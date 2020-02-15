Предвыборное обострение: почему главу МИД хотят отправить в отставку

Поводом для недовольства депутатов от правой оппозиции стали слова министра иностранных дел и европейской интеграции. Слова, в общем, ничем не примечательные — однако, высказывание Чокоя необычайно возбудило прозападных политиков в Кишиневе.

Если следовать фактам, то это не было какое-то специальное выступление главы МИД. На пресс-конференции министр отвечал на вопрос, как он относится к заявлению своего предшественника Нику Попеску, что конфликт на Днестре был "гражданской войной".

"Что это было, гражданская война или внешняя агрессия"? - спросила министра журналистка. Аурелиу Чокой, дословно, ответил следующее. "Это был вооруженный конфликт на Днестре, который, к сожалению, привел к человеческим потерям. Он был спровоцирован определенными сепаратистскими силами в приднестровском регионе".

Но министра явно пытались подтолкнуть к теме "российской агрессии" и вновь спросили, какую роль в этом конфликте, по его мнению, сыграли российские военные. "Бывшая 14-я армия, которая была дислоцирована в восточной части Республики Молдова, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие", - ответил Чокой.

Из этих слов министра и был раздут скандал, вершиной которого стало требование об его отставке.

Формально, все началось с заявлений для прессы группы участников приднестровского конфликта. Это не редкость — среди воевавших на Днестре есть очень разные люди. В том числе и такие, которые активно вмешиваются в разного рода политические конфликты — например, выставив "охрану" у Дворца Республики во время избрания Николае Тимофти президентом.

Додон: приднестровская проблема может быть решена >>>

В заявлениях звучали обвинения, что Чокой "оскорбил ветеранов". Впрочем, что именно оскорбило активистов, в общем, до сих пор остается неясным — отказ заявить, что конфликт был "российской агрессией"?

И очень похоже, что атаки на главу дипведомства в прессе от имени активистов были всего лишь плацдармом, с которого дальше пошло наступление, но уже на парламентском ковре.

Партии Майи Санду и Андрея Нэстасе тут же заявили, что министр не соответствует предъявленным к нему высоким требованиям.

Суть этих высоких требований изложил депутат PPDA Кирилл Моцпан, огласивший вотум недоверия в парламенте. Главной причиной, судя по словам Моцпана, стало нежелание министра признавать, что "войну начала Россия".

Возникает вопрос. С каких это пор серьезные политики в Республике Молдова оперируют термином "российская агрессия", говоря о приднестровском конфликте?

Подобное органично звучало бы в устах маргиналов, типа Михая Гимпу, которого с позором прогнали из своих рядов даже унионисты. Но Майя Санду и Андрей Нэстасе до сих пор претендовали и претендуют на статус серьезных, ответственных политиков, которые умеют отделять партийную риторику от внешней политики государства.

Значит ли демарш PAS и PPDA, что Майя Санду готова официально заявить о "российской агрессии" в Приднестровье — и тем самым просто порушить всю международную систему урегулирования приднестровского конфликта, которая создавалась десятилетиями? Готов ли Андрей Нэстасе публично дискредитировать усилия ОБСЕ, подвергнуть сомнению формат "5+2"? Если это так, пусть Санду, "не исключающая" своего участия в президентских выборах, и Нэстасе заявят от этом публично, с трибуны.

Интересно будет посмотреть на результат. Более эффектный способ политического самоубийства трудно даже придумать.

Похоже, что явная неадекватность всей этой истории с выдвижением инициативы об отставке Аурелиу Чокоя объясняется просто. Год-то — выборный.

В марте состоятся новые парламентские выборы в одномандатном округе №38 в Хынчештах. А осенью — президентские выборы. Поэтому оппозиции нужно громко заявлять о себе. Нужны демарши в парламенте, нужны заявления, нужен скандал.

Но знаете, что? Для оппозиции в Молдове полным-полно работы. Вот, Amnesty International сообщает, что в половине школ страны отсутствуют нормальные туалеты. Жители Кишинева тренируются в "черном юморе", рассказывая друг другу о счетах за тепло за январь. Вот взяли бы, и разобрались. Занялись чем-нибудь по-настоящему полезным. И будет им рейтинг, и будет им счастье.

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