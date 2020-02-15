Насилие в молдавских семьях - почему все чаще в ход идут кулаки

Бытовое насилие - явление распространенное в ряде стран, однако в Молдове бытовые побои - также не редкость, корреспондент Sputnik Молдова выяснял, почему это происходит.

Звуки разбитой посуды, крики и скандалы, постоянные упреки и выяснение отношений, собирание вещей и выставление чемодана за дверь - с этого начинаются крупные конфликты в молдавских семьях.

"Присоленные" безденежьем, печальной реальностью жить от зарплаты до зарплаты, невозможностью на родине заработать на все необходимое для своих близких, эти конфликты углубляются и разрастаются, становятся хронической болезнью некогда счастливой "ячейки общества". Как следствие возникает насилие, когда в ход идут кулаки, когда все аргументы исчерпаны, а безысходность и невозможность что-то изменить заменяют собой здравый смысл и усыпляют последние ноты человеческого достоинства.

Случаи бытового насилия на почве алкоголя в молдавских селах — это явление обыденное. В некоторых случаях жители провинции в пьяном угаре избивают своих благоверных до полусмерти. Плотно вошли такие вопиющие социальные инциденты и в жизнь городских семей, где неустроенность мужчин, их неспособность содержать семью приводит к бутылке, а затем и к побоям женщин и детей.

Молдова занимает одно из лидирующих мест в Европе по числу женщин, убитых на почве бытового насилия. Такие данные были приведены Итальянским институтом исследований. В нашей стране на каждые сто тысяч человек приходится по две погибших от чьих-то рук женщины.

О причинах разгула насилия в Молдове в отношении представительниц прекрасного пола корреспонденту Sputnik рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

"Не хотелось бы наговаривать на мужчин. Но в нашем молдавском обществе они поставлены в наиболее сложное социальное положение. Именно от него зачастую зависит материальное благополучие семьи. Отсутствие господдержки, экономическая нестабильность в стране выбивает мужчину из привычной колеи", - рассказала психолог.

По словам специалиста, деформации мужской психологии происходят постепенно. Психология мужчины-добытчика в этой ситуации начинает сильно страдать, а затем возникают озлобленность и срывы, которые также могут расти, как снежный ком. Женская психология, в отличии от мужской, - более гибкая. У представителей сильного пола она, как правило, более прямолинейная. Из-за нестыковок в сознании мужчины, вызванных социальными факторами, и могут происходить вопиющие инциденты, в том числе случаи бытового насилия.

"Отсутствие общей культуры, когда мужчина мог бы при стрессе обратиться к психологу, приводит к тому, что он освобождается от негатива, выплескивая его на близких, прежде всего, на спутниц жизни. А состояние алкогольного опьянения усугубляет ситуацию, делает и без того обозленного человека более агрессивным. Все бытовые драки и побои происходят именно так", - заявила Ковалева.

Также, по словам психолога, сегодня имеет значение, в каких условиях воспитывался подросток.

Раньше мальчиков воспитывали преимущественно отцы, формируя у них правильную картину мира, уважения к женщине, внушая детям на подсознательном уровне, что ее надо защищать. Матери же, которые сегодня воспитывают мальчиков, когда отцы постоянно на работе, не могут дать им таких знаний.

А когда юноша вырастает и создает свою семью, у него нет того базиса в плане уважения к женщине, который мог бы встать стеной, когда он хочет сорвать на ком-то стресс.

Когда мы заключаем брак, всегда смотрим, насколько похожи друг на друга. У кого-то больше выражены материальные потребности, у кого-то — социальные. Сейчас материальные ценности выходят на первый план. Уезжая за границу, человек старается эту потребность удовлетворить. Возможность перетерпеть какие-то материальные трудности, но быть при этом рядом с любимым человеком — это подходит для более развитых в личностном плане людей. Они понимают, что человек более значим, чем деньги.

Причиной насилия является неподготовленность человека к предстоящим трудностям в семейной жизни. Люди во многих случаях переоценивают свои способности, думая, что смогут справиться с трудностями.

Их иллюзии часто не совпадают с реальностью. Это и приводит к проблемам в семье. На близких людях начинают срываться, снимая раздражение, и это приводит к насилию. Не только к физическому, но, чаще всего, психологическому. Человек начинает оскорблять другого, обвиняя его во всех своих проблемах. Как следствие - семейная лодка, разбившаяся о быт, непонимание, озлобленность насилие.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.