а закончилось полным абсурдом в Израиле.

Нынешняя годовщина освобождения Освенцима стала частью конфликта, где между баррикад оказались Польша с одной стороны, Израиль и Россия — с другой.

Памятные мероприятия в Иерусалиме произвели гораздо более внушительное впечатление, чем польские.

Самые влиятельные державы выразили свое отношение к возникшему противостоянию ровно так, как это принято на международной арене, — статусностью своего участия. Если в Израиле Россия, Германия, Франция, Великобритания и США были представлены на очень высоком и высшем уровне, то в Польше все проходит куда скромнее.

В то же время сторону Варшавы подчеркнуто предпочли некоторые восточноевропейские государства, в частности Литва. Спикер национального сейма заявил, что память убитых евреев лучше чтить на месте их гибели, куда и отправился президент Гитанас Науседа.

По поводу выбора прибалтийских соседей можно многое сказать по существу, но формально их действия вполне соответствуют протоколу и тонкостям дипломатического языка, на котором представители разных стран взаимодействуют в подобных случаях.

Украина единственная умудрилась оказаться в центре скандала из-за действий своего лидера, который вел себя как пресловутый слон в посудной лавке.

Как известно, Владимир Зеленский прилетел в Иерусалим для участия в форуме по холокосту, однако внезапно отказался идти на основное мероприятие. Никакие объяснения не помогут сгладить факт, что тем самым украинский президент нанес оскорбление, причем не только и не столько организаторам, сколько людям, которым оно было посвящено.

Параллельно украинская сторона запросила встречу с Владимиром Путиным, создав впечатление, что именно это было истинной целью приезда Зеленского в Израиль. Представители Киева крайне самонадеянно рассчитывали, что для них будет найдено место в расписании российского президента, тем более учитывая общий контекст и фактическую отмену визита на форум.

Украинскому лидеру пришлось покинуть Израиль несолоно хлебавши во всех отношениях, да еще и заполучив очередное пятно на репутацию страны и свою лично.

Было бы неправильно винить во всем исключительно Владимира Зеленского. Предыдущий руководитель Петр Порошенко также неоднократно становился объектом критики и осмеяния за неуместные шаги на международных мероприятиях.

Похоже, это проблема Украины как таковой.

Без сомнения, одна из причин такого положения вещей — глубокое невежество официального Киева, действительно не владеющего сложным в своей деликатности и изощренности языком внешнеполитических коммуникаций, да и просто нормами протокола. Собственно, свежая разборка с Румынией, возникшая из-за того, что в официальном переводе речи президента на английский был использован неудачный глагол, допускающий "не то" толкование, служит очередным тому подтверждением.

Скорее всего, Владимир Зеленский, заявив об отказе от участия в иерусалимском форуме, хотел привлечь к себе внимание и искренне не осознавал, какой имиджевый ущерб это нанесет ему и стране, которую он представляет.

Кроме того, крайне болезненным для киевских властей является принципиальное несоответствие национальных амбиций имеющемуся потенциалу. Украина повсеместно сталкивается с проявлением куда больших возможностей других стран, включая Россию, Израиль или ту же Польшу. В Киеве не понимают, почему отказ польского президента ехать в Иерусалим стал политическим демаршем, пусть и скандальным, а куда более сглаженный шаг Зеленского был воспринят как позорная несуразность.

Украина никак не может осознать и смириться с тем, что ее место не рядом с глобальными и региональными державами, ведущими самостоятельную игру (и умеющими это делать), а в группе третьестепенных по значимости восточноевропейских государств, чья задача в ожидании команд из Вашингтона или Брюсселя — а) сидеть ровно и б) тихо.

Отсюда и большая часть международных конфузов. Пытаясь как можно громче заявить о себе, национальное руководство действует без оглядки на принятые правила, протокол и даже здравый смысл. Вместо этого получает новый виток маргинализации и укрепляющуюся за Украиной репутацию варварской страны, которую просто "нельзя пускать в приличные дома".

Хуже того — чем дальше, тем сильнее это бросает тень и на украинскую группу поддержки.

В результате процесс дистанцирования от слишком уж непосредственного в своих словах и действиях Киева идет полным ходом.

Так что достойное и адекватное участие Владимира Зеленского в текущих польских мероприятиях все равно скорее убавит очков Варшаве, чем прибавит их — несмотря на то, что Украину там представляет высшее должностное лицо.