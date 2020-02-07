Кишиневцы критикуют водителей маршруток, не стесняясь в выражениях

Глас народа всегда являлся отличительным признаком демократии, вот и относительно требования администраторов маршрутных такси в Кишиневе люди не стесняются в выражениях и негодуют по поводу нечеловеческих условий перевозки пассажиров.

Общеизвестно, что пока ты сам не начнешь себя уважать, не начнут этого делать и другие по отношению к тебе.

Эта формула, как никогда применима в ситуации с кишиневскими маршрутными такси, которые более напоминают грузовые фургоны, в которые впритык понатыкали пассажирские сидения, руководствуясь не комфортом пассажиров, а корыстью, так, чтобы максимальное число сидячих и стоячих мест было в сжатом пространстве микроавтобуса, если этот "гроб на колесах" еще можно так назвать в Кишиневе.

"Гроб на колесах"

Столичные маршрутки, многие из которых уже отслуживают свой срок эксплуатации в третий раз, вряд ли могут претендовать на критерий безопасности пассажироперевозок. Основной аргумент здесь – скученность людей в часы-пик в салонах таких сомнительных средств передвижения. Случись любое, маломальское ДТП, и это превратится в настоящую трагедию с многочисленными травмами, попаданием пассажиров на больничные койки или, чего еще хуже, прямиков в могилу.

В таких условиях требовать повышения тарифа на проезд в этих пассажирских "катафалках" со стороны администрации маршрутов – не то, чтобы наглость, а уже признак дурного тона. Вероятно, поэтому примэрия Кишинева наотрез отказалась даже обсуждать с администраторами столичных маршрутных такси даже возможность повышения проездного тарифа. © Sputnik / Кирилл Каллиников Запретят ли в маршрутках стоячие места, и при чем здесь комфорт

Однако корреспондент Sputnik Молдова решил спросить у тех, кто ежедневно подвергает свою жизнь опасности, у пассажиров маршрутных такси, что они думают об условиях перевозки, и согласны ли они с тем, чтобы тариф был повышен, но при этом немного лучше и человечнее стали и условия перевозки. Для этого пришлось обойти несколько остановок маршруток и просто пообщаться с горожанами.

Каждый факт – вопит

Не стесняясь в выражениях кишиневцы и гости молдавской столицы начали распекать маршрутчиков, едко критикуя их отношение к людям.

"Конечно, сами водители не столь виноваты, их администраторы вынуждают собирать выручку. Если ты хочешь прокормить свою семью, как говорится, будешь идти на все. Вот водители и вынуждены забивать под завязку салоны маршруток, чтобы и план сдать, и себе на жизнь заработать. Правда, непонятно, почему все это делается за счет наших нервов и неудобства", - посетовала жительница Чекан Ирина – женщина среднего возраста.

Другой пассажир – мужчина по имени Владимир, которому на вид – порядка 50 лет, рассказал, что вынужден ежедневно пользоваться услугами частных извозчиков, поскольку живет вдалеке от троллейбусной остановки на Чеканах, а втиснувшись в маршрутку, есть шанс не опоздать на работу.

"Посмотрите в утренние часы, насколько переполнены салоны троллейбусов и автобусов. Их приходится брать чуть ли не штурмом. В таких условиях хочешь-не хочешь, а вынужден бежать на маршрутку. Однако, за то, как нас в них возят, требовать повысить тариф до 7 или даже 10 леев, - это наглость. Пусть сделают хотя бы человеческие условия перевозки, чаще пускают микроавтобусы на линию, не забивая их так, а потом "заикаются" о подорожаниях", - гневно выпалил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Рост тарифа в маршрутках: между подорожанием и отсутствием комфорта

Испытание для пенсионеров

Особенно больно и стыдно смотреть (как представителям более молодого поколения), как люди в возрасте преодолевают вход в эти "муниципальные автоколесницы".

Это зрелище невольно наводит на мысль, насколько наш город и страна далеки от цивилизованных европейских условий. Ведь людям с артритом и болезнями крайне некомфортно забираться в салон этого транспортного средства через узкую дверь, которая, вообще-то предназначается для пассажира, сидящего на переднем сидении. А, поскольку это сидение опрометчиво убрано, водители используют такой вход для сбора "таксы" так, чтобы, как говорится, ни один "заяц" мимо не прошел, не заплатив.

"Для меня эти маршрутки – испытание. Но мне очень далеко идти до остановки муниципального общественного транспорта, у меня – хроническое заболевание костей. Вот и приходится втискиваться и взбираться в эти старые микроавтобусы. Особенно обидно, когда водитель поторапливает, прикрикивая "май репеде!". Не для Кишинева такой транспорт, могли бы хоть за 30 лет решить вопрос цивилизованно, а не только обещать, демагоги", - возмущенно рассказала пенсионерка Лидия Николаевна, живущая по улице Флорилор в столичном секторе Рышкановка.

Ей вторил мужчина лет 65, который стал невольным свидетелем общения пенсионерки с корреспондентом Sputnik Молдова. Он подошел и заявил, что маршрутки вовсе следует убрать из столицы, пустив их, к примеру, курсировать между селами в районах страны. © Sputnik / Miroslav Rotari Названы идеальные маршрутки для Кишинева - без хамов и "манеле"

"Я недавно был в гостях у сына в Санкт-Петербурге, она там давно живет и работает. Так там – одно удовольствие ездить на маршрутках. В салоне – только сидячие места, остановки – не по требованию, а в обозначенных местах, нет это дикой толчеи. Ну неужели, эти господа их примэрии не могут наконец-то хоть немного подумать о комфорте горожан, чтобы их перевозили в таком частном транспорте цивилизованно", - задался вопросом случайный собеседник.

Пока горожане ропщут, а примэрия не предпринимает никаких действий, люди будут и дальше вынуждены мучиться в салонах этих старых, дряхлых и разваливающихся на ходу микроавтобусов. Решат ли вопрос с частным общественным транспортом – неизвестно, поскольку за разговорами и обещаниями должны быть действия, а пока все 30 лет все остается лишь на вербальном уровне.

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