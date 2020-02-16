Жизнь в клеточку - почему молдавских заключенных содержат не так, как надо

Правительство вводит до сентября мораторий на применение такой меры, как сокращение срока наказания заключенным, содержащимся в плохих условиях, об этом стало известно в среду, 12 февраля, когда был одобрен соответствующий законопроект.

Содержание в тюрьмах, где осужденные отбывают срок, должно быть гуманным и нормальным, в случае с Молдовой хотя бы соответствовать условиям нормального существования человека. Про некоторые камеры в пенитенциарных учреждениях республики это сложно сказать, по крайней мере, потому что сырость и антисанитария, господствующие в них, скорее напоминают условия содержания в средневековых замках, нежели, чем в современном исправительном учреждении.

Кабинет министров республики вводит до сентября мораторий на применение такой меры, как сокращение срока наказания заключенным, содержащимся в плохих условиях. Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, есть ли международные критерии условия содержания заключенных?

Оказывается, что согласно международным требованиям Организации Объединенных Наций (ООН), там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен располагать отдельной камерой или комнатой. Если по особым причинам, таким, как временная перегрузка тюрьмы, центральному тюремному управлению приходится отказаться от применения этого правила, помещать двух заключенных в одну и ту же камеру или комнату представляется нежелательным.

Окна в камерах должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от того, существует ли или нет искусственная система вентиляции. © Sputnik / Miroslav Rotari Виновата инфляция: что еще нужно, чтобы, наконец, построить новую тюрьму

Искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные могли читать или работать без опасности для зрения. Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.

Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ при подходящей для каждого климата температуре и так часто, как этого требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и географического района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном климате.

Все части заведения, которыми заключенные пользуются регулярно, должны всегда содержаться в должном порядке и самой строгой чистоте.

Заключенным, не имеющим права носить гражданскую одежду, следует выдавать комплект обмундирования, соответствующего данному климату и позволяющего поддерживать их здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера.

Тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать каждому заключенному пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно хорошее качество, хорошо приготовленную и поданную. Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда он испытывает в ней потребность. © Sputnik / Rodion Proca НБС: молдаване стали меньше тратить на питание, больше – на здоровье

Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют ежедневно право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.

Малолетним и другим заключенным подходящего возраста, находящимся в соответствующем физическом состоянии, следует обеспечивать физическую тренировку и возможность игр во время периода упражнений. Для этого нужно располагать необходимыми площадками, установками и оборудованием.

Соответствуют ли условия содержания в молдавских пенитенциарах требованиям международных организаций - это следует определить родственникам тех, кто находится в Молдове в местах лишения свободы. А, в целом, вопрос все же остается открытым...

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