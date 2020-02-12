Новый путь или Как поднять престиж Молдовы на международной арене

Исполняющий обязанности руководителя федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти будет бороться с двумя контркандидатами за пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), но кроме этого он также претендует на пять других должностей в структуре.

Первый за многие годы

Само выдвижение стало довольно неожиданным даже для ряда граждан, довольно серьезно интересующихся спортом или имеющим отношение к нему. По той простой причине, что трудно вспомнить, чтобы кто-то из представителей молдавских спортивных структур когда-либо претендовал на должность руководителя европейской федерации, имея при этом достаточно неплохие шансы.

Выборы руководства EWF пройдут 2 апреля в Москве и до этого времени представителям европейских федераций предстоит определиться, кого они поддержат - действующего генерального секретаря структуры Хасана Аккюша, президента федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова или Конфлитти.

К слову, даже если руководитель федерации тяжелой атлетики Молдовы не возглавит европейскую структуру, то он может занять одну из пятерки других должностей, на которые претендует - стать генеральным секретарем структуры, первым вице-президентом или вице-президентом, казначеем или членом исполкома Европейской федерации. Кстати, в исполком EWF Конфлитти входит с 2016 года.

Решился баллотироваться не сразу

Интересно, что претендовать на пост руководителя такой серьезной организации, как Европейская федерация тяжелой атлетики, родившийся в Италии Конфлитти решил не сразу.

"Одно лишь мое членство в EWF стало премьерным для Республики Молдова. После последних изменений, движения в руководстве EWF нашел случай и выступил с идеей - ее поддержали коллеги, руководители других федераций - попробовать себя на должности генерального секретаря", - признался в интервью радиостудии Sputnik Конфлитти.

© Sputnik / Osmatesco Антонио Конфлитти в радиостудии Sputnik Молдова

Только после этого начала работа, но лишь для того, чтобы оформить заявку на пост генерального секретаря Европейской федерации. Сам спортивный чиновник признался, что в определенный момент к нему стали подходить члены исполкома и спрашивать, почему он не подает заявку для участия в выборах руководителя, выражать поддержку.

Все дело в том, что количество голосов, необходимое для избрания на пост генерального секретаря, такое же, как и для того, чтобы стать главой EWF. Именно это и стало поводом задуматься.

"Но не сразу решил подавать заявку. Сначала были дискуссии с коллегами. И только потом я сказал – давайте попробуем. Сейчас я - один из тройки. Два других кандидата – действующий генеральный секретарь Хасан Аккюш и президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов", - добавил Конфлитти.

А есть ли шансы?

Тройка претендентов – действительно сильная. Может показаться, что у Конфлитти не так много шансов на успех, но сам он настроен на победу.

Возможно, фаворитом является действующий генеральный секретарь, как минимум по той причине, что он уже занимает высокий пост, близко знаком с работой всей структуры, знает ее плюсы и минусы.

Да и глава ФТАР может казаться большим фаворитом, нежели Конфлитти, но сам он так не считает. Руководитель молдавской федерации тяжелой атлетики полагает, что на решение голосующих может повлиять тот факт, что весь российский спорт в настоящее время оказался в сложной ситуации из-за ряда международных решений, хоть и не окончательных. Но если они вступят в силу, то, по словам Конфлитти, ни одну из международных структур не сможет возглавлять представитель России. Поэтому, как он полагает, кто-то может не отдать свой голос за Агафитова.

В то же время, после прошлых решений о пересмотре результатов допинг-проб у олимпийцев из ряда стран в мировом спорте федерации разделились на несколько групп.

Первые - те, кто выступает за единое отношение ко всем странам, утверждая, что если перепроверять пробы, то у всех, а не, в основном, у представителей постсоветских стран, занявших высокие места в Лондоне. Они считают, что такие же действия должны были предприниматься и по отношению к спортсменам из США и Западной Европы.

Вторые – те, кто полностью поддержал проводимые действия, у кого не возникло никаких сомнений.

Третьи – те, кто старается выглядеть нейтрально, утверждая, что эти проблемы не касаются их страны.

Борьба с допингом

Все это достаточно сложный контекст, который не дает спрогнозировать возможный исход выборов, однако при определенном раскладе Конфлитти могут поддержать, например, представители его исторической родины – Италии, представители постсоветских стран. Многое будет зависеть от его программы.

Конфлитти непонаслышке знаком с проблемой допинга в молдавской тяжелой атлетике. Он застал и времена годовой дисквалификации отечественной федерации, но в последнее время дела стали налаживаться.

"Уверен, что допинг из тяжелой атлетики можно истребить. Последние наши результаты подтверждают эту идею, потому что, если мы можем обеспечить спортсменам постоянную подготовку на хорошем уровне, допинг не нужен. Речь о постоянных тренировках, соответствующем режиме питания. У нас есть ребята, способные развиваться и принести высокие результаты", - сказал Конфлитти.

При этом он отметил, что рост результатов сейчас – постепенный: "Это не резкий скачок, как было раньше с другими спортсменами".

"Вот такой скачок - и есть тревожный сигнал, потому что физически невозможно на каждом последующем турнире обновлять мировые рекорды. Можно быть подготовленным физически, но невозможно в течение месяца постоянно обновлять достижения. Организму нужна как минимум неделя, чтобы компенсировать то максимальное усилие, а затем следует подготовка к новому турниру. Да, можно добавить 4-5 килограммов, но не 15", - заявил в интервью радиостудии Sputnik Конфлитти.

По его словам, на данный момент весь список запрещенных WADA препаратов – дженерики. Но есть ряд препаратов, которые в тяжелой атлетике никак не помогают или наоборот. Глава отечественной федерации тяжелой атлетики считает, что "WADA тоже должна провести внутреннюю реформу или хотя бы перераспределение в зависимости от того, какой эффект они дают".

"Но я уверен, что можно добиться хороших результатов без использования запрещенных препаратов, только это дороже, как ни парадоксально. Сейчас мы работаем над квалификацией в Токио, но параллельно ведется и подготовка к выступлению на Олимпиаде, чтобы быть полностью готовыми, если нам удастся завоевать путевку прямо перед стартом Игр", - отметил он.

В целом, шансы возглавить EWF у Конфлитти есть. Помочь ему может четкая программа, которая убедит всех членов Европейской федерации поддержать его кандидатуру, и опыт в различных сферах, который также присутствует. В последние годы он занимает пост исполняющего обязанности президента федерации тяжелой атлетики Молдовы, до этого был замглавы ФТАМ, а еще раньше работал в посольстве Италии в Молдове, в миротворческих миссиях в Косово и Боснии и Герцеговине.

Сам факт, что представитель молдавской федерации может возглавить европейскую структуру, - уже престижен. А если это произойдет уже весной, то станет высшей оценкой изменений, которые начали происходить в отечественной профильной структуре, авансом для всего молдавского спорта и, безусловно, положительно скажется на имидже страны на международной арене.

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