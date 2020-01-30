Страна с перцем: какие сельхозкультуры спасут молдавских аграриев

Возможности наших плодородных земель используются не в полную меру, сладкий перец мы импортируем из Турции по цене, которая зимой достигает 40-45 леев за килограмм, хотя "свой", выращенный в теплицах, стоил бы значительно дешевле.

О том, что Молдова растеряла свой былой аграрный потенциал известно давно. Когда-то говорили, что республика в состоянии завалить страны СНГ своими помидорами, яблоками и другой плодоовощной продукцией. Отчасти, к моменту развала Советского Союза, так и было.

Однако что-то пошло не так - в том смысле, что разруха начала 90-х внесла свои коррективы в грандиозные планы фермеров уже независимой страны, а пресловутая программа "Пэмынт", едко прозванная в народе "Мормынт" (могила), стала "последним гвоздем в крышке гроба" некогда мощной аграрной отрасли республики.

"Мормынт" для сельского хозяйства республики

Результатом убийственной для сельского хозяйства страны реформы стали поля, исполосованные на частные наделы (квоты), фермы, которые в мгновение ока разобрали по камешку до бетонных "скелетов", растащенные по винтику машинно-тракторные станции и, как результат, - окончательно добитая аграрная отрасль.

Не менее печальную картину после внедрения этой необдуманной "перестройки" представляли сотни разоренных теплиц, где овощи и другие плодовые культуры выращивались до того момента с применением самых передовых агротехнологий. Сотни доживающих свой печальный век стальных остовов (тех, что еще не растащили на металлолом) можно увидеть по Молдове то тут, то там.

Картина, конечно, напоминает постапокалиптическую, учитывая, что потенциал, доставшийся с советских времен, можно было использовать с умом, а не бездумно растранжиривать, руководствуясь лишь одной мыслью - после нас, хоть потоп.

Если проанализировать ситуацию на примере выращивания в теплицах Молдовы сладкого перца, то можно сделать довольно простой вывод: во-первых, его производство в нашей стране в тепличных условиях будет стоить дешевле, а во-вторых - этот продукт будет более экологически-чистым.

В конце января килограмм импортируемого из Турции сладкого перца на молдавском рынке стоит в среднем 40-45 леев. Такая цена обусловлена простым фактором - весь урожай сладкого перца, выращенного в сезон на грунте, молдавские сельхозпроизводители реализовали еще в до середины ноября.

И дело не в том, что год по этой культуре был неурожайным, а в том, что всего этой сельхозкультурой в стране занята площадь в 1 тысячу гектаров. Как говорится, - капля в море.

Учитывая существенную и продолжающуюся девальвацию национальной валюты, а также подорожание топлива, можно предположить, что рост цен на импортные овощи на рынке Молдовы продолжится, говорится на аналитическом портале east-fruit.com.

Как выиграть на перце?

Как утверждают немногочисленные отечественные производители перца, практически весь урожай, выращенный в Молдове, реализуется в период уборки или сразу после нее. На сколь-нибудь длительное хранение эта продукция обычно не закладывается, так как агрохозяйства не располагают ни значительными товарными объемами перца, ни холодильными камерами – чтобы создать специфические условия для хранения сочных овощей, ни соответствующим опытом.

Крупные овощеводческие хозяйства Молдовы из позднеспелых сортов перца предпочитают "Геркулес F1", уборка которого в стране обычно завершается к концу октября – началу ноября. В холодильных камерах с контролируемой атмосферой эта продукция могла бы храниться до 40 суток.

Но основная масса молдавских фермеров-овощеводов продает весь перец уже к середине ноября. При этом оптовые цены на сладкий перец хорошего качества почти идентичны. В прошлом году они колебались в узком диапазоне 12-13 леев за килограмм.

Высокие цены на сладкий перец в декабре-январе, как утверждают руководители отдельных овощеводческих хозяйств, стимулируют их начать производство перца позднеспелых сортов в теплицах. Возможно – уже в нынешнем году, что позволит обеспечивать как внутренний рынок Молдовы качественной продукцией, так и в перспективе, с развитием производства в тепличных условиях, экспортировать овощ за рубеж.

Умение выкручиваться под гнетом монополий

В условиях кризиса перепроизводства основных сельскохозяйственных культур многие молдавские фермеры приноровились жить "с поправкой на ветер". А именно: начали выращивать сельхозкультуры, которые нельзя назвать экзотическими для нашей страны, но на получение прибыли от которых ставка раньше не делалась.

В этом списке уже есть ежевика, кориандр, черный перец, лесной орех и хрен. Именно последний корнеплод пользуется за рубежом повышенным спросом. Спасут ли эти культуры молдавских сельхозпроизводителей от коллапса?

Аграрии на такую полудикую сельхозкультуру, как хрен, не обращают внимания. То, что нашлись такие предприимчивые сельхозпроизводители из Молдовы, которые смогли заработать деньги на его выращивании, — говорит о том, что у Молдовы есть нереализованный экспортный потенциал, уверяют некоторые эксперты в области сельского хозяйства.

Для увеличения прибылей и гарантированного урожая молдавские сельхозпроизводители могли бы сконцентрироваться на выращивании такой культуры, как лещина или фундук.

В Молдове есть для этого все условия: почвы в нашей республике позволяют культивировать лесной орех в промышленных масштабах.

Если сделать ставку на фундук, сорта которого растут в Молдове традиционно на опушках лесов, особенно не заработаешь.

Однако если культивировать те, что выведены селекционерами, гораздо более урожайные, это будет чрезвычайно рентабельно. Пример - соседняя Одесская область, где сразу несколько частных хозяйств зарабатывают на лесном орехе неплохие деньги.

Еще одной культурой, на которую молдавские аграрии не обращают внимания, является топинамбур или земляная груша. Ее можно использовать и как кормовую культуру, и реализовывать клубни в страны Западной Европы, где их рассматривают в качестве деликатеса, поджаривая и подавая с изысканным красным вином.

Там же топинамбур используют и в качестве кормовой культуры при выпасе свиней. Животные роют землю, достают эти клубни и питаются ими. Земляную грушу можно использовать и лечебных целях, поскольку она обладает целым рядом полезных свойств.

Топинамбур в народной медицине часто применяют в лечебном питании людей, страдающих от различных форм сахарного диабета. Лечебные ванны из клубней оказывают существенную помощь людям, страдающим от заболеваний суставов.

Сельское хозяйство Молдовы сегодня, как никогда нуждается в диверсификации культур и производства, это позволит отрасли сделать глоток свежего воздуха, а аграриям по-новому взглянуть на ведение своего нелегкого бизнеса.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.