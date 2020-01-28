Способны ли талибы сбивать самолеты ВС США?

Афганцы изобретательны, им несложно запустить с земли самонаводящуюся авиационную ракету, предположим, с помощью направляющего рельса и автомобильного аккумулятора, пишет военный обозреватель.

В провинции Газни 27 января разбился американский военный самолет Bombardier E11A, который выполнял функцию воздушного узла связи. Ответственность за уничтожение машины и экипажа взял на себя "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ), оперативно предоставив видеозапись разбившегося самолета.

Представитель военно-религиозного движения Забихулла Муджахед заявил: "Самолет, выполнявший разведывательную миссию, был сбит над Садо-Хель в районе Дих-Як, который находится в провинции Газни". В результате погибли все члены экипажа и "высокопоставленные сотрудники ЦРУ". Кроме них, на борту находились некие секретные документы и материалы.

В свою очередь, пресс-секретарь ВС США в Афганистане полковник Сони Леггет подтвердил принадлежность самолета, но не признал причастности "Талибана" к катастрофе. Другой представитель американского командования сообщил агентству Reuter, что на борту военного самолета находилось не более 10 человек.

По данным агентства Reuter, талибы отразили попытку афганских сил добраться до места крушения американского Bombardier E11A.

Появились сообщения о том, что был сбит спасательный вертолет ВВС США, в засаду попали также американские военнослужащие, которые пытались взять под контроль район авиакатастрофы. Полковник Сони Леггет в своем официальном аккаунте в Twitter потерю еще одного воздушного судна опроверг.

Taliban claims that additional aircraft have crashed are false. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

​Технология отлажена

Если подтверждается версия "Талибана" об уничтожении за один день самолета, вертолета и группы военнослужащих США, то это серьезный удар по репутации Вашингтона в регионе.

Представители организации талибов не уточняют, каким образом был сбит самолет Bombardier E11A в понедельник, но ранее сообщалось об уничтожении американского стратегического разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper советской авиационной ракетой Р-73 "Вымпел" (с использованием наземной кустарной пусковой установки). По американской версии, в марте прошлого года беспилотник упал из-за проблем с двигателем, но фотоснимки "Талибана" выглядят убедительнее.

Талибы не раз заявляли об уничтожении высотных разведывательно-ударных аппаратов Пентагона в провинциях Парван и Пактика, а также американского военно-транспортного самолета С-130 Hercules.

С точки зрения технологической, вероятность применения 27 января авиационной ракеты Р-73 с головкой самонаведения – достаточно высока. Афганцы изобретательны, им несложно запустить с земли самонаводящуюся авиационную ракету, предположим, с помощью направляющего рельса и автомобильного аккумулятора. При запуске с земли без дополнительного (начального) ускорения ракета "воздух – воздух" теряет половину дальнобойности, но и 20 километров – вполне достаточно для поражения скоростных высотных целей.

Версию существования кустарной ПВО "Талибана" подтверждает и опыт йеменских повстанцев-хуситов, которые ранее сбивали старыми советскими ракетами саудовские разведывательно-ударные беспилотники, в том числе американского производства.

Авиационные ракеты Р-73 или Р-27 повстанцы могли захватить в 2015 году на авиабазах Йеменских ВВС, где эксплуатировались, к примеру, истребители МиГ-29СМТ.

Заметим, и талибам ракеты Р-73 могли достаться необязательно из арсеналов советской 40-й армии, ведь они поставлялись во многие страны мира, включая Болгарию, Египет, Ирак. До недавнего времени Р-73 состояла на вооружении в Индии, Алжире, Иране, Китае и КНДР. Только на основном заводе в Тбилиси за 9 лет производства (до1992 года) выпущено 6 тысяч единиц Р-73.

До сего дня по многим тактико-техническим характеристикам эта ракета, предназначенная для МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-27 и других летательных аппаратов, превосходит лучшие зарубежные аналоги. Р-73 способна уничтожать воздушные цели на дистанциях от 300 метров до 40 километров, в диапазоне высот от 5 метров до 20 километров, со скоростью до 2500 км/час. Вероятность поражения цели – от 60 до 95 процентов. Инфракрасная головка самонаведения обладает высокой чувствительностью, помехозащищенностью, захватывает цель и отрабатывает углы целеуказания до 45 градусов (принцип "выстрелил – забыл"). Радиовзрыватель инициирует боевую часть массой 7,4 кг, и поражающие элементы – массивные урановые стержни – сокрушат любую воздушную цель. В заводской герметичной упаковке ракете не повредит даже 30-летнее хранение в пустыне.

Судьба ретранслятора

На видеозаписи талибов из провинции Газни привлекают внимание почти неповрежденные двигатели и нос Bombardier E-11A (после посадки на брюхо). Хорошо различим опознавательный знак военно-воздушных сил США на обломках хвостовой части. Очевидны разрушения корпуса в средней части – Bombardier будто разорван сверху.

ویډيؤ#غزني دهیک ولسوالۍ کي لویدلي الوتکه د امریکاي کمانډویانو ده د پیلوټانو په شمول له پنځو تر شپږو تنو وژل شوي د یوه امریکايي عسکر کارټ هم مجاهدینو ته په لاس ور غلي نور وروسته pic.twitter.com/2Wm9pImtBi — Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) January 27, 2020

​По данным СМИ, самолет принадлежал авиакрылу 451-го тактического воздушного узла связи, который базируется на авиабазе Кандагар. В боевых условиях Bombardier E-11A выполнял функцию воздушного ретранслятора, для обеспечения связи при проведении американским контингентом наземных операций. Пилоты ВВС ранее описывали его как "WiFi в небе".

Необходимо учесть: в отрыве от городов и баз со связью в Афганистане плохо, тем более что с 2015 года талибы значительно расширили сферу влияния, и контролируют половину территории страны. Из-за гористой местности Афганистана и отсутствия коммуникационной инфраструктуры серьезные проблемы со связью не редкость. По данным американских СМИ, сегодня Афганистане находятся около 13 тысяч американских военнослужащих в рамках возглавляемой США миссии НАТО. Воздушный центр связи не теряет актуальности – на фоне вербальной подготовки к выводу американских войск из Афганистана и реальной стратегии роста операционной активности Пентагона на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Безусловно, самолет-ретранслятор Bombardier неслучайно оказался "не в том месте, и не в то время". Если самолет был действительно сбит, то подобные операции готовятся долго и тщательно.

В информационном пространстве присутствует даже конспирологическая, на мой взгляд, версия мести Тегерана за гибель генерала Касема Сулеймани. Иранские информационные агентства Tasnim и Mashregh сообщили, что самолет ВВС США 27 января сбит военнослужащими Корпуса стражей исламской революции. Якобы на борту Bombardier E11A находились лица, ответственные за организацию убийства иранского генерала. Как бы то ни было, в CENTCOM продолжают расследование, и обещают проинформировать о результатах.

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