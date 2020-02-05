Взрывной характер Эрдогана — на пользу России

Президент Турции в очередной раз на весь мир демонстрирует несдержанность и вспыльчивый нрав. Перед состоявшимся в понедельник визитом на Украину Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признает "незаконную аннексию Крыма".

А в самом Киеве он поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине".

За этими шагами очевидным образом маячит желание уколоть Москву и вызвать ее раздражение, а причиной стала ситуация вокруг сирийского Идлиба, отмечает Ирина Алкснис в своем материале на РИА Новости. За последние дни Эрдоган успел обвинить Россию в нарушении договоренностей и в попустительстве Дамаску. Турецкий лидер по привычке не особо выбирал выражения, в частности, по его словам, до российской стороны был донесен сигнал "не переходите нам дорогу".

Реакция Кремля на многочисленные резкие слова из Анкары оказалась акцентированно спокойной, на фоне чего эмоциональная неуравновешенность турецкой стороны выглядит слабостью и неспособностью справиться как с собой, так и с ситуацией, ставшей причиной подобного поведения.

Стоит напомнить, что Идлиб — регион, расположенный на севере-западе Сирии и граничащий с Турцией. Он находится под контролем антиправительственных сил, включая откровенно террористические группировки (преимущественно "Джебхат ан-Нусра" - террористическая группировка, запрещенная в России).

Главное же — там чрезвычайно сильны интересы Турции, что выражается в присутствии протурецких вооруженных формирований и даже регулярных войск соседней страны. Именно поэтому ситуация в Идлибе неоднократно становилась предметом особых международных соглашений, которые были призваны остановить широкомасштабные военные действия в районе и сделали его зоной деэскалации без передачи под контроль Дамаска.

Однако за сирийской армией осталось право борьбы с террористами на этой территории. Чем она и занимается — в декабре началась вторая активная стадия операции правительственных войск в Идлибе. В данный момент бои идут за город Саракиб.

И, судя по болезненной реакции Анкары, процесс в регионе развивается в пользу Дамаска.

Положение обострилось несколько дней назад, когда в результате воздушного удара по Идлибу погибли восемь граждан Турции, включая пятерых турецких военных. Еще девять военнослужащих были ранены. По словам Эрдогана, ответными ударами "нейтрализовано" 76 сирийских солдат.

Практически никто из экспертов и наблюдателей не сомневается, что происходящее, как и жесткие высказывания турецкого лидера, ничего принципиально не изменят в отношениях его страны с Россией — и он сам не может не отдавать себе в этом отчет.

В том, что интересы вовлеченных в сирийские дела держав во многом разнонаправленны, нет ничего нового. Каждая сторона толкует договоренности в свою пользу и использует возникающие возможности. Например, присутствие турецких военных в Идлибе — это нарушение действующего соглашения, на что прямо указал сирийский МИД.

Одновременно с этим в отношениях Анкары с Москвой такое количество иных важнейших тем — от "Турецкого потока" и С-400 до пресловутых турецких помидоров, — что осложнение на сирийском направлении не сможет роковым образом повлиять на взаимодействие двух стран.

Фактически на примере происходящих событий можно наблюдать, как работает российская внешнеполитическая стратегия удержания стабильности даже по самым трудным и конфликтным направлениям. Важнейший элемент данного подхода — формирование сети разнообразных проектов, работающих на принципах обоюдной выгоды и взаимозависимости. Это заметно снижает вероятность эскалации в отношениях и переноса ее на другие направления сотрудничества, принуждая участников решать возникающие противоречия строго в рамках конкретной проблемы.

Президент Эрдоган использовал украинскую тему в надежде, что та окажется достаточно болезненной для Москвы. Но очевидно, что в России эта тема актуальна максимум для обсуждения на политических ток-шоу, а отечественной государственной системе и внешней политике абсолютно все равно, какой уровень симпатии Киеву продемонстрировал турецкий лидер. Трогать же иные, более существенные рычаги давления может оказаться слишком больно для самих турок.

Так что все, что смог сделать турецкий лидер, — это в очередной раз удивить своей эмоциональностью, скоропалительностью и склонностью к необдуманным поступкам, что для государственного деятеля такого уровня — признак серьезной слабости.

В то же время, учитывая текущее состояние и промежуточные итоги российско-турецких отношений, точно не Москве жаловаться на подобные особенности партнера из Анкары.

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