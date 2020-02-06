Ожидание в "предбаннике", или Почему Молдову не ждут в качестве члена ЕС

Колумнист Sputnik Молдова проанализировал ситуацию, при которой реальное членство республики в Европейском Союзе выглядит не то, что туманным, а вообще представляется неосуществимой целью.

Договор, который официально дал жизнь Европейскому Союзу, как наднациональному политико-экономическому сообществу, был подписан министрами иностранных дел и финансов 12 государств-членов 7 февраля 1992 года.

С тех пор немало воды утекло, карта Европы была перекроена в значительной степени, достаточно вспомнить события в Югославии. За 28 прошедших лет Евросоюз пополнился целым рядом стран, среди которых и ближайшая соседка Молдовы – Румыния, вступившая в единое европейское пространство в 2003-м. Есть в составе ЕС и бывшие "республики-сестры" Молдовы по бывшему Советскому Союзу – Литва, Латвия и Эстония.

По документам к Евросоюзу приблизилась и Молдова, которая в конце июня 2014 года подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Однако это – лишь на бумаге. Фактически картинка, по мнению ряда политологов, больше напоминает ситуацию с осликом, перед носом которого погонщик держит морковку, которую съесть вьючное животное не может, но верно идет за ней в надежде хотя бы попробовать.

Деньги есть, но есть и условия

Надо признать, макрофинансовую помощь от ЕС Молдова получала исправно, когда официально в спичах и лозунгах представителей политических элит Европы называли Молдову (пусть и с большим авансом) "историей успеха", а красные дорожки главных кишиневских административных зданий не успевали запылиться, то и дело на них появлялись лаковые туфли чиновников высшего эшелона из Брюсселя, Парижа, Берлина, Страсбурга.

Однако все это – в прошлом, а что в сухом остатке? Реальное положение дел таково, что на высшем уровне представители Брюссельского истеблишмента требуют реализации реформ, ответственность за которые взяла на себя страна, подписывая документ об ассоциации.

Глава европейской дипломатической миссии в Кишиневе Петер Михалко однозначно дал понять: деньги есть, но есть и условия, без выполнения которых республике возобновления макрофинансовой помощи не видать.

Представитель ЕС не раз подчеркивал, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией в стране и за действиями правительства Иона Кику. Особенно, что касается борьбы с коррупцией и реформы юстиции.

"Для осуществления следующих платежей есть условия. Они всегда присутствовали в нашей помощи. Выполнение условий позволит продолжить финансирование", - заявил в этой связи дипломат.

Сотрудничество Молдовы с ЕС - в процентах

Национальный план действий по реализации договора об ассоциации с ЕС на 2017–2019 годы выполнен не более, чем на 72%. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.

По словам министра, причиной отставания от плана стала череда внутриполитических кризисов и выборов, которые происходили в Молдове в последние несколько лет.

Фактически не был завершен даже отчет о реализации национального плана действий по договору об ассоциации Молдовы и ЕС за 2016 год, отметил министр.

"Несомненно, нам предстоит усердно работать, чтобы наверстать упущенное", — сказал Чокой. Глава МИДЕИ также ответил на вопрос журналистов о том, когда Молдова будет готова к подаче заявки на вступление в Европейский союз.

Первоочередной задачей внешней политики Молдовы, по мнению министра, является проведение реформ в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, достижение европейских стандартов как на социально-экономическом, так и на политическом уровне и возобновление прагматичного диалога с Российской Федерацией и государствами восточного пространства.

В рамках своего официального визита в Кишинев в 2014 году Дмитрий Рогозин, на тот момент являвшийся официальным представителем президента РФ в Молдове, заявлял, что Соглашение об ассоциации, которое легким росчерком пера подписал тогдашний премьер Юрий Лянкэ, не гарантирует республике полноценного членства в ЕС.

Рогозин тогда предельно точно охарактеризовал положение страны в свете новых обязательств, взятых на себя республикой перед Европейским Союзом – "Молдова оказалась в предбаннике ЕС, и долго там будет находиться".

В качестве примера российский чиновник привел тогда Турцию, которая в "ассоциативных отношениях" с ЕС находится аж с 12 сентября 1963 года. Однако с тех пор такую развитую страну никто ни на шаг не подпустил к прямому членству в данном наднациональном политико-экономическом сообществе.

С момента подписания Турцией Соглашения об ассоциации с ЕС прошло 57 лет. Внушительный срок, не правда ли? И не приняли. Если следовать турецкому примеру и простому арифметическому расчету, то даже надеяться Молдове на шанс вступления в ЕС остается, как минимум, еще полвека.

Европа современная – есть вопросы

Румынию и Болгарию пока не приняли даже в Шенген-зону, хотя прошло 13 лет с момента их официального вхождения в состав данного сообщества. Этим двум государствам должны были предоставить возможность вхождения в Шенгенское пространство спустя год-два после вступления в состав Европейского Союза.

"Сама по себе форма расширения Евросоюза была неправильной, несвоевременной, не учитывала те реалии, которые сложились в Восточной Европе. Более того, восточноевропейские страны тоже не были готовы к вступлению в Евросоюз. В ЕС рассчитывали занять то пространство, которое осталось после распада социалистического лагеря", - пояснил в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва, РФ) Владимир Брутер.

По словам Брутера, хотя Евросоюз в довольно сжатые с исторической точки зрения сроки занял это пространство, результат оказался гораздо ниже ожиданий, которые были у значительной части западного политического истеблишмента.

После того, как в ЕС вступила Хорватия, было официально заявлено, что пространство "единой Европы" впредь не будет расширяться как минимум 20 лет. Свежо предание, да верится с трудом.

Через несколько лет Брюссель начал переговоры о вступлении в Евросоюз Албании, Северной Македонии, соответствующие переговоры начали вести с властями Черногории. То есть, ЕС продолжает расширять свой состав, не имея при этом четкой концепции, как должно выглядеть на современном этапе объединение стран в Европе.

Расширяясь, ЕС будто не замечает явных проблем, основными среди которых являются выход Великобритании, наплыв мигрантов на территорию стран-основательниц этого наднационального европейского сообщества.

Возьмут ли Молдову, которая находится на последних ступенях бедности среди стран всей Европы, в ЕС? Вопрос кажется риторическим, хотя, учитывая непредсказуемость в действиях Брюсселя, "чем черт не шутит"…

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